Diam’s et Vitaa: Découvrez leurs retrouvailles poignantes et émouvantes “Rien ne peut nous séparer”

Diam’s et Vitaa ont récemment surpris un grand nombre de leurs admirateurs. En effet, les deux jeunes femmes se sont retrouvées après une longue séparation. Mais elles avouent toutes deux, ne s’être jamais réellement quittées. Pour ceux qui les suivent, c’est le moment de se souvenir de leur collaboration stoppée en 2006. En effet, les deux artistes ont une belle histoire musicale derrière elle. Mais depuis Diam’s a choisi une autre voie. Elle s’est complètement écartée du monde de la musique. Alors que de son côté, Vitaa est toujours en pleine gloire. Elle est d’ailleurs très présente dans les médias pour la sortie de son dernier titre, tiré de son album Versus en collaboration avec Slimane. Depuis sa sortie, le 2 octobre 2020, le premier opus Ça ira est déjà au palmarès des vidéos les plus vues sur Youtube.

Diam’s et Vitaa

Actuellement en vacances au Maroc, Vitaa prend quelques jours de repos bien mérités. Accompagnée de ses deux fils Liham et Adam, la belle brune profite également de ces quelques jours de repos avec DemDem. La chanteuse et l’épouse de Gims semblent, en effet, inséparable. Mais le véritable buzz de ces derniers jours est une photo dévoilant Diam’s et Vitaa, de dos, serrées l’une contre l’autre. En légende de ce cliché, l’ancien duo postait simplement ce message ” Les années passent mais rien ne nous sépare “. Séparées par plusieurs milliers de kilomètres, les deux femmes n’auraient jamais perdu le contact. Diam’s vit effectivement actuellement en Arabie Saoudite. C’est dans ce pays qu’elle semble mener une vie épanouie aux côtés de son mari et de sa famille. Très peu présente dans les médias, voir quasiment absente, toutes les rumeurs ont couru sur Diam’s. Mais l’interprète de La Boulette n’a pas pour autant délaisser toutes ses passions.

Si elle ne chante plus, Diam’s continue néanmoins à écrire. L’une de ses proches, l’humoriste Melha Bédia avait d’ailleurs tenu à rassurer les fans de la rappeuse. ” Elle va très bien. Portée disparue ? Sur la scène, c’est vrai. Mais non elle va très bien, elle est sur les réseaux. Elle continue d’écrire et elle a sorti deux bouquins qui sont d’ailleurs super(…) elle fait plein d’autres choses, c’est une mère de famille épanouie, contente. Moi, je parle avec elle, elle va très bien ” a déclaré la jeune femme dans une récente interview. Vivant dans deux mondes complètement opposés, Diam’s et Vitaa n’ont pas pour autant oublié leur amitié si profonde.

Les fans des deux artistes se souviennent d’ailleurs de leur duo mémorable. En 2006, sortait effectivement Confessions nocturnes toujours considéré comme l’un des titres majeur des deux artistes. Ce dernier cliché des deux femmes publié sur les réseaux sociaux, est donc l’occasion pour leur communauté de se souvenir de cette époque. Même si c’était, il y a déjà près de 15 ans, le temps ne semble avoir rien effacé. Et les deux amies se sont retrouvées comme si leur dernière rencontre datait d’hier. Une belle preuve que ni le temps ni la distance ne peuvent venir à bout des amitiés sincères et profondes.