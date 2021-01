Denis Brogniart révèle pourquoi il serait un mauvais candidat pour Koh-Lanta, ses surprenantes confidences

Dans une interview exclusive, Denis Brogniart revient sur les nombreuses années durant lesquelles il a eu la chance de présenter Koh-Lanta. Face aux journalistes, il admet également volontiers qu’il a toujours rêvé d’être candidat à son propre jeu. Pourtant, l’animateur est tout à fait lucide. Ainsi, il reconnaît qu’il n’aurait pas été le meilleur des participants. Car si le présentateur est un grand sportif, il avoue que la stratégie et les relations humaines ne sont pas son fort. LD People revient sur les déclarations de l’animateur historique de la célèbre émission de TF1.



Denis Brogniart : toujours heureux de présenter Koh-Lanta



Une nouvelle saison qui promet



Cette année, le célèbre jeu de TF1 a encore connu un grand succès. Et après une longue compétition, c’est finalement Alexandra qui a remporté le trophée tant convoité de Koh-Lanta, Les 4 Terres. Mais comme chaque saison, il n’est pas question de s’endormir sur ses lauriers. Ainsi, Denis Brogniart travaille déjà à la réalisation de la prochaine aventure. D’ailleurs, cette année sera un peu particulière. Puisque Koh-Lanta se déroulera en France. Toutes les équipes techniques et les candidats ont donc pris la direction de la Polynésie pour se retrouver sur une île isolée et vivre de nouvelles aventures.



L’animateur se dit d’ailleurs émerveillé par la région qu’il a découverte. ” J’en ai vraiment pris plein les yeux avec les paysages et j’ai adoré l’accueil des Polynésiens. En raison de la pandémie, nous avons dû respecter un protocole très strict, avec un test Covid avant de décoller, plusieurs jours à l’isolement sur place, puis un second test. J’ai eu la chance d’être confiné sur l’île de Moorea, en face de Tahiti. J’ai hâte d’y retourner avec toute ma famille “. Mais dans cet entretien, l’animateur parle également du rêve qu’il a depuis de nombreuses années. LD People revient sur ses déclarations.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Denis BROGNIART (@denisbrogniart_off)

Une franchise totale



Lorsque Denis Brogniart évoque son émission, il ne peut cacher son engouement pour le célèbre programme. En effet, cela fera bientôt 20 ans que l’animateur est à la tête de Koh-Lanta. D’ailleurs, il ne cache pas que s’il devait participer à un jeu, ce serait celui-là. Car le présentateur est également un très grand sportif. Et l’idée de pouvoir se confronter aux autres aventuriers ne lui déplaît pas du tout. ” Si je ne présentais pas l’émission depuis 2001, c’est le seul programme pour lequel j’aurais essayé de m’inscrire à coup sûr. Pour le dépassement de soi, le côté Robinson Crusoé “.



Pourtant, l’animateur reconnaît qu’il ne remporterait probablement pas la victoire. Car pour décrocher le sacre ultime dans Koh-Lanta, il faut disposer d’un grand nombre de qualités et d’aptitudes. En toute humilité, Denis Brogniart affirme qu’il aurait en effet rencontré de grosses difficultés sur certains points. ” Après, même si je me considère comme un aventurier, je dois admettre que je ne pense pas que j’aurais été un très bon candidat côté relations humaines “. Mais si le célèbre animateur ne participera peut-être jamais au jeu d’aventure, il peut se vanter d’en naître l’incarnation même. Car après deux décennies, Denis Brogniart est véritablement indissociable de l’un des plus gros succès de TF1.