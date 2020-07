Denis Brogniart « Koh-Lanta » atteint d’une tragique maladie, obligé de dévoiler la vérité

Denis Brogniart, présentateur emblématique de Koh–Lanta sur TF1, a été victime d’une mystérieuse maladie.

Animateur depuis bientôt 20 ans du jeu d’aventure, Denis Brogniart devenu un personnage incontournable sur nos écrans de télévision, confiait au journal Libération avoir été très malade durant la diffusion de l’émission.

Cette saison 2020 de Koh–Lanta, l’île des Héros, aura été un véritable succès en record d’audience avec des scores parfois plus jamais vu depuis 2013, et atteignant des pics extraordinaires avec 7 800 000 de téléspectateurs. Sans conteste, le jeu de survie, qui a été diffusé cette année dans une situation exceptionnelle, a permis aux téléspectateurs de l’hexagone de s’évader vers d’autres horizons, et notamment vers les Îles Fidji. Des aventures toujours pleines de rebondissements à chaque semaine qui ont permis au public de s’attacher aux candidats de l’émission et de suivre leur performance pas à pas. Cette année, le confinement obligatoire dû à la pandémie mondiale du covid-19, a certainement joué un grand rôle dans le succès de cette saison auprès des Français en soif d’évasion et privés de leur liberté durant de longs mois.

Une année qui a aussi été pleine de surprises tenant les téléspectateurs et fans en haleine devant leur petit écran, face aux différentes stratégies et multiples leçons de moral des candidats. Des aventuriers qui ont énormément fait parler d’eux sur les réseaux sociaux, en bien pour certains comme en mal pour d’autres qui ont parfois reçus jusqu’à des menaces de mort de la part des internautes. L’un des candidats s’est particulièrement distingué cette année, pour devenir le chouchou des téléspectateurs et le véritable héros de l’aventure. Claude, l’aventurier qui a été éliminé définitivement lors de l’épreuve des poteaux, face à Inès et Naoil, pour sa troisième participation à Koh–Lanta, mais qui aura acquis une incroyable popularité dans l’hexagone. Une finale qui a tenu en haleine tous les fans de l’émission et qui aura été finalement gagnée par celle qui aura remporté le grand titre et le chèque de 100 000 euros, Naoil.

Si lors de cette interview, Denis Brogniart revenait ainsi sur cette saison de Koh-Lanta, la vie des candidats qui a complètement changé, mais aussi sur sa vie privée sur laquelle il s’est exprimé. En effet, l’illustre animateur toujours très proche avec les candidats et très dynamique paraissait très fatigué et affaibli lors de la diffusion de l’émission.

Le papa d’un garçon de 20 ans né d’un premier mariage, et de trois filles, les jumelles Lili et Violette, 15 ans et Blanche âgée de 14 ans, se confiait sur une terrible maladie qui le touchait et l’empêchait de faire même de l’activité physique. Celui qui a fêté ses 53 ans le vendredi 12 juin, grand sportif et aux habitudes de vie saine était déjà apparu, lors de la saison Koh–Lanta 2019, particulièrement très aminci à l’écran. Ce qui n’avait pas manqué d’inquiéter fortement les internautes. » Il a l’air malade « , » Il paraît très amaigri et pas très en forme » pouvait-on ainsi lire parmi les commentaires inquiets des membres de sa communauté. Il avait alors reçu tant de messages de sympathie et si touchants de la part de ses fans qu’il avait dû donner quelques explications sur son état de santé afin de les rassurer. » C’est vrai, vous avez raison, j’ai perdu quelques kilos. J’ai été victime d’un virus lié à une infection qui m’a mis sur le flanc, m’a beaucoup affaibli, j’ai failli en mourir, j’avais une forte fièvre. Quand on a beaucoup de fièvre on ne mange pas et donc on perd du poids » avait-il alors révélé à ce moment via une vidéo publiée sur le réseau social Twitter. Avant de préciser qu’il n’en dirait pas plus, tout simplement parce que lui-même n’en savait pas plus. Denis Boyard avait d’ailleurs retrouvé par la suite son poids de forme et son énergie, et assurait que c’était de l’histoire ancienne.

Lors de cette interview du 4 juin dernier avec le journal Libération, Denis Brogniart apportait plus de précision sur ce virus, et confiait qu’il était en fait atteint d’une maladie rare ! Il serait en effet victime » d’une pathologie orpheline qui a refait surface il y a quelque temps « . Et comme toute maladie orpheline peu de recherche scientifique sont effectuées et donc peu de traitement sont trouvés ou sont véritablement efficaces. Une maladie rare » qui lui a mangé les joues » comme le décrit Libération. Si quelques noms de maladie ont été mentionnés comme Huntington ou l’hémophilie, aucune précision n’est réellement donnée sur celle qui touche véritablement l’animateur. Un coup rude pour le présentateur, qui a si peur de la maladie et de la mort.

» Quand on a une vie saine, quand on fait du sport, on se demande pourquoi cela nous tombe dessus ! » confiait-il alors dans les colonnes du Parisien. » C’était la première fois que j’étais victime d’un problème de santé » exprimait alors Denis Brogniart qui avait déjà été malheureusement choqué, à l’âge de 25 ans, par la mort de son père, Docteur en droit et directeur de banque, suite à un long combat contre le cancer alors qu’il n’avait que 49 ans. Un deuil dont il a eu beaucoup de mal à s’en remettre et qui l’a certainement traumatisé au point de vivre dans l’angoisse de mourir, aussi jeune que son père. Il explique donc à Libération que » Depuis qu’il a dépassé l’âge fatidique (49 ans), il se décrit comme étant un survivant « . » Je suis allé plus loin que lui » constate le présentateur préféré des Français, non sans tristesse.

Mais tout cela appartient bien maintenant au passé, car il a bel et bien retrouvé depuis bien longtemps toute son énergie, ses forces, et ses performances sportives. Nombreux sont ses clichés de ses belles ballades à vélo ou encore de ses randonnées en montagne qu’il ne manque pas de publier régulièrement sur son compte Instagram.

Denis Brogniart, que nous retrouverons également très prochainement sur les écrans pour la présentation du nouveau jeu de divertissement inédit, District Z, produit par l’animateur et producteur Arthur. Un programme, encore jamais vu, dans un monde de zombies, qui s’annonce totalement exceptionnel, dont les enregistrements ont débuté en juin dernier, et qui verra certainement le jour très bientôt sur les écrans de télévision.

Nous pouvons être certains que l’animateur préféré des Français saura encore nous faire vibrer lors de ce prochain rendez-vous.