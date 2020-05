Denis Brogniart Koh-Lanta « choqué » la stratégie de la prod va vraiment trop loin

Denis Brogniart, présentateur iconique de Koh-Lanta, n’est pas facilement choqué. Mais là, il est tellement surpris qu’il se sent obligé de partager ce qu’il apprend avec les fans de l’émission. Ses découvertes sur les stratégies des aventuriers peuvent faire froid dans le dos.

Denis Brogniart dialogue avec les fans de Koh-Lanta sur les réseaux sociaux pour de nombreuses raisons

Denis Brogniart est très actif sur les réseaux sociaux. Sur Instagram et sur Twitter, l’animateur de Koh-Lanta est quotidiennement présent pour les fans. Denis Brogniart parle notamment des épisodes que les fans viennent de voir. Mais il fait également la promotion de formats différents de ceux de Koh-Lanta. En effet, il reçoit en live sur Instagram des anciens candidats du show. Soit il viennent tout juste d’être éliminés, soit ce sont des candidats des saisons précédentes. Il anime aussi un podcast sur l’aventure dans lequel des aventuriers de tout horizons témoignent.

Pour être à la page dans ce domaine qui mêle courage et soif de nouvelles sensations, Denis Brogniart fait des recherches approfondies. C’est en menant une de ses enquêtes qu’il découvre que parfois, la stratégie va trop loin. En effet, Koh-Lanta est une émission française mais dans s’autres pays, vous pourrez retrouver une autre version bien à eux du concept. Ainsi, Denis Brogniart découvre Survivor. C’est la version américaine du concept de Koh-Lanta en France. Dans le passage qui choque Denis Brogniart, les aventuriers reçoivent la visite de leurs proches. Un à un ils peuvent prendre dans leurs bras une personne qui leur est chère. Mais ensuite, ils doivent décider d’un seul aventurier pour passer la journée avec son proche. Les autres retourneront sur une île isolée et devront se contenter d’avoir pu les serrer dans leurs bras un instant.

Une stratégie extrême mais efficace, Denis Brogniart sonde ses abonnés

Une décision difficile et c’est la que la stratégie intervient. Un des aventuriers prépare un coup pour émouvoir tous les autres et remporter le confort dans efforts. Lorsqu’il reçoit son proche, c’est son meilleur ami qui arrive. Il lui annonce alors le décès de sa grand-mère. Mais cela est totalement faux et l’aventurier le sait bien. Tous les deux jouent la comédie afin d’attendrir les autres candidats. Evidemment, le stratagème fonctionne et il remporte le confort. Il passe alors la journée avec son meilleur ami pendant que les autres l’imaginent au plus mal.

Dens Brogniart a trouvé surprenant cette stratégie et il a du mal à imaginer ce que cela pourrait provoquer comme réaction sur le public de Koh-Lanta. Curieux, il partage l’extrait sur Instagram et demande leurs avis à ses abonnés.

Les trahisons ne passent pas pour les fans de Koh-Lanta mais elles ont le mérite de les faire réagir en masse

Les commentaires sont partagés. Tous les commentaires reconnaissent que la stratégie fonctionne mais le débat est alors plutôt autour de la moral. Faut-il avoir un minimum d’intégrité ou tous les coups sont-ils permis ? Certains commentaires condamnent cette action sur le principe qu’on ne doit pas jouer avec la mort. D’autres la condamnent parce que le jeu ne doit pas être impacté par un événement extérieur à l’île. Et enfin d’autre la condamnent par manque d’éthique. Faire des stratégies aurait donc des limites et Denis Brogniart tente visiblement de comprendre lesquelles. Car l’opinion du public est ce qui importe le plus pour le succès d’une émission. Et visiblement, les fans de Koh-Lanta ne sont pas prêts à accepter ce genre de stratégies.

Il y a pourtant certains commentaires qui valident la tactique du candidat américain. En effet, l’objectif reste de gagner l’émission. Profiter au maximum des confort et remporter le plus d’immunité permet d’arriver plus facilement au but. Dans ce sens, il ne fait que respecter le jeu en le jouant vraiment à fond. Cependant, même lui a conscience que c’est certainement le plus gros mensonge de l’histoire de Survivor. Et il sait pertinemment que ces actes seront jugés sévèrement lorsqu’ils seront connus de tous.

#KohLanta Régis « Je me sens trahis » Wesh, tu as trahis la France entière en votant contre Jessica pic.twitter.com/lPl1UXLcHA — 🇫🇷🇫🇷Nini-tibou🇫🇷🇫🇷 (@nini_tibou) May 22, 2020

La finale approche à grands pas

Alors que le public français avait déjà du mal à digérer le changement de camp de Régis, impossible de croire que cette situation se passerait tranquillement en France. Peut-être que Denis Brogniart a voulu faire relativiser les fans de Koh-Lanta par avance ? En tout cas, Régis est maintenant éliminé pour de bon. Jessica a été vengé grâce au double vote de Claude qui a encore brillé hier soir. Il remporte encore une fois le totem sur une épreuve nouvelle. Une épreuve qui a valu à Eric de se faire éliminer. Les aventuriers ne sont plus que cinq sur l’île de Koh-Lanta. Claude est directement propulsé en finale grâce à sa victoire. Reste à savoir quels seront les deux autres aventuriers qu’il affrontera sur les poteaux.

Oh punaise, il a rendu à Regis ces trahisons puissance 1000 , t’es un killer Claude #KohLanta pic.twitter.com/BvVJP2M2EJ — Florent (@Flo_ol) May 22, 2020

La finale de Koh-Lanta n’est plus très loin et les fans ont hâte de savoir qui remportera les 100 000 euros mis en jeu. Les aventuriers encore en compétition sont Moussa, Claude, Alexandra, Naoil et Inès. le suspense reste entier pour la suite des événements. Et les fans de Koh-Lanta vont certainement encore se défouler sur internet à la moindre annonce. Les passions que déchaînent Koh-Lanta n’ont jamais été si grandes.