Denis Brogniart Koh-Lanta dévoile les secrets invraisemblables de la finale L’île des héros

Denis Brogniart: Vendredi 5 juin, sera diffusée l’ultime finale de la saison de Koh-Lanta 2020 ! La toute dernière émission de ce jeu d’aventure que présentera Denis Brogniart pour cette année qui aura été pleine de rebondissements, du premier épisode jusqu’à ce dernier. Qui remportera le trophée ?

Interviewé par » Télé Loisirs « , l’animateur, Denis Brogniart a dévoilé les conditions dans lesquelles se déroulera cette émission si attendue par des millions de téléspectateurs qui sont impatients de connaître qui sera le grand vainqueur, le héros de cette édition. Claude, le candidat préféré de milliers de téléspectateurs, Inès et Naoil sont les trois derniers aventuriers qui s’affronteront pour la mythique épreuve des poteaux.

Cette année, « Koh-Lanta, l’île des héros » aura été un véritable succès, obtenant des records d’audience plus jamais atteints depuis plus de 6 ans. Des pics qui parfois ont atteint à 7,5 millions de téléspectateurs, soit 27,9 % du public. Jamais non plus il n’y aura autant eu de hashtags, tweets, et commentaires sur les réseaux sociaux pour un jeu d’aventure. « Koh-Lanta » est l’émission qui a véritablement cartonné cette année et qui doit certainement aussi son succès au confinement dû à la pandémie mondiale du coronavirus, obligeant des millions de Français à rester enfermés devant leur poste de télévision.

Jusqu’a présent, les épisodes avaient été coupés en deux parties, publiés chaque vendredi soir, afin de faire durer le plaisir des fans de l’émission, et surtout attendre l’autorisation pour la reprise des tournages sur les plateaux de TF1. « La découpe des épisodes avait pour première vertu d’éloigner la finale du confinement, et donc, de nous donner le plus de chance possible, en réunissant tous les aventuriers » explique Denis Brogniart à Télé Loisirs.

« Là, on va donner la parole à tout le monde », a détaillé la productrice Alexia Laroche-Joubert, sur Europe 1. Et de compléter : « Il y a beaucoup de personnalités au sein de nos aventuriers qui ont déclenché à la fois une véritable attraction et pour certains malheureusement un rejet, mais ça a déclenché un phénomène d’adhésion autour d’eux et je pense que les gens seront très contents de les entendre parler ».

Suite à la crise sanitaire Denis Brogniart a été obligé de revoir totalement le déroulement de cette finale et a dû s’adapter aux mesures exceptionnelles obligatoires que la production a du mettre en place, pour l’organisation de cette finale, tant attendue par les téléspectateurs français. Un aménagement spécial a, en effet, du être organisé pour le tournage en direct qui se déroulera à la Plaine-Saint-Denis, en présence uniquement de l’animateur et de tous les aventuriers de la saison. » C’est un moment très important pour les téléspectateurs et pour les aventuriers qui peuvent débriefer leurs parcours. Nous avons donc mis en place tous les gestes barrières pour que cette finale se déroule dans les meilleures conditions possibles. Les équipes de production et celles de TF1 seront réduites au maximum en plateau ».

Si chaque année, Denis Brogniart, réunit sur le plateau tous les aventuriers de la saison, les familles et les proches et le public, un tel rassemblement en pleine épidémie de Covid-19 n’était donc absolument pas possible : « Les aventuriers ne pourront pas venir accompagnés de leurs proches contrairement aux précédentes éditions. Nous allons faire livrer un kit de protection à chaque candidat pour venir sur Paris. Les voitures de la production qui les achemineront vers le plateau seront totalement désinfectées. Il n’y aura qu’un seul aventurier par loge qui aura un kit de maquillage. Le plateau sera totalement refondu afin de respecter les gestes barrières et une distance entre chaque candidat sera respectée », explique l’animateur de 52 ans qui dévoile enfin les coulisses.

Les mesures de distanciation seront également respectées : » La distanciation sera assurée entre les aventuriers, pour que chacun puisse rester dans les meilleures conditions possibles. Il n’y aura pas d’effusions de joie sur la fin, pas d’embrassade, pas de scène de liesse comme on les voit d’habitude « , a confirmé Denis Brogniart. Ce sera aussi sans le public et sans les proches que le finaliste sera révèlé. Il reconnaît que cela sera « moins festif pour voir le dernier épisode ». Les familles des candidats ne pourront être là. Chaque candidat aura sa loge et que personne d’autre ne pourra y accéder, « Contrairement à d’habitude où ils sont tous réunis dans la même pièce, les aventuriers auront chacun la leur pour regarder l’émission, avant qu’ils ne se retrouvent en plateau pour le direct », a poursuivi Denis Brogniart.

Le présentateur avoue que, sans public ni famille, ni embrassade, cela sera « moins festif pour voir le dernier épisode ». Mais comme l’animateur le précise, « c’est déjà tellement formidable d’avoir les aventuriers réunis » ! Denis Brogniart est donc très heureux de pouvoir retrouver les participants, car, pendant le confinement, il pensait réellement se retrouver totalement seul sur le plateau, avec les aventuriers en visioconférence.

» La production ALP a tout mis en œuvre pour que ce soit parfaitement organisé et que les règles strictes de distanciations et les gestes barrières soient respectés à la lettre. Tous les gens qui ne sont pas indispensables ne seront pas là », a conclu l’animateur, satisfait d’être entouré de ses candidats. C’est donc serein et impatient qu’il se prépare pour cette finale qui s’annonce hors du commun, sur un plateau en direct, qui malgré l’absence du public sera à coup sûr, remplit d’émotions. Les fans du programme d’aventure vont enfin connaître le résultat de l’épisode de Koh-Lanta, l’île des héros, qui sera certainement très riche en surprises.

Dès 21 h, ce vendredi 5 juin 2020, la chaine de télévision TF1 diffusera l’emblématique épreuve finale. Inès, Claude et Naoil, devront s’affronter lors de l’ultime étape des poteaux, pour décrocher le prestigieux totem et les 100 000 euros à la clé. Qui arrivera à tenir le plus longtemps sur les mythiques poteaux de l’émission ? Qui accédera au duel final ? Le suspens est lancé, et le public impatient. Dès 22 h 25, Denis Brogniart dépouillera en direct l’ultime vote du jury final. Et ce sera finalement à cette heure fatidique que le grand vainqueur soulèvera le trophée sous les acclamations des téléspectateurs.

Rendez-vous ce vendredi 5 juin pour savoir qui d’Inès, Naoil ou Claude remportera cette aventure Koh-Lanta 2020, année de tous les records !