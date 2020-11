Denis Brogniart sur le point de quitter Koh-Lanta ? Il s’exprime et nous dit tout !

Voilà une place qui est très convoitée. En effet, à la tête de Koh-Lanta depuis 18 ans, Denis Brogniart suscite parfois la jalousie. D’ailleurs, certains s’imaginent pouvoir un jour le remplacer. Lors d’un échange sur Instagram, l’indétrônable animateur répond à toutes les questions. Et de toute évidence, il n’est pas encore prêt à prendre sa retraite.



Denis Brogniart, l’animateur phare de TF1



Une véritable histoire d’amour avec son public



Depuis de nombreuses années, Denis Brogniart est une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Connu pour son travail au cœur d’Auto Moto, c’est véritablement Koh-Lanta qui a fait de lui une star. Pourtant, le cinquantenaire est loin de s’arrêter là. En effet, il a encore de nombreux projets avec la première chaîne de télévision française. Mais de toute évidence, Koh-Lanta garde une place à part dans sa vie. Comme il le rappelle, cette aventure humaine lui apporte régulièrement de très belles surprises. En près de 20 ans d’émission, Denis Brogniart a véritablement fait des rencontres magiques.



De plus, le public ne semble pas se lasser. Puisque chaque saison, les téléspectateurs sont fidèles au rendez-vous. Les audiences sont d’ailleurs là pour prouver cette belle réussite. Chaque vendredi, plusieurs millions de fans sont véritablement scotchés devant leur petit écran. Alors lorsqu’on évoque son départ, Denis Brogniart se montre très clair. Durant ce live sur les réseaux sociaux, Moundir n’a néanmoins pas hésité à lui poser la question fatidique. Denis Brogniart, va-t-il bientôt quitter la présentation du célèbre jeu d’aventure ? Face à ses 500 000 abonnés sur Instagram, l’animateur répond sans détour. En outre, il parle également de la saison en cours.

Koh-Lanta , Les 4 Terres, un nouveau succès pour TF1



Au fil des semaines, le succès du jeu d’aventure ne se dément pas. D’ailleurs, il faut bien avouer que le suspense est à son comble. Grâce au jeu des alliances et des mésalliances, le public reste toujours au rendez-vous. Mais ce succès, TF1 le doit également à l’incroyable longévité de Denis Brogniart. Pour preuve, lors de ce témoignage sur Instagram, Moundir déclare le présentateur comme indestructible. ” Excusez-moi de parler ainsi, mais vous avez déjà attrapé une merde ou un virus ? Dans toutes les autres émissions qui ont été remplacées, il n’y a que vous”.



Avec beaucoup d’humour, Denis Brogniart répond à son interlocuteur. ” Mais vous dites cela parce que vous voulez prendre ma place ! “. Un peu gêné par cette réponse, Moundir tient immédiatement à lever tous les doutes. ” Mais non, vous êtes fous ! Jamais, jamais ! J’espère qu’ils ne sont pas tous remplaçables “. Comparé à Jean-Pierre Foucault, Denis Brogniart a néanmoins rappelé qu’il avait 20 ans de moins que son collègue. Contrairement à l’ex-présentateur de Qui veut gagner des millions ?, il n’est pas encore sur le départ. ” Je ne suis pas la perdrix de l’année, mais je ne suis pas encore à un ferrailleur “. De toute évidence, le sujet semble donc clos pour l’instant du côté de l’intrigue Denis Brogniart et Moundir sont donc passés à un autre sujet : l’aventure en elle-même. Concernant le jeu, tout semble encore indécis cette saison. Pour preuve, les candidats paraissent ne pas arriver à créer des alliances. De toute évidence, les affinités ont du mal à se forger. Donc, le suspense est à son comble. Si le verdict de Koh-Lanta, Les 4 Terres soulève donc encore beaucoup de doutes, le futur de Denis Brogniart est lui beaucoup plus lisible. À moins d’être débarqué par la production, l’animateur vedette compte encore être présent durant de nombreuses années.