Denis Brogniart fait le point sur la “Libido” dans Koh-Lanta! Il brise le silence et dévoile tout!

Denis Brogniart: Le 12 mars dernier, le nouveau coup de départ pour l’émission Koh-Lanta était lancé. Une nouvelle saison qui promet de belles surprises étant donné le concept inédit que Denis Brogniart a prévu pour les téléspectateurs. Et après une petite présentation des aventuriers de cette nouvelle édition, place au jeu. Une première épreuve qui a permis l’élimination d’une candidate de la partie. De quoi donner le ton quant à cette aventure qui promet d’être très mouvementée tant pour les participants que pour les téléspectateurs ! Ces derniers sont d’ailleurs nombreux à se poser des questions sur la réalisation de cette émission pour cette fois.

Parmi les questions qui reviennent chaque année : les rapprochements lors des tournages. Comme toute téléréalité, l’émission de Denis Brogniart a été le centre de rencontre ayant porté vers des mariages. Et certains candidats se sont même trouvés dans le cadre de l’aventure. Mais est-ce toujours le cas à chaque passage dans l’émission ? La question a de nouveau été présentée à l’animateur de l’émission qui n’a pas manqué d’y répondre cette fois. Une occasion rare pour les fans d’en apprendre davantage sur les détails de l’émission qui les passionne ! On vous donne les détails dans les prochaines lignes.

Une édition pas comme les autres

C’est en pleine crise sanitaire que l’équipe de TF1 a quand même décidé de faire les tournages de Koh-Lanta. Un défi risqué que Denis Brognart a relevé avec succès malgré les contraintes et autres désagréments auxquels il a dû faire face. Et cela est couronné de succès au vu de la première diffusion. Si cette nouvelle édition est aussi attendue, c’est bien parce qu’elle met en avant un concept inédit. Alors qu’on avait droit à plus d’équipe l’année dernière, cette édition promet l’arrivée de nouvelles armes que les candidats pourront récoltés tout au long de l’aventure. Et le pouvoir de ces derniers ne manquera pas de chambouler le cours de l’aventure !

Comme Denis Brogniart l’a dit au début de l’émission, cette édition pourrait être exceptionnelle. Et pour cause, les candidats auront désormais des outils de toutes sortes à leur disposition. Outre le collier d’immunité, d’autres accessoires seront dispersés tout au long de l’aventure. Et ces derniers ont un pouvoir parfois supérieur à celui d’un vote qui éliminerait un candidat. En effet, chaque soirée de vote pourrait prendre une tournure inattendue en fonction des stratégies choisies par les équipes qui constituent l’aventure. De quoi promettre de véritables rebondissements aux téléspectateurs.

L’émission au cœur de toutes les discussions !

Maintenant que la nouvelle saison est lancée, Koh-Lanta attire tous les regards. Et chacune des apparitions publiques de Denis Brogniart y sont liées. Ainsi lorsqu’il est de passage dans l’émission « On est en direct » de Laurent Ruquier, le présentateur est obligé de mettre en avant quelques détails de cette édition inédite ! L’occasion pour lui de parler des circonstances peu communes de tournage mais aussi des tendances qui ont changées avec l’arrivée des armes secrètes qui font toute la différence dans cette saison.

Et le sujet est de nouveau remis sur le tapis alors qu’il est présenté dans le QG, une interview présentée sur la chaîne Youtube d’un célèbre journaliste. Mais cette fois, c’est un autre sujet qui est mis en avant par ces derniers. En effet, les journalistes ne veulent savoir qu’une chose : les cas de rapprochements au sein des aventuriers de l’émission. Des informations croustillantes…que Denis Brogniart va mettre en miette ! En effet, les réponses qu’il présentent peuvent tuer toute la romance que l’on attende ce moment.

Denis Brogniart parle libido !

Questionné sur la drague entre aventuriers ou au sein de l’équipe de Koh-Lanta, Denis Brogniart donne une réponse surprenante ! En effet, ce dernier avoue avoir déjà vécu une petite histoire de « séduction » durant l’une des aventures. Mais le présentateur a toujours pris la précaution de rester en retrait. Il faut dire qu’une telle relation n’est pas appropriée. Et ce dernier étant un profesionnel, il ne s’y risquerait pour rien au monde. D’autant plus que Denis Brogniart a toujours été très heureux dans sa vie privée.

Mais qu’en est-il des candidats de l’aventure de TF1 ? Là encore, Denis Brogniart est direct ! Pas de rapprochement lors de l’aventure. Ce dernier affirme en effet que « la libido » n’est pas à son fort lors de cette expédition. Une chose tout à fait normale puisque les candidats ont faims et sont souvent fatigués. Ils se doivent donc de se concentrer sur les bonnes manières de réussir la partie. Cela ne les empêche toutefois pas de se retrouver une fois sortie de l’émission pour certains cas.