Départ de Jean-Pierre Pernaut : un “accident industriel” qui inquiète fortement TF1

Ça approche… Le 18 décembre 2020, le célèbre présentateur Jean-Pierre Pernaut laissera son fauteuil à Marie-Sophie Lacarrau, après 33 ans aux commandes du JT de 13h. Dans l’état-major du groupe TF1, plusieurs dirigeants de la chaîne s’inquiètent que « l’accident industriel » du remplacement de Patrick Poivre d’Arvor par la journaliste Laurence Ferrari, en 2008, se renouvelle.

C’est un événement ! Jean-Pierre Pernaut, après avoir été aux commandes du JT de 13h de la première chaîne durant 33 ans, va céder son fauteuil au mois de décembre à Marie-Sophie Lacarrau. Toutefois, ce départ du JT n’est pas synonyme de retraite pour le présentateur qui continuera à animer certaines émissions événementielles. C’est donc Marie-Sophie Lacarrau qui officiait jusque-là sur France 2 qui prend la relève. « C’est un grand honneur et une belle fierté de rejoindre la rédaction de TF1 et de remplacer Jean-Pierre Pernaut. (…) J’ai hâte de me mettre au travail avec la rédaction du 13h », avait indiqué la journaliste dans un communiqué de presse officiel envoyé par TF1. Le groupe TF1 espère que l’“accident industriel” du remplacement calamiteux de Patrick Poivre d’Arvor par Laurence Ferrari, en 2008, ne se renouvellera pas, révèle Le Monde.

Jean-Pierre Pernaut: La succession ratée de PPDA

Lorsqu’elle a pris la suite de PPDA, Laurence Ferrari a eu du mal à mettre son empreinte et à faire oublier la star du 20h de TF1. Seulement 4 années après lui avoir succédé, la présentatrice quittait le journal. « Cela fait quatre ans que je me bagarre pour porter ce journal. C’est la fin d’un cycle. J’ai une envie profonde de renouveau », précisait-elle, pour expliquer sa décision. Et d’enchaîner : « J’ai envie d’une émission plus libre, moins codifiée, où l’on ne me demandera pas de rentrer dans un moule. » C’est un camouflet pour TF1.

Quand le 20 heures de TF1 a changé de présentateur, les audiences se sont écroulées. En 2012, le journal de 20 h de TF1 a perdu 2 millions de fidèles, passant de 8 à 6 millions de téléspectateurs, surtout au bénéfice de France 2 et M6, depuis l’avènement de Laurence Ferrari. Ce fut une véritable erreur stratégique.

Les dirigeants de TF1 retiennent vraiment leur souffle

Maintenant, l’enjeu est de savoir si la décision de remplacer le présentateur Jean-Pierre Pernaut par Marie-Sophie Lacarrau, est une bonne idée. C’est un immense challege pour la journaliste. En effet, le JT de TF1 rassemble quotidiennement 5 millions de téléspectateurs, « soit 41% de part de marché sur les téléspectateurs de 4 ans et plus, et un tiers des ‘femmes de moins de 50 ans, responsables des achats’», d’après l’institut Médiamétrie. Par ailleurs, en province, Jean-Pierre Pernaut est très populaire. Si le 13 heures change de tête, la chaîne garde la même ligne éditoriale pour son JT. La grande incertitude est de savoir si les téléspectateurs resteront fidèles. L’enjeu est vraiment de taille car les revenus publicitaires de la chaîne en dépendent.