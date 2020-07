Denis Brogniart: révélations sur le nouveau jeu télévisé de TF1, « District Z » il dévoile tout !

Denis Brogniart repart à l’aventure avec, cette fois-ci, une nouvelle émission à présenter. En effet, depuis quelques semaines, il répète pour le tournage de District Z. Sur son compte Instagram, il dévoile à quoi le public doit s’attendre mais il y a encore beaucoup de zones d’ombres. Nous allons tenter ensemble de rendre cela plus clair. Mais sans gâcher la surprise ! Car c’est du très lourd qui arrive avec District Z selon Denis Brogniart.

District Z, le nouveau jeu télévisé qui est animé par Denis Brogniart

Denis Brogniart va bel et bien se charger de la présentation d’un nouveau jeu télévisé. Toujours sur TF1, District Z. va rejoindre la liste d’expériences de l’animateur. Mais elle sera toute particulière car c’est une toute nouvelle émission qui va arriver sur nos écrans. En effet, District Z mettra en scène des zombies ! Et ça, c’est du jamais vu dans un jeu télévisé. Les téléspectateurs pourront oublier rapidement Koh-Lanta malgré l’animation de Denis Brogniart puisqu’ils seront plongés dans un tout autre univers.

Denis Brogniart admet qu’il est lui aussi très surpris de la configuration de ce jeu. Mais il a été vite conquis et n’a pas de doute quant à ce que les téléspectateurs adhèrent eux aussi. De plus, tout à l’air propice à l’immersion. Et avoir une surprise n’est pas plus mal pour découvrir un jeu d’un nouveau genre comme celui-ci.

Instagram nous donne des indices

Le 2 juillet dernier, Denis Brogniart partage la première image de ce nouveau jeu. TF1 pour la diffusion, Arthur pour la production et Denis Brogniart à l’animation, c’est un cocktail détonnant qui promet. Le public n’est pas étranger à ces combos et il connaît assez bien Denis Brogniart pour savoir que lorsqu’il dit que c’est fantastique, c’est vrai. Pour la première publication par rapport à District Z, Denis Brogniart insiste sur le caractère imposant de l’infrastructure déployée. Visiblement, tous le monde a mis les gros moyens pour faire de ce nouveau jeu télévisé un événement.

Le pitch du jeu est digne de celui d’un jeu vidéo

Arthur parlait déjà l’année dernière de ce jeu d’aventure qui allait faire sensation. Il s’agira en somme d’un escape game immense. District Z, le nom du jeu, représente une zone interdite au public car des produits toxiques l’ont contaminée à la suite de l’explosion d’un laboratoire. Les personnes qui étaient dans cette zone durant la propagation des gaz sont devenues des zombies. Ainsi, la zone est fermée par des murs et des portes immenses. Mais voilà qu’un millionaire souhaite que des volontaires se rendent dans la zone pour y récupérer un trésor qu’il convoite. Les volontaires de cette histoire seront alors nos candidats.

Durant deux heures, ils affronteront des zombies et devront réussir des épreuves plus dingues les unes que les autres. Pour l’instant, les épreuves en question sont assez mystérieuses. Mais Denis Brogniart partage une photo qui laisse penser que les candidats peuvent littéralement passer à la casserole.

Denis Brogniart se prend au jeu, il est déjà fan

L’ambiance générale se rapproche grandement des jeux vidéos. En effet, dans les jeux de zombies, nous avançons sur des terres hostiles et lorsque nous sommes en équipe, nous devons nous protéger les uns les autres et nous serrer les coudes. Cela semble être le parti pris de District Z qui promet son lot de surprise. Et Denis Brogniart a l’air complètement abasourdis par les premiers jours de tournage. À n’en pas douter, TF1 sort le grand jeu pour proposer une immersion totale aux candidats et aux téléspectateurs.

Denis Brogniart partage enfin une photo de deux acteurs du jeu. Ils sont déguisés en zombies et sont plus vrais que nature. Dans la description de cette publication, Denis Brogniart explique que les zombies rôdent pendant que les candidats devront passer les épreuves. En effet, toute la zone du District Z est infestée de zombies. Le jeu est tourné sur pas moins de 10 hectares de terrain.

Le public va-t-il accrocher avec District Z ?

Les internautes sont mitigés. Les grands fans de jeu vidéo ont peur de ne pas y croire. Mais pour les autres, c’est l’impatience qui règne. Une des questions les plus récurrentes est de savoir quels seront les candidats invités. En effet, les abonnés de Denis Brogniart espèrent de pas retrouver les mêmes têtes que celles qui se retrouvent souvent dans Vendredi Tout Est Permis. Denis Brogniart ne s’exprime pas sur ce sujet. En revanche, il est heureux de dire à ses abonnés que les tournages avancent bien.

Et il semble être rentré dans l’univers fantastique et féérique du jeu télévisé. En effet, il prend le temps de dire à ses fans qu’il a de bons gardes du corps qui le protègent des zombies. Denis Brogniart est à fond et cela rajoute à l’immersion ! L’immersion sera le critère essentiel pour que le public accroche pour de bon au concept.