Denis Brogniart dézingué par une internaute? Il répond aussi violemment et donne des explications sur son séjour au ski!

S’il est très apprécié, Denis Brogniart connaît également quelques moments difficiles sur les réseaux sociaux. Ce tacle par une internaute n’est d’ailleurs pas passé inaperçu !

L’année 2020 n’a pas été de tout repos pour Denis Brogniart. Entre le décès d’un de ses aventuriers de Koh-Lanta et l’arrivée de tous nouveaux projets, il faut dire que l’animateur n’a pas une seule minute pour lui. Mais cette période de fin d’année lui a quand même permis de se ressourcer un peu. Une petite pause bien méritée qu’il a décidé de partager avec ses fans. D’autant plus que l’animateur de TF1 a toujours été très proche des internautes sur sa communauté Instagram.

Malheureusement, les choses ne vont pas toujours comme il le voudrait. Et oui, la célébrité amène parfois quelques désagréments. Mais Denis Brogniart ne compte pas se laisser abattre par une telle situation. Il n’hésite d’ailleurs pas à riposter lorsqu’une internaute assez acerbe commente l’une de ses photos de vacances. Un drame qui se profile pour l’animateur de Koh-Lanta ? Nous avons fait le point sur cette altercation inédite pour vous !

Des vacances bien méritées à la montagne !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Denis BROGNIART (@denisbrogniart_off)

La fin de la dernière édition de Koh-Lanta a signé l’arrêt de l’année de travail de Denis Brogniart. L’animateur a pu s’éloigner des plateaux de tournages que ce soit pour son émission d’aventure ou « Disctrict Z » qui commence également à faire un carton. Quelques jours loin de ce rythme tumultueux qui lui ont permis de se retrouver à La Toussuire dans la Maurienne en Savoie. L’amoureux de l’aventure a tenu à partager cette vue inédite ainsi que quelques-unes de ses activités avec sa communauté sur Instagram.

On le découvre donc aux côtés de Jean-Pierre Vidal ainsi que Laura Deplanche qui font tous deux parties des athlètes français les plus populaires en sport d’hiver. Et si l’animateur de TF1 a pris autant de plaisir à faire ce petit déplacement, c’est bien parce qu’il s’est retrouvé « presque seul au monde ! A 2300m d’altitude en ski de rando avec le Mont Blanc dans le fond ». Un moment que le cinquantenaire considère tout simplement comme un véritable bonheur. Et nous ne sommes pas prêts de le contredire !

Denis Brogniart répond à une internaute ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Denis BROGNIART (@denisbrogniart_off)

Après la publication de ce cliché sur Instagram, Denis Brogniart a reçu de nombreux commentaires de la part de ses abonnés. Et alors que tous étaient ravis de le voir s’amuser un peu, d’autres ont été choqués de ce déplacement. Une internaute avait d’ailleurs mis en avant le manque de solidarité de l’animateur face aux personnes obligés de rester en confinement. « J’estime que la moindre des choses est de rester discret. Un peu de discrétion au lieu de montrer ‘’la belle vie’’» a-t-elle fait savoir en commentaire.

Mais cette petite remarque n’est pas passée inaperçu pour Denis Brogniart. Bien au contraire, le présentateur de Koh-Lanta a tenu à donner sa version des faits ! « Renseignez-vous plutôt avant d’écrire des bêtises » avait-il signalé à cette internaute. En effet, l’animateur n’était pas seulement venu sur place pour s’amuser. Il était également sur place pour « soutenir ses amis de la montagne qui souffrent ». Comme quoi, Denis Brogniart n’est pas toujours aussi calme qu’on le croit et sait sortir les griffes lorsque cela est nécessaire !