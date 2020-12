Des Miss France alcoolisées, complètements ivres sur les Champs-Elysées, les policiers très étonnés ! (Wow)

Des Miss France en état d’ébriété, ce n’est pas tous les jours que cela arrive d’en croiser. Mais c’est pourtant arrivé et plusieurs membres des forces de l’ordre s’en souviennent. De même que les Miss France, malgré leur état d’alcoolémie avancé. Il s’agissait des 30 ans de Malika Ménard et Rachel Legrain-Trapani se rappelle précisément de l’événement. LDPeople vous raconte cette aventure haute en couleurs des Miss France éméchées, célébrant les 30 ans de l’une d’elles. À l’aube de la nouvelle élection de Miss France 2021, voilà une anecdote qui risque de faire du bruit !

Des Miss France ivres sur la voie publique, en plein Paris

La prochaine élection des Miss France se tiendra le 19 décembre prochain. Clémence Botino, Miss France 2020, rendra sa couronne pour que la relève soit assurée. Et comme il s’agira du centenaire de l’élection, les anciennes Miss France sont mises à l’honneur. Le jury de cette année sera exclusivement composé de Miss. Néanmoins, tout le monde n’a pas été mis en avant dans le livre de la présidente du comité, Sylvie Tellier. En effet, Rachel Legrain-Trapani, Miss France 2007, refuse de participer à cette cérémonie car Sylvie Tellier ne l’a pas cité dans son ouvrage. C’est ce qu’elle déclarait sur le plateau de TPMP. Mais si certains semblent prompts à l’oublier, elle se souvient parfaitement d’une soirée arrosée qu’elle confie dans les colonnes du magazine Gala.

Les 30 ans de Malika Ménard, Miss France 2010, ont été inoubliables pour elle et ses amies. Car elles sont rentrées, chaussures de soirées à la main, traversant les Champs-Elysées et en titubant devant le regard amusé des forces de l’ordre présentes. Les policiers et des militaires étaient effectivement sur place car le 14 juillet se préparait. Trois ans en arrière, pas de couvre-feu ou de pandémie. La bande d’amies avaient donc pu faire la fête comme il se doit et ne s’inquiétaient pas des horaires ou du fait qu’elles ne portent pas de chaussures. La rédaction de votre magazine LDPeople aurait donner cher pour assister à la scène. Et nous somme persuadés que nos lecteurs trouveront cette anecdote amusante.

De beaux souvenirs que partagent les Miss

Rachel Legrain-Trapani peut donc être embarrassé par l’attitude de Sylvie Tellier qui ne la cite pas dans son ouvrage. Refuser aussi de participer à l’édition centenaire de l’élection des Miss France. Mais elle reste une reine de beauté et s’est fait des amies pour la vie. D’autres Miss France avec qui elle a partagé des souvenirs inoubliables et avec qui elle en partagera bien d’autres encore. La preuve étant cette aventure sur les Champs-Elysées dont elle se rappellera toute sa vie. De même que Malika Ménard et les autres participantes à cette soirée célébrant ses 30 ans. D’autant que ce n’est pas cette année qu’il aurait été possible de faire la fête de cette façon. La circulation du virus oblige tout le monde à limiter ses déplacements et les réunions de groupes. De plus, le couvre-feu de 20h à 6h aurait contraint les invités à dormir sur place.