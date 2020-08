Denis Brogniart “Koh-Lanta”: Super triste et endeuillé, annonce le décès d’un pilier de l’émission

L’animateur de Koh-Lanta Denis Brogniart a fait part d’une triste nouvelle sur son compte Instagram. Il a annoncé à sa communauté de fans que l’un des membres de l’équipe était décédé. Il s’agit de Dan qui était l’un des chauffeurs aux Fidji.

La bonne nouvelle de la nouvelle saison de Koh-Lanta, diffusée très prochainement, a vite été balayée par une nouvelle des plus graves. Ce vendredi 28 août, c’est sur son compte Instagram qui compte 431 000 abonnés que le présentateur star de l’émission a décidé de partager l’information. L’un des plus proches chauffeurs de l’équipe aux Fidji est mort. Il s’appelait Dan. Voici ce que l’animateur écrit : « Il était notre fidèle conducteur depuis années aux Fidji sur le tournage de Koh-Lanta, Dan était un personnage à la voix grave qui m’accueillait toujours avec un grand sourire d’un joyeux ‘Hi mister Denis!’ Il nous a quitté brutalement ». L’animateur continue : « On se chambrait en parlant tous les jours rugby! Pensées pour lui, pour sa famille. Très triste ce matin. »

Cette nouvelle est des plus tristes et vient endeuiller l’équipe en plein lancement de « Koh-Lanta, les 4 Terres ». Mais les soutiens des fans de l’émission se sont aussitôt multiplié sur le compte instagram de Denis Brogniart. Les commentaires à ce post étaient en effet très nombreux et on pouvait notamment lire : “Courage à la famille”, “Puisse-t-il trouver paix et amour où il est à présent”, “J’espère qu’il repose en paix, force à vous Denis et à toute sa famille ainsi qu’à ses amis ».

Certains internautes ont même pris le soin d’écrire des commentaires plus longs que le sempiternels « RIP ». Parmi les messages les plus émouvants, on peut notamment remarquer celui-ci : « Qu’il repose en paix Dan, une personne de plus qui part de cette terre , après tant d’années et de fous rire sur kohlanta la mort de Dan va frappé un grand coup , je tiens aussi a c’est proche a ses amis , REPOSE EN PAIX DAN ». Une internaute a aussi laissé parler son coeur : « C beau de voir des candidats emblématiques qui rendent hommage à cet personne qu’on ne voyait pas à l’écran mais qui était importante à l’émission ». Enfin, on pouvait également découvrir des messages plus traditionnels comme « Tout mes condoléances à la famille et amis que dieu te bénisse dam » ou encore « Courage, son étoile brillera dans le ciel ».

Denis Brogniart

Les candidats ont été profondément émus par la terrible nouvelle. Pour Carole, une candidate de la nouvelle saison, Dan était tout simplement ». “RIP à lui !! Et courage à la famille… Les Fidjiens au top pour les avoir côtoyer dans leurs villages !!”, a pour sa part commenté Nicolas, un candidat qui lui avait fait partie de la saison qui s’appelait La guerre des chefs.

La Bretagne aux abonnés absents

Dans un tout autre registre, beaucoup moins grave, cette nouvelle saison a essuyé une autre mauvaise nouvelle. L’émission a en effet été vertement critiqué pour ne pas avoir inclu une seule ou un seul Breton dans son casting parmi les 24 candidats. “On se fait un peu brocarder, car on n’a pas de Bretons”, a admis Denis Brogniart lorsqu’il était interviewé par le quotidien régional La Voix du Nord. “C’est le souci qu’a Christian Prudhomme, patron du Tour de France chaque année : on ne peut pas être partout ! On essaie d’avoir des candidats charismatiques, des gens motivés. Mais on ne peut pas satisfaire tout le monde.” Est-ce une réponse suffisante pour les Bretons fiers de leur région ? Pas si sûr…

Alix Brun