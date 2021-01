Denis Brogniart: ses confidences inattendue, prêt à partir en retraite?

Denis Brogniart est très présent sur le petit écran. Mais il pense également à ce qu’il fera une fois qu’il ne sera plus à la télé !

Voilà près de 20 ans que Denis Brogniart est sur nos écrans à présenter les plus belles aventures de survies sur TF1. Il est même devenu le visage emblématique de « Koh-Lanta » qui entame bientôt sa 22ème saison. Mais si ce parcours n’en est pas encore à sa fin, il est clair que le présentateur devra tirer sa révérence dans quelques temps. Un changement de cap que l’animateur appréhende même s’il sait déjà ce qu’il aimerait faire lorsque le moment arrivera.

Interviewée il y a quelques jours sur les prochaines innovations de « Koh-Lanta », Denis Brogniart a justement parlé de ses ambitions. Que fera-t-il donc une fois à la retraite ? A quand son départ de TF1 ? L’homme de 53 ans nous dévoile ses petits secrets ! Chez LD People, nous avons justement fait le point sur le sujet.

Grosse surprise dans Koh-lanta ?

Début décembre, on découvrait la gagnante de la 21ème saison de Koh-Lanta. Alexandra avait eu un parcours plus que surprenant, ce qui n’est pas passé inaperçu auprès des téléspectateurs. Et l’aventure pourrait déjà reprendre avec de nouveaux visages. Les tournages de la prochaine saison de l’émission d’aventure ont été réalisés durant le second confinement. Quant à la diffusion, elle ne devrait plus trop tarder. Les fans pourront donc découvrir les nouveaux aventuriers à participer à cette édition.

Mais pour marquer les 20 ans de l’émission, Denis Brogniart sera également à la tête d’une édition assez particulière. En effet, vous pourrez bientôt découvrir des visages emblématiques des saisons précédentes dans une aventure hors du commun. Cette saison All Star sera la 23ème de l’émission. Un véritable succès pour l’animateur de TF1 !

Denis Brogniart un départ en retraite ?

On le connaît principalement dans « Koh-Lanta ». Mais Denis Brogniart est aussi le visage emblématique de Ninja Warrior et de District Z. Une carrière bien remplie mais qu’il pourrait bientôt laisser derrière lui. S’il ne sait pas encore à quel moment il s’en ira du petit écran, Denis Brogniart sait qu’il ne « passera pas plus de la retraite ». Il n’en a donc plus que pour quelques années à passer dans nos aventures préférées. Mais que prévoit-il de faire une fois sa carrière terminée ?

Il semblerait que l’animateur ait « envie de faire plein de choses » pour tout le monde. Cela est autant valable pour ses fans que pour ses collaborateurs. Malgré tout, Denis Brogniart est encore très présent dans les tournages. Il ne compte d’ailleurs pas s’en aller de sitôt. D’ailleurs il est à la tête de différents projets qui monopolisent toute son attention. En attendant donc que le moment fatidique de la retraite n’arrive, il sera encore présent dans Koh-Lanta qu’il affectionne particulièrement. L’occasion de profiter encore un peu pour le père de famille qui est également très sportif et amoureux de l’aventure à proprement parler.