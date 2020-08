Denis Brogniart dévoile une très rare photo de son épouse en vacances !

S’il y a bien un homme qui professionnellement peut être heureux, c’est bien Denis Brogniart qui vient de vivre une saison de Koh–Lanta, l’île des héros, tout à fait extraordinaire. À la tête du célèbre programme d’aventure depuis près de 20 ans, l’animateur a en effet connu une saison 2020 totalement inouïe. Des records d’audience grâce notamment à Claude Dartois et a également bien d’autres candidats, qui ont fait de cette saison de Koh–Lanta, l’une des meilleures années depuis sa création.

Mais loin de s’arrêter là, Denis Brogniart s’apprête à faire découvrir aux fans et aux téléspectateurs, la nouvelle saison du jeu d’aventure, Koh–Lanta, les 4 Terres, qui arrivera sur les écrans de TF1 dès la fin de ce mois d’août. Avec un concept légèrement revu et de nouvelles règles, cette année encore pleine de promesses réserve de grosses surprises aux téléspectateurs qui découvriront très bientôt les visages des 24 candidats qui vont s’affronter dans une compétition infernale. Mais il ne s’agit pas du seul sujet d’actualité pour Denis Brogniart qui travaille étroitement avec Arthur pour proposer très bientôt un concept totalement inédit en Europe. District Z, qui verra six personnalités se retrouver, lâchés dans une zone gérée par un milliardaire fou incarné par Jean Reno. Ils devront passer des épreuves pour pouvoir s’en sortir et s’emparer du maximum d’argent. Seul problème, la zone a été contaminée et ils doivent échapper aux hordes de zombies. Disposant d’énormes moyens, les deux hommes avouaient qu’il s’agissait d’une grosse production avec des budgets conséquents et colossaux.

Avec toute cette actualité, Denis Brogniart avait décidé de s’octroyer quelques semaines de vacances afin de recharger ses batteries et de revenir en pleine forme à la rentrée pour assurer comme à son habitude la présentation de ses émissions avec une énergie retrouvée. Grand sportif, Denis Brogniart sait gérer son effort et comprend l’importance de s’octroyer des moments de repos.

Très présent à la télévision, dans les médias et sur les réseaux sociaux, l’animateur de 53 ans n’en n’est pas moins très discret sur sa vie privée, et c’est donc avec surprise qu’il publiait sur son compte Instagram il y a quelques jours une photo en compagnie de son épouse Hortense. Un souvenir d’une journée passée dans le sud de la France, sous le soleil de Hyères dans le Var. Le célèbre présentateur et son épouse se sont rendus dans un restaurant tenu par un couple d’amis. Dans un premier temps, Denis Brogniart postait une photo de lui et du restaurateur sur la plage devant la mer : ” Super déjeuner chez mes amis Sandrine et David dans leur hôtel restaurant les pieds dans l’eau à Hyères! Petit coin de paradis ! Très belle carte et équipe au top ! Aussi heureux de vous voir à l’aise dans cette nouvelle aventure. Allez-y ! “ commentait l’animateur de Koh–Lanta, avant d’également publier une photo où on peut découvrir les traits de Hortense.

Une femme qui partage sa vie depuis 2007 et qu’il avait rencontrée dans les studios de LCI : ” Je suis au service des sports de TF1 et on me dit d’aller présenter le journal des sports pendant une semaine sur LCI. Là, il y a une chef d’édition sympathique, très mignonne, qui me tape dans l’œil et on discute et on parle de voyage, et je lui dis : ‘Voyage, Koh–Lanta‘ et en gros à ce moment-là, on me dit : ‘Denis, ça te plairait qu’elle vienne ? Et je réponds oui “. Une idylle qui aura débouché sur un joli mariage et la naissance de trois filles. Une star très discrète sur tout ce qui touche de près ou de loin à sa vie de famille qu’il tente toujours de protéger des médias. Si lui évidemment est très exposé notamment depuis 2002 lorsqu’il est devenu l’animateur emblématique de Koh–Lanta sur TF1, Denis Brogniart réussit visiblement à faire la part des choses.

Cette année 2020, aura également été pour Denis Brogniart une année importante puisqu’il avait pris la décision d’arrêter la présentation de Auto-Moto, un programme qui lui tenait particulièrement à cœur. Passionné de courses automobile, et de sport en général, l’animateur avait passé la main à Jean-Pierre Gagick à partir du 19 juillet 2020. Une information qu’il avait publié lui-même sur son compte Instagram en expliquant qu’il était très difficile pour lui de tout pouvoir mener de front. Entre Koh–Lanta, et son nouveau programme District Z qui devrait voir le jour très bientôt, il devenait difficile pour Denis Brogniart de tout pouvoir assumer. Peut-être désirait-il aussi dégager du temps pour se retrouver en famille et auprès de son épouse comme il le fait actuellement dans la jolie ville de Hyères au bord de la Méditerranée.

Mais petite particularité, si Denis Brogniart laisse ses 3 filles les jumelles Lili et Violette nées en 2005 et sa petite Blanche née en 2006, à la maison lorsqu’il part sur les tournages de Koh–Lanta à l’autre bout du monde, sa femme Hortense, elle, l’accompagne généralement.

Son épouse, ancienne journaliste sait pourtant récemment reconvertie dans un métier plutôt surprenant. Passionnée d’animaux et de nature, elle s’est mise à la taxidermie, selon un article paru dans Paris Match. Mais en véritable écologiste, elle s’est imposé une ligne de conduite en ne travaillant jamais sur des animaux issus de la chasse, ni de chat, ni de chien.

À côté de ce travail un peu décalé, elle s’est également lancée depuis plus d’un an dans la confection de tentures avec une amie et à développer un business autour de cette activité. Son emploi du temps professionnel lui dégage quand même le loisir de pouvoir accompagner son mari lorsqu’il part pour de longues semaines enregistrer les émissions de Koh–Lanta qui l’éloigne chaque année de France. Mais en réalité Hortense a également travaillé pour Koh–Lanta. C’est elle, en effet, qui a réalisé durant plusieurs années les portraits des candidats de l’émission. Un couple qui paraît donc toujours aussi amoureux et qui a visiblement du mal à rester éloigné, l’un de l’autre, très longtemps.

Après ces vacances bien méritées, en compagnie de son épouse, Denis Brogniart devrait rejoindre la capitale parisienne d’ici quelques jours afin de préparer la sortie de Koh–Lanta, les 4 Terres, une saison qui se révèle déjà pleine de surprises, avec notamment l’île de l’exil qui va faire beaucoup parler d’elle.