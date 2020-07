Denis Brogniart quitte Auto-Moto sur TF1: les raisons réelles de ses adieux dévoilées !

Ce dimanche 12 juillet, c’était la dernière apparition de Denis Brogniart dans Auto-Moto. Le journaliste sportif et animateur de télévision a fait ses adieux aux téléspectateurs en évoquant “beaucoup de bonheur” vécu pendant cette émission automobile qu’il présente depuis 2012 : « J’ai décidé de quitter la présentation d’Auto-Moto après huit ans de bons et loyaux services en ayant vécu des moments absolument exceptionnels. Je ne regrette absolument rien. »

Ce départ n’a rien d’une surprise : Denis Brogniart avait annoncé dès le mois de juin qu’il passerait à autre chose dès la fin de la saison. Car Denis Brogniart mise sur de nombreux autres projets. Il a dû faire des choix et revoir ses priorités.

Jean-Pierre Gagick comme remplaçant

C’est Jean-Pierre Gagick, l’un de ses coéquipiers dans l’émission automobile, qui prend la relève. Jean-Pierre Gagick est bien rodé puisqu’il a rejoint Automoto en 2006. Le futur présentateur prépare des numéros inédits qui seront à l’antenne dès septembre prochain. En lui passant le relai, Denis Brogniart a également remercié tous les autres membres de l’équipe comme Marion Jollès ou yyyyy. Automoto ce n’est rien de plus que la plus ancienne émission de TF1. L’émission est diffusée tous les dimanches depuis 1975. Un record que seules deux autres émissions du PAF dépassent : Le Jour du Seigneur et Des Chiffres et des Lettres. Depuis 2018, Automoto a pris place dans le circuit de Mortefontaine où Denis Brogniart et Jean-Pierre Gagick réalisent des essais comparatifs. Un bâtiment est renommé “La Maison Automoto” comme lieu incontournable de l’émission.

Où part Denis Brogniart ?

Denis Brogniart ne disparaît pas pour autant du petit écran. Ses fans le retrouveront dans Koh-Lanta. C’est d’ailleurs parce qu’il était « trop accaparé par les autres programmes », que Denis Brogniart a été poussé à quitter Automoto. La star de télévision veut passer plus de temps sur ses autres projets télévisés. Avec l’autre présentateur-vedette de TF1 Arthur, Denis Brogniart s’investit en effet sur District Z, un jeu de zombies produit par Arthur lui-même.

Son projet District Z repoussé à plus tard

Le tournage de District Z devait débuter en mars dernier mais à cause de la crise sanitaire et de la période de confinement, Arthur et Denis Brogniart ont dû modifier leurs emplois du temps. Le tournage vient d’être terminé mi-juillet mais la date de diffusion sera forcément repoussée. Les équipes ont notamment tourné au Parc Astérix, dans l’ancien décor d’un spectacle de cascades du parc d’attraction.

Deux jeux de zombie existent déjà sur les chaînes de télévision anglaises et font frissonner les téléspectateurs. Le jeu français promet d’être tout aussi terrifiant. Si la date de fin de tournage était officiellement le samedi 11 juillet, aucune information n’a cependant filtré sur la date de sortie qui pourrait avoir lieu fin 2020, ou même en 2021.