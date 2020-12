“Des séquelles très importantes” Michael Schumacher pourra-t-il revivre un jour normalement?

Depuis plus de sept ans, très peu de détails sont connus concernant la situation médicale de l’ancien champion automobile Michael Schumacher. Son ami très proche Jean Todt a distillé quelques informations sur le pilote. Intime du clan Schumacher, il souligne aussi que le pilote est très heureux de la carrière de son fils Mick qui n’a que 21 ans et il est promis à un brillant avenir. LdPeople vous explique tout.

Tous les fans de Formule 1, se souviennent du 29 décembre 2013. Ce jour-là, Michael Schumacher subissait un accident de sport d’hiver dans les Alpes, dans la station de Méribel. Suite à cette chute, un traumatisme crânien était alors diagnostiqué. A ce moment-là, son pronostic vital est alors engagé. Cet accident est dramatique. Hospitalisé en urgence, le champion de Formule 1 avait ensuite été placé dans un coma artificiel. Il n’en sortira qu’en juin 2014. Après avoir été pris en charge à Grenoble, le coureur avait ensuite été transféré, en Suisse, dans un hôpital de Lausanne en Suisse pour la suite de ses traitements avant de pouvoir être soigné chez lui.

Des séquelles importantes

Interrogé fin 2020, par le quotidien régional Ouest France au moment de la sortie de son ouvrage Des millions de vies à sauver… Sur les routes du monde, l’ancien Boss de l’écurie Ferrari, Jean Todt, a donné quelques détails sur l’état de santé du champion de F1. « Je suis très discret par rapport à ce sujet, dans la mesure où on sait que Michael Schumacher a eu un très grave accident (…) et qu’il en a eu malheureusement des séquelles importantes. Depuis, il est soigné pour pouvoir retrouver une vie plus normale. » détaille Jean Todt.

Michael Schumacher, combattif

Invité d’une émission diffusée sur RTL, Jean Todt, donnait quelques détails supplémentaires sur l’ancien pilote de Ferrari. « Je vois Michael Schumacher très régulièrement, une à deux fois par mois. Ma réponse est tout le temps la même : il est combattif. On ne peut que lui souhaiter à lui et à ses proches que les choses s’arrangent“, a-t-il souligné avant d’enchaîner « Il est très bien entouré et il est dans un endroit où il est suffisamment et confortablement bien installé ». Jean Todt a aussi indiqué être très fier du fils de Michael qui s’appelle Mick. Il a récemment été Sacré champion de Formule 2 au début du mois de décembre cette année. Le fils du champion devrait commencer en Formule 1 dès 2021. Michael suit-il la carrière de son fils ? « Bien sûr qu’il le suit ! » souligne Jean Todt.

Michael Schumacher est un champion de Formule 1 connu dans le monde entier. Son accident a constitué un véritable choc pour tous les passionnés de course automobile. Les fans de l’écurie Ferrari sont particulièrement nombreux en Italie et aussi dans le monde entier. Depuis l’accident de Michael Schumacher très peu d’informations ont filtré sur l’état de santé du champion.