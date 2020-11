Denis Brogniart "Koh-Lanta": dévoile en avant première les coulisses de la prochaine saison des aventuriers !

Le 31 octobre, Denis Brogniart a diffusé plusieurs clichés du tournage de la future saison de Koh-Lanta. L’occasion pour les afficionados de le voir sur les plages de rêve de la Polynésie française.

Les inconditionnels de Koh-Lanta étaient préoccupés. La saison Koh-Lanta : Les 4 terres allait-elle être la dernière avant une longue période ? La réponse est non ! Les équipes du divertissement ont mis tous les moyens nécessaires pour s’atteler à la nouvelle saison malgré le Coronavirus et le reconfinement. Le 11 septembre dernier, Denis Brogniart indiquait d’une nouvelle saison était en phase de préparation. Il disait aussi que le tournage aurait lieu en France.

De nombreuses précautions sanitaires

Une nouvelle qu’il partageait à nouveau dans une interview donnée à l’hebdomadaire TV Mag plusieurs jours après. « Nous irons très loin et nous sommes en train d’organiser quelque chose dans un coin totalement sublime où nous ne sommes jamais allés », indiquait-il. Il faut également savoir que les équipes du « jeu des poteaux » suivent les recommandations sanitaires et les gestes barrières du mieux possible.

Le directeur des programmes de flux de TF1 a déclaré récemment qu’ils faisaient venir les candidats en Polynésie plusieurs jours avant le début du tournage. Les candidats sont isolés, puis testés de nouveau, enfin ils peuvent arriver sur le lieu de tournage.

Koh-Lanta: Des équipes bien rodées

Quant aux équipes techniques, elles sont également testées, portent le masque, et la production s’est arrangée pour qu’il n’y ait pas de contacts rapprochés avec les aventuriers. Pour recueillir les impressions, états d’âme des candidats : pas de d’entretien avec eux « face to face », les équipes ont prévu de longues perches pour la prise de son et d’images, afin de mettre de la distance entre les équipes techniques et les aventuriers. Rien n’est laissé au hasard. Avec l’ensemble des mesures misent en place par la production, on peut penser que l’épidémie qui s’est propagée sur l’ensemble de la planète, aura du mal à atteindre Kho Lanta !

Un décor de rêve

Pour information, les équipes de production et les participants de cette future saison de Koh Lanta ont pris l’avion en direction de la Polynésie, peu de temps avant l’instauration du reconfinement. Très réjouit concernant ce nouveau programme, le présentateur Denis Brogniart fait partager son expérience à ses milliers d’abonnés sur sa page Instagram. Les fans de l’émission peuvent découvrir le décor de rêve de ces îles du Pacifique avec ses lagons translucides. Les participants s’affronteront donc en Polynésie française. Denis Brogniart a pu se filmer et il a pu indiquer le 30 octobre dernier que les équipes de production habitent sur un bateau qui est étblit comme une bulle sanitaire et ils ne quittent le navire que pour aller sur le tournage de la compétition de survie. Denis Brogniart a pu poster des photos et des vidéos sur la plage, avant de tourner certaines séquences. Il a pu partager les décors sublimes. La plupart des internautes avaient hâte de découvrir cette nouvelle saison.