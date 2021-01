Des tensions toujours très fortes entre Cyril Hanouna et Arthur : Ils ont failli se battre!

Le 6 janvier dernier, sur le plateau de Touche pas à mon Poste, Cyril Hanouna a évoqué son différend avec Arthur. Le présentateur vedette de la chaîne C8 a précisé pourquoi ils ne s’aiment pas actuellement, mais ils ont failli se rabibocher. LdPeople vous raconte tout !

Cela fait maintenant quelques années qu’Arthur et Cyril Hanouna se détestent. Récemment, le conflit a repris car l’animateur de C8 souligne les aspects négatifs du nouveau programme qui est produit par Arthur et qui s’appelle District Z. Cyril Hanouna avait à cœur d’indiquer qu’Arthur n’était pas quelqu’un de bien. Le 4 janvier dernier, dans TPMP, une séquence d’une exécution fictive de l’animateur Cyril a eu lieu. Certains spectateurs ont vraiment été surpris et choqués par cette idée.

TF1 réagit à cette situation

Certains téléspectateurs mais également la chaîne TF1 se sont exprimés pour assurer la défense du présentateur star : « nous sommes vraiment attachés au droit à la parodie et à la critique. Néanmoins, nous refusons que nos collaborateurs ou salariés fassent l’objet d’injures, de menaces ou victimes de harcèlement. Il serait temps que les avertissements et sanctions répétés, notamment du CSA et de la justice, amènent à un changement de comportement de Cyril Hanouna. » a indiqué la Une par l’intermédiaire d’un communiqué de presse officiel.

Une querelle vivace qui frise l’affrontement

Le 6 janvier dernier, Cyril Hanouna a livré sa réaction aux déclarations publiées par TF1 et a regretté un « coup de pression » de la part de TF1. Ne nombreuses personnes se demandent pourquoi il y a de telles tensions entre Arthur et Cyril Hanouna. Ce dernier a donné des détails sur le sujet. : « je vais vous dire la vérité. Il a voulu redevenir ami avec moi, il m’a passé un coup de fil, on a mangé ensemble et j’ai dit : “Allez, on efface tout ce qui a pu se passer avant”. Et ensuite, derrière dans mon dos, il ne me l’a jamais dit, il a effectué une émission avec mon producteur qu’il a débauché pour venir avec lui et en face de Touche pas à mon Poste. Je n’ai pas trouvé ça très fair-play et depuis ce moment-là j’ai dit : “C’est fini, on arrête de se parler, c’est terminé, on termine le débat là-dessus, chacun fait sa vie”. » a indiqué Cyril Hanouna.

Arthur refuse de se battre à Cyril Hanouna

Très énervé, Hanouna voulait en parler avec Arthur pour « s’expliquer entre hommes » mais, le producteur Arthur n’aurait pas accepté cet affrontement : « vous me connaissez bien, je suis un peu chaud. Je lui ai dit :“Viens tout de suite, on va en bas de chez toi”. Et il m’a répondu : “Non, non, ça ne sert à rien ». » a dévoilé Cyril Hanouna. Par le passé, Cyril Hanouna avait eu l’occasion de s’embrouiller avec un autre animateur : Yann Barthès, qui présente Quotidien.