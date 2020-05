Denis Brogniart Koh-Lanta: son papa décédé d’un cancer, il s’exprime avec frisson

Le célèbre animateur Denis Brogniart connu surtout pour l’émission de Koh-Lanta, superbe « mission d’aventure, s’est confié à Nikos alpagas dans l’émission 50mn Inside diffusée sur TF1.

Denis Brogniart était interviewé par Nikos Aliagas, l’animateur est revenu sur son engagement auprès de l’association ARC pour la recherche contre le cancer. Son père est décédé de cette maladie qui depuis le touche beaucoup.

Durant le confinement, les Français ont d’autant plus suivi l’émission Koh-Lanta qui emmène les candidats dans des épreuves d’aventures, ambiance Robinson Crusoe.

Le show TV suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter, et déchaine les passions.

Denis Brogniart, légendaire présentateur est d’ailleurs en ce moment sous les feux de la rampe mais on connaît peu de choses sur cet homme et cette personnalité singulière, qui a plutôt l’habitude de mettre les autres en avant.

Il a suscité l’intérêt des équipes de Nikos Aliagas et 50 minutes Inside, et Durant son interview, Denis Brogniart est revenu sur six moments importants dans sa vie. La première : sa prise de position pour la recherche contre le cancer.

Un homme qui s’engage

Denis Brogniart est très engagé auprès de La fondation Arc depuis l’année 2018, qui travaille autour de la recherche contre le cancer.

Il souhaite aurores de cette organisation, faire comprendre l’intérêt primordial de la recherche scientifique dans ce domaine :

« Aujourd’hui, on soigne un cancer sur deux, en 2025 on en soignera deux sur trois si la recherche continue d’avancer ».

Il s’git d’une cause qui lui tientgrandement à coeur et le touche personnellement. À 53 ans, le présentateur a perdu son père assez jeune, il était atteint justement d’un cancer :

« Lorsque je discute avec des médecins, ils me disent que s’il l’avait eu hier, on l’aurait sauvé grâce aux avancées que l’on connait aujourd’hui », explique Denis Brogniart à Nikos Aliagas.

Il souhaiterait d’ailleurs organiser une soirée retransmise à la télévision et similaire au Téléthon, pour la recherche contre le cancer. 80% de l’argent nécessaire provienten effet de dons ou de legs :

« Imagine si toutes les chaines se mobilisent pour cette recherche! », dit-il.

Il évoque son père et sa femme

Mais Il est aussi revenu sur des moments plus joyeux comme les débuts de son histoire avec sa femme Hortense. Il l’a en effet rencontrée dans les locaux de LCI.

L’animateur l’a alors invitée sur le tournage de Koh-Lanta en 2003. «On part au Panama. Notre histoire naît là-bas autour d’un bon petit plat local dans un petit restaurant perdu au milieu de rien».

Puis ils ont accueilli deux jumelles : Lili et Violette, deux ans près leur rencontre.

Blanche, leur troisième fille est née en 2006.

De son côté, Denis Brogniart est aussi père d’un petit garçon, Dimitri, né de son union précédente.