Denis Brogniart Koh-Lanta révèle l’énorme cadeau que Sam lui a offert

Koh-Lanta est terminé depuis quelques semaines. Mais beaucoup sont encore sous le choc de l’aventure. Non seulement les résultats étaient inattendus mais toute la saison 2020 a été ponctuée par des rebondissements incroyables. En effet, cette saison de Koh-Lanta reste et restera une des plus mythiques. Car les fans de Koh-Lanta n’avait jamais montré autant d’engouement pour l’aventure sur les réseaux sociaux. Dinis Brogniart prend alors conscience, encore davantage, de l’importance d’entretenir son lien avec les internautes. Dans cet esprit, il partage avec eux le cadeau que Sam lui a fait. Découvrons ce que l’aventurier offre alors à Denis Brogniart.

Koh-Lanta révèle une saison mythique grâce à des aventuriers hors du commun

Denis Brogniart présente Koh-Lanta depuis 2002. Cela fait donc près de 18 ans qu’aucun Koh-Lanta ne se passe de ses talents de présentateur. Le fameux « Ah » de Denis Brogniart rentre d’ailleurs dans l’histoire. Grâce aux fans de Koh-Lanta, le présentateur devient un véritable héros de la toile. Mais en dehors des fans, Denis Brogniart est heureux de présenter Koh-Lanta pour pouvoir rencontrer des personnes extraordinaires. Et cette année, il a été servi. En effet, des aventuriers ont su mettre en avant des qualités exceptionnelles de force, de combativité et de dépassement de soi.

Claude était le grand favori des fans de Koh-Lanta

C’était évidemment le cas de Claude. Tous les fans de Koh-Lanta espéraient le voir remporter la victoire. Mais c’est sur la dernière épreuve, celle des poteaux, que Claude perd sa place du numéro un tant méritée. Ce sera Naoil qui remportera cette épreuve et, par amitié ou stratégie, elle demandera à Inès de l’accompagner pour affronter le vote de leurs anciens camarades d’aventure. Sans surprise, ce sera alors Naoil qui remportera le plus de suffrage et qui sera désignée grande gagnante de cette saison de Koh-Lanta. Une fin que les fans n’était pas prêt d’imaginer. Car ils attendaient tous que Claude se retrouve dans cette dernière étape du jeu.

Sam aussi, était un des aventuriers les plus appréciés du jeu

Mais Claude n’était pas le seul qui a su impressionner les fans de Koh-Lanta. Même Denis Brogniart a été épater par les talents d’un autre des aventuriers. Et vous l’aurez deviné, il s’agit de Sam. En effet, Sam est un jeune homme de 19 ans qui s’est entraîné comme personne avant lui pour réussir les épreuves de Koh-Lanta. C’est d’ailleurs suite à son élimination que les internautes se sont montrés virulents comme jamais. Les fans de Koh-Lanta ne s’étaient jamais montrés aussi impliqués dans l’émission. Peut-être que le confinement leur a permis de trouver ce prétexte pour exprimer leurs frustrations. Ou ils éteint simplement très déçus de la voir partir. Toujours est-il que les responsables de l’élimination de Sam se sont vus insultés et menacés sur les réseaux sociaux.

L’élimination de Sam fait sensation sur la toile

Sam lui-même a été contraint d’intervenir pour appeler au calme. Et à rappeler, toute comme Denis Brogniart, que Koh-Lanta n’est qu’un jeu. Plusieurs candidats ont été forcé de porter plainte aux vues de l’ampleur des attaques reçues sur internet. Et si Sam était autant soutenu c’est parce qu’il était le candidat le plus préparé physiquement. Les fans de Koh-Lanta l’imaginaient aller très loin dans l’aventure. Cependant, il négligeait l’aspect humain et d’entraide de l’aventure. Et il a finit par le payer car ce sont bel et bien ses partenaires d’aventures qui votent au fur et à mesure pour qu’il ne reste qu’un seul gagnant. Sam, a seulement 19 ans, préféré être franc et laisser tomber la stratégie. Il comptait sur ses forces physiques et mentales pour se dépasser tout au long de l’aventure. Et c’est aussi cela qui avait séduit le public.

Denis Brogniart a une affection particulière pour Sam, le plus jeune des aventuriers

Denis Brogniart quant à lui, était surtout fasciné par les compétences physiques de Sam. Les fans ont eu le plaisir de le revoir lors de la grande finale qui réunissait tous les aventuriers. Et Sam n’est pas arrivé les mains vides pour l’occasion. Il avait apporté un cadeau à Denis Brogniart. En toute discrétion et hors antenne, Sam avait tenu a offrir une sculpture sur bois au présentateur de Koh-Lanta. Car Sam a suivi une formation d’ébéniste et il tenait à remercier Denis Brogniart et que celui-ci ne l’oublie pas. Conscient que Sam ne voulait pas se faire remarquer avec son cadeau pendant la finale, Denis Brogniart attend quelques jours avant d’en parler. En effet, le présentateur de Koh-Lanta ne pouvait pas s’empêcher de partager son cadeau avec les fans sur Instagram.

Denis Brogniart montre fièrement le cadeau que Sam lui a offert. Il se dit touché et félicite encore Sam pour ses talents d’ébéniste et d’aventurier. Et les commentaires des fans appuient les compliments de Denis Brogniart à l’égard de Sam. Certains réclament même qu’il fasse aussi un cadeau aux fans de Koh-Lanta, celui d’ouvrir un compte Instagram. Le jeune homme est une véritable star malgré son élimination précoce dans le jeu.