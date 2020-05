Denis Brogniart « Koh-Lanta » dévoile des choses incroyables sur Claude, il s’exprime

Koh-Lanta 2020, Denis Brogniart dit ce qu’il pense vraiment de Claude. Ce vendredi 22 mai dans « Koh-Lanta, l’île des héros », Claude a réalisé un vrai coup de maître et a remis les pendules à l’heure.

Déjà détenteur d’un collier d’immunité, Claude a remporté l’épreuve des dominos, et écrasé avec classe ses adversaires. Après deux participations infructueuses, est-ce que la saison, pleine de rebondissements 2020 de Koh-Lanta, sera la bonne pour le sympathique candidat ?

Si les téléspectateurs ne tarissent pas d’éloges sur le double finaliste du jeu, Denis Brogniart semble complètement sous le charme, il ne se prive pas de donner son avis. « Claude possède le meilleur package pour briller dans Koh-Lanta » estime le célèbre animateur, et d’ajouter « il est maître de son destin et fort, il avance quasiment en cavalier seul, il n’aurait certainement pas été éliminé contre Teheuira cette année, il aurait réussi à faire comprendre à Charlotte qu’il était indispensable de jouer son collier au conseil « .

Le présentateur a même osé la comparaison entre Claude et des stars du tennis comme Nadal ou Roger Federer excepté comme il le dit, qu’à la fin les champions gagnent « pour le moment Claude, c’est le Poulidor du panache, mais à l’arrivée toujours deuxième ».

Après deux finales perdues, les fans de l’émission voient bien l’aventurier remporter la saison 2020 de Koh-Lanta, L’île des héros. Après un premier échec en 2010 dans l’édition qui se déroulait au Vietnam, et ensuite dans « La revanche des héros « en 2012, tout porte à croire que ce serait dans l’archipel des Fidji où se déroule le jeu cette année, que le jeune papa pourrait enfin soulever son premier trophée.

Interrogé par TVMag, Denis Brogniart se dit très impressionné par le parcours de Claude et part sa détermination. On ne voit pas qui pourrait l’empêcher de remporter cette édition 2020 de Koh-Lanta tant il semble fort dans tous les domaines. Lors de cette demi-finale, déjà, détenteur d’un collier d’immunité, Claude a décroché sa place en finale en imposant encore plus son autorité.

Détenteur du fameux totem, c’est lui qui avait le destin de ses coéquipiers entre les mains, avec deux votes à faire valoir au conseil, et dans sa ligne de mire deux candidats, Régis et Alexandra. Apparemment, Claude a de la mémoire, et il se souvenait de la manière dont Régis avait manipulé tout le monde pour le tromper lui et Jessica, et éliminer cette dernière.

Il avait donc décidé de donner un petit cours de stratégie et de rendre la monnaie de sa pièce à celui qui avait voulu l’éliminer du jeu. N’ayant pas choisi la facilité, en effet, il aurait pu éliminer Alexandra que l’on sait plus forte sur l’épreuve des poteaux, Claude avait décidé d’éliminer le traître.

« Je t’ai montré aujourd’hui que je pouvais te manipuler alors que j’en avais pas besoin non plus »

Nouvelle leçon de maître Claude #KohLanta pic.twitter.com/mM5RugoGIl — Doug Mc Qued (@McQued) May 22, 2020

Il n’en fallait pas plus pour qu’il crée le buzz sur les réseaux sociaux et qu’une statue lui soit élevée par ses fans sur Twitter :

« Droit dans les yeux confortablement assis sur son trône devant tous ses vassaux Claude explique la loi du talion à Régis incrédule « , « Après Inès, c’est donc Régis qui se prend une leçon de vie merci Claude. », « Claude, il change les règles, se fout ouvertement de tout le monde, il change même d’écriture au Conseil ce fou, c’est pas une aventure pour lui c’est un jeu il contrôle les autres candidats comme des Sims ».

Dans un montage photo représentant Claude sous les traits du président de la République française, un internaute veut montrer la stature acquise par le candidat qui a montré qui était le patron et en légende « je t’ai montré aujourd’hui que je pouvais te manipuler alors que je n’en avais pas besoin non plus nouvelles leçons de maître Claude ».

Claude, il change les règles, se fout ouvertement de tout le monde, il change même d’écriture au conseil ce fou. C’est pas une aventure pour lui, c’est un jeu. Il contrôle les autres candidats comme des Sims. #KohLanta pic.twitter.com/iQd5eLlzOZ — Alex (@alex_maitret) May 22, 2020



En plus d’avoir donné une leçon à tout le monde ce vendredi, il ne faudrait pas oublier que l’aventurier a remporté le plus d’épreuves individuel dans l’histoire du jeu, et détient donc le record. L’homme de 40 ans porte bien le nom de héros et compte déjà 16 victoires. Les téléspectateurs attentent avec impatience le dénouement final.

Il est à parier que la côte de Claude doit aujourd’hui être au plus haut, tout comme les audiences pour TF1 qui doit se frotter les mains. Car malgré des épisodes raccourcis, Koh-Lanta bat des records d’audience pour arriver lors de la dernière diffusion à un score de 6,5 million de français qui ont suivi le jeu, ce qui correspond à 26 % de part de marché. Des résultats qui doivent sûrement satisfaire l’emblématique présentateur du jeu, Denis Brogniart, qui a la tête de Koh-Lanta depuis bientôt 18 ans, avoue voir en Claude un candidat tout à fait exceptionnel.

Habitué de commenter l’émission et de donner son avis sur les réseaux sociaux, le présentateur de Koh-Lanta et de Automoto, n’est pas avare de compliments envers le, peut être, futur gagnant. Le présentateur ajoute que le moins que l’on puisse dire, c’est que Claude n’a pas eu beaucoup de chance à chaque fois qu’il s’est retrouvé dans l’émission, peut-être cette année sera t-elle la bonne. Mais comme le dit si bien l’expression, il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, et les deux éditions précédentes du jeu doivent rappeler à Claude qu’on ne crie victoire que lorsque le gong a sonné, même si cette année, on ne voit pas qui pourrait lui voler la vedette.

Ça monte encore! Avant la finale c’est formidable. Merci à vous pour votre fidélité et aux aventuriers de nous faire vivre cette île des héros #kohlanta https://t.co/iCXIfSWsDe — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) May 23, 2020

Extrêmement solide physiquement, mais aussi psychologiquement l’aventurier a aussi gagné le cœur du public en prouvant qu’il était lui aussi un fin stratège, et qu’en plus de tout ça, il possède de vraies valeurs humaines. Bien décidé à éliminer celui qu’il considérait comme un traître, il a reproché à Régis d’avoir été manipulateur alors qu’il n’en avait pas besoin et que tout se paye un jour dans la vie. Très motivé à l’idée de remporter le titre, le candidat qui fêtait son anniversaire le 7 mai dernier, révèle qu’il tirerait sa force et sa motivation de sa famille.

Déjà papa d’un petit garçon prénommé Andrea qui a aujourd’hui 5 ans, à qui il a déjà inculqué les valeurs du sport, il vient d’accueillir au sein de son clan, l’arrivée d’un autre enfant au nom de Marceau.

Une belle motivation pour le futur champion, du moins espère t-on pour lui, mais la réponse arrivera très rapidement sur les écrans de TF1.