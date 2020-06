Denis Brogniart dévoile son jeu « apocalyptique »sur TF1, il dévoile tout, c’est totalement génial

Denis Brogniart est sur le point de présenter une nouvelle émission sur TF1 qui s’annonce totalement inédite ! La saison Koh-Lanta est à peine terminée pour cette année, que l’emblématique animateur du jeu d’aventure, Denis Brogniart s’apprête déjà à prendre les commandes de l’animation d’un nouveau jeu de divertissement, qui sera produit par l’animateur et producteur Arthur. » District Z « , un programme, encore jamais vu, qui s’annonce totalement exceptionnel et qui verra le jour très bientôt sur les écrans de télévision français.

Un nouveau programme sur lequel le producteur Arthur a travaillé durant de très longs mois. Ce jeu d’aventure se déroulera dans le monde des zombies, dans la même lignée que « The Walking Dead » et « Game of Thrones« . Avec des films et des séries de zombies qui commencent à paraître de plus en plus sur les écrans, mais qui sont aussi numéro 1 dans le monde, dans l’industrie des vidéos à la demande, Arthur surfe sur la vague.

L’idée lui vient de produire, via sa boîte Satisfaction The Television Agency, le tout premier jeu dans cette thématique. C’est une toute nouvelle aventure télévisée qui promet d’être gigantesque qui attend les téléspectateurs de TF1 très prochainement !

La présentation du programme avait fait sensation lors du MIPTV (Marché International des Programmes Télévisés) 2019 à Cannes, avec une spectaculaire bande-annonce portée par Jean Reno et réalisée par Xavier Gens.

Le concept du jeu est basé sur six personnalités qui seront lâchées dans une zone de 10 hectares dans laquelle évolueront des équipes de candidats. Cette zone est contrôlée par un milliardaire totalement fou, qui est à la tête d’un groupe de plus d’une centaine de zombies. Il lancera des défis des plus épiques aux participants. Et ce milliardaire sera incarné par le non moins célèbre acteur, et aussi ami d’Arthur, Jean Reno !

Les candidats devront, en moins de 2 h, passer différentes épreuves » ultramodernes « , en intérieur et en extérieur, tout le long du jeu, afin de pouvoir s’emparer d’un maximum de lingots d’or et amasser le plus d’argent possible. Mais attention, car la zone en question est contaminée ! Les aventuriers devront alors dépasser tout d’abord chacun leurs peurs, mais aussi s’unir pour faire face à ces nombreux zombies contaminés et affamés, et de réussir les différentes épreuves pour se sortir de cette zone totalement effrayante…

Chaque candidat devrait être muni d’un GPS pour repérer les créatures et avoir une chance de les éviter, et tous » seraient connectés en temps réel pour connaître leurs émotions : du rythme cardiaque à leur niveau de stress…« . Lorsqu’un zombie touchera un candidat, cela touchera le bracelet électronique qu’il porte.« Soit ça enlèvera du temps sur l’épreuve, soit la compliquera, soit l’empêchera d’aller plus loin « avait alors dévoilé Arthur, avant d’ajouter « L’équipe sera scindée en deux : trois personnalités participeront aux épreuves tandis que les trois autres seront dans un garage à essayer de remonter un 4×4 pour s’enfuir à la fin, tout ça sans se faire attraper par des zombies « .

Afin d’aguicher les téléspectateurs, l’animateur de Koh-Lanta et animateur vedette des jeux d’aventure de TF1, a publié plusieurs vidéos sur son compte Instagram, dans lesquelles il dévoile les coulisses et le majestueux décor du jeu. Un décor de parcs d’attractions, très ancien et assez sombre, qui ne ressemble ni plus ni moins qu’à celui du Parc Astérix ! En effet, nous pouvons facilement reconnaître dans les vidéos présentées des décors de District Z, ceux de la scène du spectacle “Main basse sur la Joconde”, qui s’est joué pendant 22 ans au parc Astérix. L’animateur dévoile aussi « la salle des coffres », où seront enfermés les lingots d’or que les candidats devront tenter de gagner, sans se faire contaminer par les zombies. Des mises en scène qui nous mettent immédiatement dans une ambiance morbide et effrayante.

Les internautes semblent conquis, ils adorent le décor et les teasers de l’animateur, Denis Brogniart : » Trop contente de voir ce nouveau jeu vivement « , » ça a l’air super « , » Ça promet du lourd !! « , » C’est vraiment impressionnant ! « , » Très joli le côté industriel « , » Bravo à toutes ces équipes de tech… C’est ouf à chaque fois « , » Trop hâte de voir ça « , » ça a l’air trop top « , peut-on ainsi lire parmi les nombreux messages postés.

L’animateur de « Vendredi tout est permis « , et producteur, Arthur, a d’ailleurs affirmé qu’il était très excité à l’idée de débuter le tournage de cette émission » la plus dingue et la plus exceptionnelle », et qui est l’un des projets les plus ambitieux de toute sa carrière de producteur Tv . « » Technologiquement, ça va être énorme. C’est le plus gros truc que je n’ai jamais produit de toute ma vie. Il y aura 130 zombies et des épreuves de dingue « . Nous retrouverons également dans cette nouvelle aventure des allures, de jeu vidéo que confirme également Arthur. « Il y a un très gros développement technologique puisqu’on aura les différents points de vue des candidats sur une application. La manière de filmer sera différente. On veut se rapprocher des jeux vidéo. Mais ça reste une émission de télévision « , avait dévoilé alors le producteur, il y a un an, à propos de ce méga nouveau concept télévisé.

À cause de la pandémie mondiale du covid-19, les tournages qui auraient du démarré, en mars dernier, ont donc dû être repoussés, et le début des tournages ne saurait maintenant tarder. « Maintenant que le confinement est terminé, le tournage de l’émission devrait très prochainement débuter. Tout est prêt. On avait composé nos cinq équipes de cinq célébrités chacune. Il y a tout le monde. Tous m’ont garanti de participer au programme quand tout sera terminé « , avait-il précisé. Un programme inédit désormais prêt pour les enregistrements sur les plateaux de tournage, avec des zombies infestés par un virus, qui nous pouvons le dire, ne pouvait être si proche de la réalité en ces temps d’épidémie de coronavirus.

» Un jeu palpitant encore jamais vu à la télévision « comme annoncé par la production ! De quoi tenir tous les téléspectateurs en haleine jusqu’à sa sortie sur les écrans.

Si Denis Brogniart vient d’annoncer que les tournages devraient démarrer « très bientôt », aucune date de diffusion n’a toujours pas été communiquée à ce jour.