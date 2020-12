“Des crevards”, Camille Lellouche se lâche sur des célébrités qui ont abusé sur la toile !

A l’approche des fêtes de fin d’année, l’humoriste et chanteuse Camille Lellouche a prévu une très jolie surprise pour ses abonnés sur instagram. En effet, la jeune femme a organisé un jeu concours avec des cadeaux à couper le souffle. Oui mais voilà, c’était sans compter l’arrivée de tous ses “crevards” d’amis qui se voyaient déjà rafler les prix grâce à des pistons.

Ce dimanche 20 décembre, Camille Lellouche a fait plaisir à sa communauté sur Instagram. L’ancienne de The Voice a en effet annoncé à ses 2.3 millions d’abonnés un jeu concours. Et pas des moindres ! “J’ai envie de vous faire kiffer avec un joli concours”, a-t-elle lâché en légende. Elle a ensuite énuméré la longue liste de cadeaux, digne de celle du père noël ! Les vainqueurs pourront ainsi repartir avec “un Dyson Airwrap, une trottinette électrique, des AirPods, un dvd dédicacé, un IPhone 12 64G”… C’est déjà noël sous le sapin de l’humoriste !

“Tout sauf moi est à gagner sur cette photo”

View this post on Instagram A post shared by Camille LELLOUCHE (@camillelellouche)

“Tout sauf moi est à gagner sur cette photo”, a quand même tenu à précisé l’actrice de Planetarium, jamais à court d’humour. Sauf que si elle a fait le buzz auprès de ses abonnés, elle a également rameuté ses amis VIP. Et ce sont eux qui se sont le plus mal comportés !

Mais Camille Lellouche les a aussitôt remis à leur place. Elle a rappelé à ceux qu’elle considère comme des “crevards” que ce jeu ne leur était pas destiné. Parmi les célébrités, seule Clara Luciani a fait preuve de politesse. Au sein de la rédaction de LDpeople, elle nous a d’ailleurs beaucoup fait rire. Car la chanteuse a demandé à récupérer le pyjama que Camille portait sur la photo. En satin gris, il est vrai qu’il nous a paru plutôt stylé !

View this post on Instagram A post shared by Camille LELLOUCHE (@camillelellouche)

Pour ceux qui voudrait remporter l’un des lots, sachez que pour gagner, l’interprète de Mais je t’aime demande plusieurs choses. Il faut d’abord likez son post “avec classe”. Il faut ensuite suivre le compte de la @fnac_officiel ainsi que son propre compte @camillelellouche. Après cela, il faut “mentionner un ami qui a été sage cette année”. Enfin, il faut lui dire si vous aimez son pyjama.

“Faut me gérer au quotidien, moi je suis pas non plus la plus facile…”

Chez LDpeople, nous vous souhaitons bonne chance ! En tous cas, ses fans ont été nombreux à la remercier pour cette initiative. Il y a peu de temps pourtant, c’est Camille Lellouche qui remerciait son ex dans son dernier titre éponyme Je remercie mon ex, sorti le 3 décembre dernier.

Le 20 décembre dernier, au micro de RTL, l’artiste a fait quelques révélation à Bernard Montiel au sujet de cet ancien amoureux. “Même si j’ai pris cette décision je pense que lui en avait ras le c** aussi. Et puis bon faut me gérer au quotidien, moi je suis pas non plus la plus facile…” Cependant, la jeune femme de 34 ans l’assure : elle reste en très bon terme avec son ancien compagnon. “Je pense qu’il faut remercier son ex. On est tout le temps en train de les insulter en permanence et au final, remercions-les puisqu’au final, il nous arrive de belles choses et sûrement meilleures“, a-t-elle en effet confié.