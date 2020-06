Denis Brogniart Koh-Lanta: l’étrange et grave maladie qu’il a gardé secrète

A l’occasion d’un portrait de Denis Brogniart paru jeudi dernier dans le quotidien Libération, on apprend que l’animateur a dû faire face à une maladie orpheline.

Depuis plusieurs années, Denis Brogniart est un animateur en vue du paysage télévisuel français. Il présente le gros barnum de TF1 « Koh-Lanta », dont la finale s’est déroulée hier soir. Elle a été remportée par Naoil, même si Claude était le grand favori. La France entière attendait le dénouement. L’animateur vedette de TF1 préserve sa vie privée et parle très peu de lui. Mais, pour un portrait que Libé lui a consacré le 4 juin dernier, l’homme s’est livré comme jamais. Avoir son portrait dans Libération est toujours très prestigieux. Ces articles sur une personnalité sont toujours très bien écrits et explorent vraiment le caractère de celui qui est concerné.

Traumatisé par la mort de son père

Denis Brogniart avoue être hypocondriaque depuis la mort, il y a plusieurs années, de son père alors que celui-ci n’avait que 49 ans. A 52 ans aujourd’hui, l’animateur montre une forme de soulagement et ce dit qu’il a déjà vécu plus que lui. Même si on peut comprendre que le deuil n’a pas été facile. Dans ce long article, on apprend que Denis Brognart a eu « une pathologie orpheline qui lui a mangé les joues voici quelque temps », indique Libération. Une maladie sur laquelle l’homme ne veut pas s’étendre davantage.

Une perte de poids suite à un virus

L’an dernier, Denis Brogniart était apparu vraiment amaigri en animant l’émission « Koh Lanta ». Il avait précisé sur le réseau social Twitter avoir perdu plusieurs kilos après avoir contracté un virus. Mais l’animateur relativisait en disant que tout cela était derrière lui. L’homme voulait rassurer ses nombreux fans qui ne louperaient pour rien au monde un épisode de Koh Lanta, un jeu d’aventure palpitant. Chaque émission atteint des sommets au niveau de l’audience. Suite à la crise du Covid-19, le montage de l’émission a été refait. Sur son compte Instagram qui est très suivi, Denis Brogniart a multiplié les live avec certains candidats de Koh Lanta, notamment le samedi pour débriefer l’épisode de la veille. Ces sessions en direct étaient très suivies car l’animateur bénéficie d’une grande popularité et que le programme suscite l’intérêt de millions de téléspectateurs.

Peu à peu, en 2019, Denis Brogniart avait retrouvé son poids habituel. Dans une interview accordée au journal Le Parisien, il avait indiqué avoir contracté un virus en lien avec une infection qui lui a causé beaucoup de fièvre. Suite à cette fièvre, l’animateur a perdu la faim. Il avait alors beaucoup maigri. L’homme qui est très sportif avait pour la première fois un pépin physique de cette importance. Il a d’habitude une excellente hygiène de vie. Il faut préciser qu’une équipe médicale est présente sur place pour assister les candidats de l’émission mais aussi les équipes techniques. A ce poste de présentateur, Denis Brogniart apparaît comme indéboulonnable.