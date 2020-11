Des révélations choquantes de Benjamin Castaldi sur un avortement forcé dans Secret Story !

TPMP fait tous les jours les gros titres dans l’actualité. En effet, Cyril Hanouna est entouré de nombreux chroniqueurs et pas une soirée ne peut se passer sans la révélation d’un scoop. Le 26 octobre dernier, c’est notamment Benjamin Castaldi qui fait une révélation de taille à propos de Secret Story. Le chroniqueur de TPMP en était effectivement l’animateur de 2007 à 2014. Il revient alors sur la levée de bouclier suite à une volonté de la production de filmer l’avortement de l’une des candidates. Sur le plateau de TPMP, la stupéfaction se lit sur les visages de Cyril Hanouna et de sa bande de chroniqueurs.

Benjamin Castaldi: TPMP est une source intarissable de scoops et d’anecdotes en tout genre

TPMP ou Touche Pas à Mon Poste ne manque pas une occasion de révéler l’envers du décors des émissions de télévision. La télé-réalité est notamment l’un des sujets les plus récurrents en plateau. Et Benjamin Castaldi connaît bien la télé-réalité et de l’intérieur. Car il était l’animateur de Secret Story pendant sept ans, de 2007 à 2014. Au fil des saisons, des anecdotes par centaines se sont certainement présentées à lui. Et lorsque Cyril Hanouna lui demande, en tant qu’animateur, ce qu’il n’a pas accepté de faire à la télévision, il va choquer son audience. En effet, le chroniqueur de TPMP a refusé de “cautionner un avortement forcé dans Secret Story”.

“On ne peut pas cautionner ça” #TPMP — TPMP (@TPMP) October 27, 2020

Benjamin Castaldi raconte alors sur le plateau de TPMP qu’une année, sans préciser laquelle, l’un des candidats était tombé enceinte. La question s’était alors posée de lui faire prendre une pilule pour stopper la grossesse. Des images inédites et extrêmement traumatisantes auraient alors pu être tournées. Mais l’ancien animateur de Secret Story, ainsi que d’autres personnes du staff, ont argumenté contre la proposition de la production de l’époque. En effet, il était impensable de faire vivre ce genre de moment aux téléspectateurs. Les chroniqueurs de TPMP sont abasourdis. Ils n’imaginaient pas une seule seconde que ce genre de chose pouvait être envisagée à la télévision. Benjamin Castaldi serait allé jusqu’à être radical à ce sujet. Sur le plateau de TPMP, il explique effectivement qu’il aurai quitté l’émission si cela venait à se mettre en place.

La télévision ne peut pas tout se permettre sous prétexte de filmer “la réalité”

Le chroniqueur de Cyril Hanouna n’est pas le seul à répondre à cette question de l’animateur de TPMP. Mais avec cette anecdote il est celui qui a le plus secoué son audience. Et pour cause ! Car un avortement n’est vraiment pas quelque chose d’anodin. Les candidats de Secret Story étaient en effet filmés 24h/24 et tous les jours. Mais malgré tout, il aurait été trop traumatisant pour la candidate d’interrompre sa grossesse à la télévision. Benjamin Castaldi a fait ouvrir les yeux à la production sur le caractère extrêmement délicat de cette intervention. Pour l’intégrité de la candidate mais aussi pour la sensibilité du public. Et heureusement, cela ne s’est finalement pas produit à l’antenne grâce à son intervention et à celles de plusieurs de ses collègues.