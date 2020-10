Des parfums complètements indispensables sur lesquels craquer totalement pour toutes les bourses, voici notre sélection

Si vous cherchez un nouveau parfum pour cet automne, nous avons ce qu’il vous faut. En effet, le parfum est une véritable signature olfactive. Par conséquent, il doit être révélateur du caractère de la femme ou de l’homme qui le porte. Ainsi, qu’on l’aime sucré, épicé, ambré ou encore fleuri, il est important de bien le choisir. Découvrez notre sélection en bas d’article.

Des fragrances inédites

Si le côté sucré est toujours à la mode chez les femmes, ils sont désormais accompagnés par de nouvelles fragrances qui mettent en lumière les fleurs et les agrumes. En effet, le nouveau Gucci Bloom Profumo di Fiori fait partie de cette gamme-là. Comme son prédécesseur de 2017, les fleurs inondent l’atmosphère, tout en devenant plus féeriques encore et plus lumineuses. Inspirée d’un jardin onirique, cette essence se veut plus solaire et surréaliste que jamais. Même son de cloche pour le Chloé Rose Tangerine, qui est une fragrance florale fruitée, l’expression d’une féminité plus libre et audacieuse que jamais.

Côté masculin, la fraîcheur est de mise avec des jus intenses qui font l’ode à la liberté comme le Bvlgari Man Glacial. Après le feu et le bois, la collection Bvlgari Man explore l’air. Le parfum BVLGARI MAN GLACIAL ESSENCE capture l’immensité vertigineuse des sommets enneigés et la masculinité sans limite d’un homme constamment en quête de grandeur.

Des parfums iconiques réinventés

Si l’on vous parle de nouveaux sensations, il nous reste toujours des parfums iconiques qui ont su se réinventer. En effet, par exemple, l’eau de parfum L’Interdit de Givenchy revient dans une nouvelle version beaucoup plus intense. C’est un hommage à une féminité audacieuse. Ne rien s’interdire. Ne rien se laisser interdire. L’Interdit est un talisman libérateur. Une invitation à franchir ses propres limites, dépasser les conventions et assumer, avec élégance, sa singularité.

Boss Bottled de son côté pour les hommes, se réinvente avec un jus plus chaleureux et profond. Lancé en 1998, BOSS BOTTLED a su évoluer avec son temps et s’imposer comme un classique pour les hommes de tous âges grâce à ses notes raffinées et envoûtantes de pomme, de cannelle et de bois de santal.

Enfin, sachez que parfum ne rime pas forcément toujours avec grand budget. Ainsi, eu importe ses moyens, il est possible de dégoter le parfum qui vous fera craquer. De 5 euros à 200 euros, tout est possible. La marque Zeeman a imaginé une eau de parfum destinée à tous les budgets avec un parfum unisexe à 4,99€. Alors foncez !