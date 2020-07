Diam’s fait une déclaration importante sur Instagram, sa plume va encore frapper !

Diam’s est une ancienne star du rap. Les fans de la chanteuse attendent son retour de pieds fermes mais elle a fait savoir que la musique n’était plus son domaine. En effet, la célébrité et la gloire ne sont pas des notions qui parviennent à guider Mélanie dans sa quête du bonheur. Ce bonheur, elle l’a trouvé et continue de le chérir grâce à la religion. Mère de famille, elle se consacre aux siens et à sa foi. Mais Diam’s ne laisse pas sa plume au placard pour autant. Elle a reçu ce don pour l’écriture et continue de le faire vivre de différentes manières. Dans deux ouvrages, mais aussi dans des citations qu’elle partage sur les réseaux sociaux. Sur Instagram justement, Diam’s va faire une déclaration importante qui laisse entendre qu’elle va reprendre l’écriture !

Diam’s bientôt de nouveau au travail sur un projet attendu par les fans

Diam’s, Mélanie Georgiades de son vrai nom, est une jeune femme pleine de talents. Mais elle a préféré l’humilité et se rapprocher des choses simples pour se sentir bien dans sa vie. Ainsi, ses talents d’écritures et de businesswoman sont mis au profit d’autres choses. Le rap et la musique sont bel et bien de l’histoire ancicenne pour elle. Mais cela lui aura permis de découvrir à quel point elle peut être douée pour écrire et pour entreprendre. Alors, au lieu de se consacrer à la chanson, elle met ses talents d’entrepreneuse au service de sa foi et des autres. En effet, elle crée une agence de voyage qui permet aux musulmans de faire des pèlerinages. Son agence Hégire Voyages est créée en février 2020. Et elle attend donc la fin de la pandémie pour pouvoir lancer son activité.

Et pour faire travailler sa plume, elle a écrit deux ouvrages qui ont connu le succès. Le premier, Autobiographie, paraît au mois de septembre 2012. Il sort en même temps que l’annonce de la fin de sa carrière dans le rap. Un véritable tremblement de terre pour ses fans. Et le deuxième, Mélanie, française et musulmane, sort en 2015. Et depuis, les fans de Diam’s n’ont de cesse d’imaginer qu’elle puisse sortir un nouveau livre. C’est alors une nouvelle qui va réjouir les fans de l’ancienne star du rap car elle pense reprendre la plume sous peu. Très occupée par ses enfants, sa vie de famille et son travail pour Hégire Voyages, elle admet ne pas trouver de temps pour reprendre l’écriture. Pourtant, elle fait une déclaration qui va rassurer tout le monde : elle a déjà son prochain livre en tête !

Une grande nouvelle qui fait du bruit

Cette nouvelle fait le tour d’internet depuis son partage officiel de la part de Diam’s. Les fans ont hâte de la savoir au travail et de découvrir son nouvel ouvrage. Car sa plume est toujours aussi belle qu’assurée. Les textes de Diam’s sont à la fois poétiques et lourds de sens. Ils dépeignent le monde sans jugement et invitent les lecteurs à se poser les bonnes questions. Diam’s avait déjà ce talent lorsqu’elle écrivait ses textes pour le rap. Mais elle a su continuer de mettre son don pour l’écriture à profit avec la rédaction de ses livres. C’est alors une excellente nouvelle que d’apprendre qu’un troisième ouvrage existe déjà dans son esprit. Ainsi, lorsqu’elle se mettre à la rédaction, quand elle aura du temps à y consacrer, elle ne perdra pas une seconde.

Les fans sont, bien entendu, impatients de retrouver Diam’s et son prochain livre. Mais ils ont bien compris que le processus de création prendra du temps. L’ancienne star de la musique expliquer d’ailleurs que ses priorités sont à ses enfants et à sa famille. Elle ne laisse pas ses envies ou ses projets se mettre en travers de l’éducation ou des soins qu’elle se doit d’apporter aux siens. Et cela est tout à son honneur. Encore une fois, Diam’s parvient avec quelques phrases à créer l’événement sans mettre de côté ses valeurs.

Dans quelles circonstances cet ouvrage verra-t-il le jour ?

Les fans de Diam’s lui posaient certainement trop souvent la question pour qu’elle reste muette plus longtemps. Alors c’est avec joie qu’ils découvrent qu’elle leur répond en tout franchise. Diam’s est très occupée mais entend les demandes et les attentes de ses fans. Comme toujours, elle sait se tourner vers les autres sans oublier ses principes, ni sa famille. Elle prendra donc le temps nécessaire à rédiger son troisième ouvrage dès que la vie le lui permettra. Et c’est avec une grande joie qu’elle le partagera avec ses fans.

Bien que ce nouvel ouvrage soit dans l’esprit de Diam’s, elle ne nous dit pas pour autant le sujet qu’elle abordera. S’agira-t-il de religion ? De famille ? De philosophie de vie ? Va-t-elle rester dans le domaine de l’autobiographie ou changera-t-elle de genre ? Aucune indications officielles pour le moment. Mais il se pourrait qu’elle réitère la recette magique de ces deux premiers livres. À savoir, écrire des pensées qui viennent du cœur en se servant de sa vie comme d’illustration. Mais il faut que Diam’s sache que ses fans la suivront dans tout ce qu’elle entreprendra. Ils seront prêts à découvrir son nouveau livre même si il change radicalement du reste de ses écrits. Car sa plume est entrainée à apporter du rêve et c’est ce qu’ils semblent en attendre.

Diam’s ne va pas se presser, elle a confiance en l’avenir

Diam’s sait faire partager les émotions qu’elle ressent à ses lecteurs, à travers son écriture. Elle nous transporte dans ses pensées et nous conduit dans ses rêves. La poésie rythme notre voyage et nous sommes dors et déjà prêts à partir ! Les fans de l’ancienne star du rap vont alors rester attentifs aux futurs déclarations de Diam’s. Il s’agit à présent d’attendre qu’elle trouve le temps de commencer à écrire et ils ne veulent rien manquer du processus de création de la star. Les réseaux sociaux permettront de rester informé des avancées futures. Mais n’oublions pas qu’elle a également précisé se laisser du temps pour mener à terme ce projet.