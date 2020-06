Denis Brogniart rassure les fans de Koh-Lanta après une nouvelle très inquiétante

Le 20 juin dernier, Denis Brogniart a indiqué qu’il allait arrêter la présentation de l’une des programmes incontournables de TF1. Cette annonce a entraîné une grande inquiétude pour ses fans sur Instagram. Face à la panique, il a décidé de rassurer les téléspectateurs en postant une vidéo sur les réseaux sociaux.

« Après huit années merveilleuses, je passe le témoin à Jean-Pierre Gagick à qui je souhaite de vivre autant de joie que moi dans cette belle aventure. Avec Koh-Lanta, District Z, Ninja Warrior, et les grands rendez-vous de sport, il était maintenant devenu impossible pour moi de vous retrouver chaque dimanche matin. Merci et grande gratitude à toute l’équipe de ce magnifique programme qu’est Auto-Moto », a-t-il précisé, ce qui a provoqué une grande inquiétude pour les internautes. De nombreux abonnés du compte Instagram ont eu très peur que Denis Brogniart annonce son départ de l’émission Koh-Lanta, un programme culte diffusé depuis des années sur TF1.

Les internautes totalement affolés

Suite à cette vidéo, les fans de Koh-Lanta était totalement en panique. « J’ai eu peur. Je pensais que tu allais arrêter la présentation Koh Lanta », « Tant que tu ne pars pas de Koh-Lanta ça me suffit » , « Imaginez-vous qu’il aurait indiqué qu’il stoppe la présentation de l’émission Koh-Lanta, le véritable choc que ça aurait produit » , » Ouf, j’ai pensais que tu stoppais Koh-Lanta », « On espère que tu ne partiras pas de Koh-Lanta », « Denis, tu m’as fait flipper, j’ai eu une énorme peur j’ai cru que tu cessais Koh-Lanta », pouvait-on voir sur les réseaux sociaux. « Auto-Moto, l’émission existe encore ? », s’est amusé un internaute rassuré.

Denis Brogniart rassurant

Denis Brogniart s’est senti obligé d’apaiser ses plus grands fans. Certains imaginaient qu’il s’agissait d’une étape vers un retrait de la télé pour l’animateur qui officie sur TF1. « Vous m’avez vraiment fait marrer cette après-midi quand j’ai vu vos commentaires après l’annonce de mon arrêt de la présentation de l’émission Auto-moto. Je tiens vraiment à vous rassurer : je poursuis tout le reste. C’est d’ailleurs pour avoir plus de temps disponible pour Koh-Lanta, Ninja Warrior et puis mon petit projet qui me tient vraiment à cœur : District Z., a-t-il indiqué, tout en courant. Ainsi voilà énormément de travail, et comme vous devez être au courant, j’adore faire bien les choses et c’est la raison pour laquelle, j’ai décidé de cesser la présentation d’Auto-Moto.

Pour apaiser les tensions, le journaliste a terminer sur sa fameuse phrase : « Ma sentence est irrévocable, je vous embrasse tous, à très vite. ». Denis Brogniart anime Koh-Lanta depuis plusieurs saisons et l’émission affiche de très beaux scores d’audience et met en haleine la France entière à chaque diffusion. Pour la dernière saison, c’est Naoil qui l’a emporté à la surprise générale car, c’est Claude, un autre candidat qui apparaissait comme le favori. » Les fans attendent la prochaine saison avec impatience.