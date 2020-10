Départ de Jean-Pierre Pernaut du JT de 13 h, il s’exprime et met les choses au clair !

Le 15 septembre dernier, Jean-Pierre Pernaut annonçait son départ du journal de 13H. Cette surprenante annonce fait depuis ce jour, l’objet d’un grand nombre de commentaires. Quotidiennement, les fans du journaliste lui témoignent leur affection. Mais dans une déclaration faite ce 22 octobre, le mari de Nathalie Marquay souhaite remettre les pendules à l’heure. Car Jean-Pierre Pernaut pense qu’il existe une réelle confusion. Il a donc pris la décision de s’expliquer une fois de plus les circonstances exactes de ce départ.



Il faut d’abord revenir sur les propos tenus par l’homme de télévision il y a quelques semaines.” J’ai décidé de changer de rythme et de transmettre le flambeau du journal dès la fin de cette année. Je sais que ma décision d’arrêter le 13H va surprendre pas mal d’entre vous. Je l’ai très mûrement réfléchie. Le 13H et moi, c’est une aventure vraiment extraordinaire grâce à vous et votre confiance, à celle de vos parents et grands-parents parfois depuis 33 ans. Donc c’est un virage que je vais prendre à la fin de l’année “ avait-il exactement déclaré à l’époque. Mais dans l’esprit de ses fans, il semble régner une véritable confusion. Car depuis cette date, voici le type de message que Jean-Pierre Pernaut reçoit ” Jean-Pierre bonne retraite ! Profite bien, à bientôt ! “.



Le journaliste a donc décidé de remettre les choses au clair. Même s’il a effectivement émis le souhait d’arrêter la présentation du JT de TF1, il répète qu’il ne met pas une fin définitive à ses activités à la télévision ! Dans son édition du 22 octobre dernier Jean-Pierre Pernaut a donc réitérer ses explications ” Mais je ne pars pas en retraite ! Je continue à travailler sur TF1 avec une plateforme numérique. On retrouvera tous les beaux sujets des régions. Je vous en dirai plus “. Visiblement lassé par ces rumeurs, Jean-Pierre Pernaut a réaffirmé ses propos tenus il y a quelques semaines. L’homme de 70 ans compte donc encore bien être présent à l’écran dans les prochaines années. Il avait ainsi évoqué sa véritable passion pour des projets comme SOS Villages et Les plus beaux marchés, dont il s’occupera toujours. Le journaliste devrait encore faire de nombreuses apparitions sur TF1 pour des événements spéciaux. Il est d’ailleurs en pourparlers avec la direction de la chaîne pour d’autres idées de programme.

Cet arrêt du journal télévisé de 13H est juste un moyen pour lui de rééquilibrer sa vie. Car comme l’avouait son épouse Nathalie Marquay, ce rythme de travail n’est plus envisageable pour lui aujourd’hui. Jean-Pierre Pernaut souhaite donc s’offrir une nouvelle liberté et surtout profiter un peu plus de sa famille. Mais en aucun cas, il ne quitte la télévision. Il faut espérer que ces derniers éclaircissements soient enfin passés auprès de ses fans.

Le 18 décembre prochain, Jean-Pierre Pernaut fera ses adieux. Mais uniquement au journal de TF1 et non pas à sa carrière. Il a d’ailleurs promis qu’il sera au côté de sa remplaçante pour lui passer le témoin. Après plus de trois décennies à la tête de l’édition de 13H, Jean-Pierre Pernaut s’apprête à prendre un nouveau départ. Mais en tout cas, pas un départ à la retraite !