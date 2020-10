“Deux pochtrons” face à Karine Le Marchand dans (L’amour est dans le pré) retrouvailles arrosées de Mathieu et Jeanfi Janssens

Karine Le Marchand: Mathieu est l’un des candidats les plus attachants de cette saison de L’amour est dans le pré. Tant et si bien qu’il est devenu un bon ami de la présentatrice du programme, Karine Le Marchand. Et celle-ci ne se cantonne pas aux prérogatives de son métier pour faire plaisir à ses candidats adorés. En effet, lorsque Karine Le Marchand a appris que Mathieu était un des amis proches de Jeanfi Janssens, le célèbre humoriste, elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Car cela fait quinze ans que les deux compères ne s’étaient pas vus. Karine Le Marchand va donc organiser des retrouvailles entre Mathieu et Jeanfi.

Mathieu retrouve un vieil ami grâce à L’amour est dans le pré

Mathieu et Jeanfi ne seraient pas des inconnus l’un pour l’autre. Mais le temps, la distance et les occupations de chacun les ont ensuite éloignés. Dans la vie, il n’est pas rare, effectivement, de perdre de vue de nombreuses personnes que l’on aurait jamais imaginé ne plus avoir dans notre vie. Cela semble donc être la cas de Mathieu (candidat phare de L’amour est dans le pré) et de Jeanfi, un humoriste qui se trouve être aussi l’ami de Karine Le Marchand. L’animatrice de L’amour est dans le pré ne va donc pas hésiter à organiser une petite soirée pour permettre aux vieux amis de trinquer.

C’est sur RTL que l’animatrice faisait cette révélation, avant de permettre à ses deux amis de se retrouver. Des retrouvailles arrosés qui ont été célébrés dans la joie. Le 20 octobre dernier, Mathieu et Jeanfi sont donc à l’honneur dans les stories de Karine Le Marchand sur Instagram. Elle n’est pas peu fière d’apporter du bonheur à deux de ses amis. Ils se seraient rencontrés à Montpellier, comme le raconte alors Jeanfi. Mathieu y travaillait dans un restaurant et ils n’ont manqué une occasion de faire la fête ensemble. D’ailleurs, même après quinze ans sans se voir, il semble qu’ils n’aient rien perdu de leur complicité. Pour preuve, cette photo amusante que partage Karine Le Marchand, Mathieu et Jeanfi sur leurs comptes Instagram respectifs.

Une soirée mémorable sous le signe de la fête

Sourires aux lèvres et les yeux remplis d’étoiles, les deux compères entourent Karine le Marchand. L’animatrice, quant à elle, s’amuse à faire une grimace en fermant les yeux. C’est une soirée mémorable que tous les trois ont visiblement passé dans l’appartement de l’animatrice de L’amour est dans le pré. De quoi davantage convaincre son public qu’elle ne s’implique pas en surface pour permettre aux gens qui l’entourent d’être heureux. Présentatrice de La France a un incroyable talent pour cette nouvelle saison du show, elle n’a pas fini de faire rêver les téléspectateurs français. Tout les moyens sont bons pour répandre du bonheur et de l’émerveillement. Mathieu et Jeanfi lui en sont évidemment très reconnaissants.