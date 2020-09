Denis Brogniart est la cible des internautes à cause d’une photo, en tournage pour Ninja Warrior

Denis Brogniart est très populaire en tant que présentateur. Surtout connu pour présenter Koh-Lanta, il est aussi la présentateur et animateur de Ninja Warrior ou encore d’Automoto. En tout cas, il est l’animateur vedette de TF1 depuis des années et cela n’est pas prêt de changer. Son ton, son professionnalisme, son rythme, son enthousiasme et son investissement personnel font de lui le meilleur de la chaîne dans son art. Impossible d’imaginer Koh-Lanta présentée par une autre personne que Denis Brongniart par exemple. Mais l’affection que lui porte son public peut aussi se transformer en amour vache. En effet, les internautes vont s’amuser de l’une de ses dernières publications sur Instagram.

Denis Brogniart est pris pour cible, sa publication Instagram fait débat

Denis Brogniart est très actif sur les réseaux sociaux. Il partage des moments de vie avec ses fans. Mais aussi, il les tient informés des dernières actualités à propos des émissions dont il a la charge. C’est donc avec une joie non dissimulée que Denis Brogniart annonçait la reprise des tournages de la nouvelle saison de Ninja Warrior. Pour ce faire, il partageait une photo de lui en compagnie de son co-animateur, Christophe Beaugrand. Si les images que partageait Christophe Beaugrand sur Instagram prêtait à rire, les fans de Denis Brogniart sont plus sérieux. Et ils vont fustiger l’animateur à cause d’un détail de sa publication, un détail qu’ils jugent ridicule.

En effet, les animateurs reprennent les tournages et pour éviter de porter des masques tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur, ils sont séparés d’une vitre de Plexiglas. Cela a le don d’agacer un bon nombre d’abonnés de Denis Brogniart. Certains pensent que la pandémie est un complot, d’autres que la vitre n’est là que pour décorer. Pire encore, d’autres abonnés estiment que Denis Brogniart se moque littéralement d’eux en insistant sur la nécessité des gestes barrières. Pourtant, le virus est bien présent et nous devons touts apprendre à vivre avec. Il est impensable de rester en confinement jusqu’à ce qu’un vaccin soit découvert. Alors, il faut que tout le monde fasse de son mieux pour éviter de propager l’épidémie. Tant que les hôpitaux ne sont pas prêts à craquer, la vie continue avec vigilance et précautions.

L’image “polémique” que les internautes trouvent “absurde”

Les émissions de télévision doivent effectivement redoubler d’imagination pour respecter les mesures sanitaires sans dénaturer le divertissement qu’elles proposent. Faire porter des masques aux animateurs pourrait avoir un impact négatif sur la compréhension. Les faire intervenir par écrans interposés a déjà montré que les téléspectateurs accrochaient moins. Car c’est la méthode qui avait été privilégiée pendant la période de confinement. Alors, il fallait bien trouver des systèmes efficaces et reconnus pour montrer le bon exemple tout en continuant de travailler. Et surtout de proposer la meilleure expérience possible au public. La vitre en Plexiglas n’était donc pas forcement la pire des idées. Mais Denis Brogniart se retrouve moqué par un bon nombre de ses abonnés.

Voir cette publication sur Instagram 3 animateurs (quasi) incognitos à l’aéroport de Nice ✈️ @ninjawarriortf1 Une publication partagée par Christophe Beaugrand (@tof_beaugrand) le 14 Sept. 2020 à 8 :12 PDT

La pandémie ne doit pas contrarier de trop les plans des chaînes de télévision

Iris Mittenaere sera la troisième animatrice de Ninja Warrior en compagnie de Christophe Beaugrand et de Denis Brogniart. Et force est de constater que les commentaires des intervenantes sont beaucoup moins virulents du côté des comptes Instagram des collègues de Denis Brogniart que du sien. Peut-être est-ce parce qu’ils se sentent légitime à donner leur avis ? Ou qu’ils ont plus familiers avec Denis Brogniart puisque cela fait une vingtaine d’années qu’ils le suivent dans ses aventures télévisées ? Quoi qu’il en soit, les abonnés qui demandent à Denis Brogniart de faire attention à sa santé sont bien moins nombreux que ceux qui trouvent cette vitre ridicule. Mais ce n’est pas une telle raison qui fera changer l’organisation de la mise en scène. En effet, la sécurité et la santé restent prioritaires sur tous les autres enjeux.

La pandémie n’est pas une mascarade comme le pensent certains. Elle a fait des centaines de milliers de morts et continue d’en faire. Le nombre de contagion est même à la hausse en France depuis quelques semaines. De plus en plus de zones passent au rouge et certains établissement scolaires ferment leurs portes. Plus que jamais, nous ne devons pas imaginer que la pandémie est une blague. Car cela ne ferait qu’accélérer la propagation de ce dernier dans nos villes et nos foyers. À la télévision, ce sont des centaines de personnes qui travaillent coudes à coudes sur les plateaux pour assurer les tournages. La pandémie a restreint les effectifs et rallonge le temps de travail des autres. Le tout en ajoutant un paramètre de stress et de tension supplémentaire car il faut faire attention de ne tomber malade.

Denis Brogniart respectera les mesures sanitaires coûte que coûte

Voir cette publication sur Instagram #ninjawarrior ça repart !!!! @denisbrogniart_off @tf1 Une publication partagée par Christophe Beaugrand (@tof_beaugrand) le 14 Sept. 2020 à 5 :14 PDT

Denis Brogniart et ses collègues respectent scrupuleusement les règles sanitaires en vigueur. Car ils tiennent à leurs métiers, non seulement pour pouvoir travailler mais aussi parce qu’ils ont à cœur de distraire les téléspectateurs. Mais aux vues de la recrudescence des cas de contagion et de la liste des zones rouges qui s’allongent en France, les tournages pourraient se voir interrompus assez rapidement. C’est en tout cas à quoi se prépare les fans de Denis Brogniart, tout en espérant que la sentence ne tombe pas avant la fin du tournage. Si tout le monde reste vigilant et respecte les règles, la circulation active du virus devrait pouvoir diminuer de façon significative. Personne n’espère devoir de nouveau se confiner et n’avoir que des rediffusions sous la main pour se changer les idées.