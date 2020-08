Denitsa Ikonomova « Danse avec les stars » magnifique sans vêtements, nous régale comme jamais avec ses nouvelles photos !

La magnifique Denitsa Ikonomova partage une sublime photo d’elle, en maillot de bain qui a fait monter d’un coup d’un seul, la température du web ces derniers jours.

Le dimanche 2 août, la célèbre danseuse vainqueure de Danse avec les stars publiait une photo ravageuse, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est tout simplement magnifique. Un cliché publié sur son compte Instagram qui semble être pris lors de ses vacances sur la magnifique Île de beauté. Hyper sensuelle, elle prend la pose, assise sur des rochers, les cheveux parfaitement tirés en arrière et portant une paire de lunettes de soleil qui malheureusement cache ses jolis yeux.

Un maillot deux pièces noirs, orné de petits volants, qui met joliment en valeur son corps hâlé, et une silhouette parfaite qui n’a pas manqué de faire réagir ses followers tombés sous le charme de la belle danseuse d’origine bulgare. » Tellement jolie mais simple et naturelle, c’est ça le plus beau « , » Bonnes vacances Denitsa « , » Merci pour tes magnifiques messages et sinon cette photo est tout simplement magnifique « , » Trop belle comme toujours, tu es parfaite « , » Waouh sublime cette photo, tu es magnifique Deni « , » Tu es juste sublime ma Deni, merci pour la petite pensée, tu as entièrement raison » Très belle image, avec les effets sur l’eau et le modèle, bien évidemment « , » Que du bonheur Denitsa « , » Toujours aussi belle à l’intérieur comme à l’extérieur… une pépite » sont quelques exemples des commentaires élogieux que la compagne de l’acteur Rayane Bensetti a récoltés après ce post.

Les deux jeunes artistes, visiblement très heureux passerait donc de magnifiques moments en Corse où ils profitent ensemble des joies de la mer et du soleil sur l’île paradisiaque du sud de la France. Même s’ils restent très discrets sur leur relation, Denitsa ikonomova et Rayane Bensetti laissent filer quelques informations et partagent parfois quelques clichés de leur complicité qui ont le don de susciter bon nombre de commentaires pour se réjouir du couple parfait qu’il formerait tous les deux.

L’acteur et Denitsa ikonomova s’étaient rencontrés sur les plateaux de TF1 lors de l’émission Danse avec les stars dans laquelle ils étaient devenus les chouchous du public. Ils avaient réussi à remporter la finale grâce à une complicité qui se ressentait jusque dans le moindre de leur pas de danse. Les regards qu’ils échangeaient lors des figures effectuées, ne laissaient planer aucun doute sur la suite des événements, et ce fut réellement en direct qu’un coup de foudre amical ou amoureux se produisait sous les yeux émerveillés des téléspectateurs qui voyaient bien que quelque chose se passait.

Voir cette publication sur Instagram 🤩 Une publication partagée par Denitsa (@denitsaofficiel) le 29 Juil. 2020 à 11 :58 PDT

Un véritable conte de fées pour la magnifique danseuse âgée aujourd’hui de 33 ans qui a commencé sa carrière dès l’âge de 6 ans. Après plusieurs participations à des championnats du monde de danse, et avoir tenté une carrière au Canada, c’est en France qu’elle se fera véritablement un nom en intégrant l’équipe des danseurs professionnels de la saison 3 de l’émission de TF1 Danse avec les stars. Elle parviendra même à réussir l’exploit de remporter 4 fois le concours avec Rayane Bensetti en 2014, Loïc Nottet en 2015, Laurent Maistret en 2005 et Clément Rémiens son 2018.

Une notoriété et une adhésion du public que cette dernière photo, publiée sur son compte Instagram, devrait encore permettre de continuer. Un cliché sur lequel elle apparaît tout simplement d’une sensualité et d’une beauté qui transpercent l’écran, et qui a mis en émoi ses fans qui étaient véritablement sous le charme.