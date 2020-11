Denis Brogniart “Koh-Lanta” révèle l’endroit magique où il va loger pendant le tournage (PHOTO) des aventuriers

Alors que la saison actuelle de Koh–Lanta n’est pas encore terminée, les nouvelles émissions sont déjà en tournage. Depuis quelques jours, Denis Brogniart a donc rejoint sa nouvelle destination. Bien loin des îles Fidji, cette année les candidats feront la découverte de la Polynésie française. Toutes les équipes de Koh–Lanta sont donc prêtes pour mettre en place de nouvelles aventures. Bien sûr, dans ce petit coin de paradis, les consignes sanitaires sont d’application comme en métropole. Car il n’est pas question pour la production de prendre le moindre risque. En ces temps de pandémie mondiale, des précautions particulières doivent être prises. Ainsi, Denis Brogniart et toutes ces équipes seront logés sur un bateau durant tout leur séjour.

Koh-Lanta

Depuis quelques jours, tous les candidats sont déjà présents en Polynésie. Comme l’indique Rémi Faure, le directeur des programmes de TF1, une campagne de dépistage est mise en place. ” Nous faisons venir les candidats en Polynésie plusieurs jours avant le début du tournage. Nous les testons avant, nous les isolons, nous les testons de nouveau et ils rentrent ensuite sur le lieu de tournage ” explique le responsable de la chaîne. Tout comme les aventuriers, tous les techniciens sont soumis à la même enseigne. Et bien évidemment, ils sont eux aussi testés, masqués et ne sont que très peu en contact avec les candidats. ” Par exemple pour les interviews des candidats face caméra, la prise de son se fera avec des perches plus longues pour permettre davantage de distance entre le technicien et le candidat interviewé ” déclare Rémi Faure dans une interview accordée à PureMédias. Tout un protocole a été mis en place afin de garantir des conditions d’enregistrement optimales.

Sur son compte Instagram, le célèbre animateur de Koh–Lanta a donc présenté leur nouveau lieu de résidence. En effet, cette année, tous les membres de l’équipe logent sur un immense bateau. Sur sa page personnelle, Denis Brogniart partage un cliché de l’impressionnante embarcation. En légende de cette publication, l’animateur explique les raisons de ce choix. ” Les amis voici le bateau sur lequel toute l’équipe de tournage de Koh-Lanta est logée en Polynésie française afin de respecter un isolement strict pour des raisons sanitaires évidentes “ a expliqué la star de TF1. Posée sur les flots de l’océan Pacifique, la solide embarcation est tout simplement magistrale. En effet, il s’agit d’un véritable paquebot affichant fièrement le pavillon français. Sur cette photo publiée par Denis Brogniart, les internautes découvrent ainsi les premières images de la nouvelle aventure de Koh–Lanta. Et bien sûr, comme les années précédentes le casting de l’émission est attendu avec beaucoup d’impatience.

Les fans du jeu devraient donc bientôt découvrir les visages des prochains participants. Mais en attendant, il reste encore aux téléspectateurs à connaître le dénouement de cette saison actuelle. Puisqu’en effet, Koh–Lanta, Les 4 Terres n’a pas encore livré son verdict. Dans les prochaines semaines, le grand vainqueur devra être désigné. Cependant, les équipes de TF1 sont déjà à l’œuvre pour préparer le futur. D’ailleurs, cette prochaine saison est très attendue. Car ce sera la première fois que Koh–Lanta sera tourné sur le sol français.