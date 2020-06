Denis Brogniart: une maladie manque de lui coûter la présentation de Koh-Lanta, une aventurière balance tout

Denis Brogniart était touché par une maladie qui l’avait contraint à rester alité. En effet, depuis 18 ans qu’il présente Koh-Lanta, Denis Brogniart a bien failli de pas être de la partie pour présenter cette dernière saison. Car sans un avis médical favorable, Denis Brogniart n’aurait tout simplement pas été en état. Mais heureusement, comme vous avez pu le constater, Denis Brogniart était belle et bien présent pour animer l’aventure. Cependant, ce n’était pas un long fleuve tranquille. Car, en plus des inquiétudes sur son état de santé, al production devait faire face aux remarques acerbes d’une ancienne aventurière. Une des candidates de la troisième saison de Koh-Lanta, sort du silence après 17 ans. Et elle décide de casser du sucre sur le dos de Koh-Lanta et de Denis Brogniart.

Denis Brogniart était très malade

Denis Brogniart était bien présent pour animer, présenter et commenter, cette dernière saison de Koh-Lanta. Une 20ème saison exceptionnelle qui aura susciter un grand engouement du public. Pourtant il a bien failli manquer de présenter cette aventure. D’après le magazine TonMag, Denis Brogniart a été victime d’un virus juste avant les enregistrements. En effet, nombreux sont les fans de Koh-Lanta qui avaient remarqué que le présentateur revenait amaigri. Et pour ne pas laisser naître les rumeurs des débats des fans sur les réseaux sociaux, Denis Brogniart tenait à mettre les choses au clair. Le présentateur indiquait alors qu’il n’y avait pas de raisons de s’affoler. Sa perte de poids trouve ses raisons dans le fait d’avoir contracté un virus qui lui a donné du fil à retordre.

Koh-Lanta aurait pu se jouer sans la participation du présentateur vedette. Mais c’était sans compter sur la détermination de Denis Brogniart pour le faire. Car depuis 18 ans, il n’a pas manqué un rendez-vous. Et pour beaucoup des fans de Koh-Lanta, impossible d’imaginer l’émission sans son concours. Heureusement, il aura pu se remettre sur pieds avant le début des enregistrements de l’aventure. Il raconte alors à TonMag que le virus qui l’a contraint à rester au lit était lié à une infection. Il avait donc pas mal de fièvre et donc des difficultés à s’alimenter correctement. Sans trop entrer dans les détails, il justifie ainsi sa perte de poids afin de calmer les inquiétudes du public qui s’expriment sur les réseaux sociaux. Ajoutant qu’il ne serait pas capable d’en dore davantage car lui-même n’en sait pas davantage.

Un virus a manqué d’empêcher Denis Brogniart de présenter Koh-Lanta

Ce qu’il peut ajouter comme détails c’est que TF1 envisageait de le remplacer si il n’était pas en état de présenter Koh-Lanta. La production pensait alors à Bruce Jouanny. Un pilote français qui co-anime Top Gear. Tout ceci était jusque là confidentiel. Mais Denis Brogniart explique qu’il fallait bien trouvé une solution. Car sans l’accord de son médecin, il n’aurait pas pris le risque de présenter Koh-Lanta malade comme il l’était. D’un autre côté, Denis Brogniart était persuadé qu’il arriverait à se remettre dans les temps. Car jamais il n’a manqué à ses engagements envers Koh-Lanta. Et sa volonté a encore une fois été la plus forte, en lui permettant de se remettre sur pieds dans les temps.

Et pour rassurer le public et les internautes une bonne fois pour toute, Denis Brogniart confie avoir subis une batterie d’examens très complets. Dont tous les résultats sont revenus impeccables. Denis Brogniart aurait regretté amèrement de manquer une saison de Koh-Lanta. D’autant plus cette 20ème saison qui était pleine de surprises.

Des accusations d’une ancienne candidate contre la production et le présentateur de Koh-Lanta

Mais tout le monde n’est pas sous le charme de Koh-Lanta et de son aventure hors du commun. En effet, après 17 ans de silence, une candidate de la saison 3 de Koh-Lanta tient à dénoncer des manigances de Denis Brogniart et de la production de l’émission. Hélène est une professeur de lettres qui participait à Koh-Lanta aux côtés de Moundir, Moussa et Antoine (dit Tony). Et selon elle, tout a été fait pour favoriser certains des candidats plutôt que d’autres.

Ce genre d’accusation n’est malheureusement pas nouvelle pour Koh-Lanta. En effet, ce n’est pas la première fois que des aventuriers soupçonnent la production de privilégier certains candidats. Pourtant, des témoignages sont aussi nombreux de la part d’autres anciens aventuriers pour dire le contraire. Mais Hélène est persuadée que Tony a été aidé pour rester en course. Car d’après elle, son élimination était prévue et la production décide alors de changer les règles pour l’envoyer en exil à la place. Elle est également convaincue que Denis Brogniart a tout fait pour tenter de la déstabiliser, sans succès.

Les critiques ne sont pas nouvelles et ne seront pas les dernières

La dernière accusation en date avant celle-ci était adressée par Raphaël. Il était un des aventuriers de la saison 4. Et selon lui, le départ de certains aventuriers sous les tentes des médecins ne servaient qu’à leur permettre de reprendre des forces pour la suite de la compétition. Pour lui, les maladies ou états de faiblesse de ses camarades étaient truquées. Ainsi, ceux qui bénéficiaient d’un séjour sous les tentes médicales revenaient plus en forme que les autres et avaient davantage de succès lors des épreuves. Raphaël ira jusqu’à accuser Denis Brogniart et la production de Koh-Lanta de manipulation pour faire grimper l’audience. Car en rajoutant volontairement du suspense, le public serait plus accroché que jamais à vouloir découvrir la suite des épisodes. Des polémiques que connaissent finalement tous les jeux de ce genre.

Cependant, de nombreux témoignages d’autres aventuriers insistent au contraire sur l’impartialité de la production. Et même sur l’absence de leur implication dans le déroulement du jeu. Pas de favoritisme, pas d’aide extérieure, tous les aventuriers doivent apprendre à vivre en autonomie sur l’île déserte de Koh-Lanta. Et surtout réussir les épreuves physique et tenir le choc mentalement pour arriver ben finale. Car le vainqueur de Koh-Lanta remporte la somme de 100 000 euros pour ces efforts. Pour les autres, ils gardent les souvenirs d’une expérience hors du commun.