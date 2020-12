Denis Brogniart ses enfants ” très énervés ” ce que l’animateur phare leur fait subir…

Véritable star du petit écran, Denis Brogniart est aussi le papa d’une véritable tribu. Pourtant, le célèbre animateur rencontre parfois quelques difficultés avec ses enfants. Notamment quand ceux-ci se montrent trop curieux à son goût. En effet, le présentateur reconnaît que sa famille lui met parfois de gros coups de pression ! Car ils aimeraient bien être les premiers à connaître le déroulement de Koh-Lanta. Mais pour Denis Brogniart, il n’est pas question de transgresser la règle. Personne à part lui et ses équipes de TF1 ne doit savoir comment se déroule le scénario. LD People revient sur les déclarations de l’homme de télévision.

Denis Brogniart : ses enfants n’en peuvent plus !

Une belle et grande famille

Pour beaucoup, Denis Brogniart est la célébrité de TF1. Mais il est avant tout un mari et un père heureux. En effet, depuis près de 17 ans il partage sa vie avec Hortense qui lui a donné quatre beaux enfants. Dès lors tout le clan aime se retrouver régulièrement à passer la soirée devant la télévision. Et on vous laisse deviner quel est le programme favori des chérubins ! Koh-Lanta, bien évidemment ! Chaque vendredi, le rendez-vous est donc immuable. Toute la petite famille se retrouve afin de suivre les aventures des candidats et de leur célèbre papa. Mais parfois, le ton monte !

En effet, les enfants se sentent quelque peu privilégiés. Et pour eux, il n’est pas question d’attendre la fin de la saison pour connaître le grand gagnant. Dès lors, ils souhaitent que leur père leur révèle la vérité sur le scénario du jeu. Ils décident effectivement connaître qui va gagner à la fin et qui va être éliminé. Mais malgré leurs questions insistantes, Denis Brogniart n’en démord pas. Comme tous les autres téléspectateurs français, Dimitri, Lili, Violette et Blanche doivent patienter jusqu’au dénouement final. LD People vous révèle comment l’animateur de Koh-Lanta se montre intransigeant !

Pas de passe-droit possible !

Lors de cet entretien avec la presse, Denis Brogniart avoue mettre ses enfants dans une rage terrible. D’ailleurs, il n’hésite pas à gentiment se moquer d’eux. Il leur livre de fausses informations et les fait monter en pression. ” Ça les énerve et il leur arrive de quitter le canapé “. Cependant, l’animateur tient rappeler à ses enfants qu’en la matière, ils ne font pas exception à la règle. ” Je passe mon temps à leur répéter qu’ils ne sont pas les enfants du mec de la télé. Qu’ils sont avant tout Dimitri, Lili, Violette et Blanche et que ma vie n’est pas là leur “.

Voilà qui a au moins le mérite d’être clair ! Avec Denis Brogniart, la règle, c’est la règle… Alors si cette année la saison de Koh-Lanta est terminée, les enfants du présentateur divertissement être impatient de connaître le prochain épisode. Même si cela signifie que leur célèbre papa doit s’absenter pour de nouvelles longues semaines sur une île lointaine ! Car comme les candidats, Denis Brogniart fait véritablement partie de l’aventure. D’ailleurs, il est aussi l’un des héros de Koh-Lanta ! Du moins pour les téléspectateurs, mais aussi pour les siens…