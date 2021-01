Denis Brogniart, en deuil : anéanti après la mort d’une figure phare de Koh Lanta !

Denis Brogniart a livré un hommage émouvant à Hubert Auriol, premier animateur de l’émission « Koh Lanta », mort le 10 janvier dernier. L’homme était un aventurier incroyable. LdPeople évoque sa mémoire et les hommages rendus.

Les fans de course automobile et de rallyes sont orphelins. En effet, le 10 janvier, Hubert Auriol est mort. L’homme avait aussi marqué la télévision française en devenant le premier présentateur d’une émission culte : Koh-Lanta. L’homme a été une figure du Paris Dakar. Il a remporté la compétition à trois reprises. Il est mort à l’âge de 68 ans.

Pasionné par le Dakar

Sa famille a indiqué à l’AFP qu’il était décédé suite à un « accident cardio-vasculaire suite à un long combat contre la maladie ». Né en 1952 en Éthiopie, Auriol avait pour surnom “l’Africain”. Il a réussi de belles victoires sur les routes du fameux rallye, qu’il a été le premier à s’adjuger en moto (1981 et 1983) mais aussi dans la cétgorie automobile (1992). Esuite, ce passionné est même devenu directeur “Dakar”, et ce jusqu’en 2004.

Le premier animateur de l’émission Koh-Lanta

En plus de ses qualités de pilote, Auriol était aussi le tout premier présentateur du programme d’aventure de TF1 « Koh-Lanta ». C’est en 2001 que Hubert Auriol a marqué l’histoire de la télévision en étant le premier animateur de “Koh-Lanta”, qui fêtera son 20e anniversaire avec une saison très spéciale. C’est Denis Brogniart qui avait pris le relais dès la 2e saison jusqu’à nos jours, il fait les beaux jours de l’émission. Koh-Lanta est un programme qui génère de très grosses audiences. A chaque diffusion, des millions de fans sont devant leur écran. Il faut dire que la réalisation des émissions est très soignée avec de belles images et un suspense incroyable. Des milliers de personnes veulent y participer mais le casting est très sélectif.

Denis Brogniart : Un bel hommage

TF1 rendu un bel hommage à cet aventurier et baroudeur que rien n’effrayait : « Il était le premier présentateur de Koh-Lanta. Le sportif et aventurier Hubert Auriol vient de nous quitter. Nos pensées vont à sa famille et ses proches. » a noté la chaîne dans un communiqué de presse officiel. Par ailleurs, Denis Brogniart a également adressé un message à l’aventurier et pilote automobile. “Très peiné d’apprendre le décès d’Hubert Auriol, grand pilote moto et auto, premier vainqueur du Dakar à moto (1981/83) et en voiture en 92 puis organisateur de rallyes raid. Il fut aussi le premier présentateur de Koh-Lanta. C’était un véritable gentleman, un homme généreux, ouvert aux autres, très bienveillant que j’aimais beaucoup. RIP Hubert l’Africain. Pensées pour ses 3 filles Julie, Jenna et Leslie.” a-t-il noté sur sa page Instagram. Denis Brogniart est d’ailleurs très suivi sur les réseaux sociaux. Au fil des années, sa communauté de fans s’est beaucoup développée. Il fait souvent des directs sur Instagram pour parler de Koh-Lanta. La nouvelle saison arrive très bientôt sur TF1.