Diam’s, prison, projet risqué, elle riposte et s’exprime

Diam’s , en pleine tragédie : son projet d’agence de voyage est compromis, et elle pourrait encourir une grosse amende, et même être condamnée à de la prison ferme !

L’ancienne star avait fait ses adieux au monde de la musique. Un choix étonnant qui avait choqués de nombreux fans. Suite à sa conversion à l’islam et désormais très croyante et pratiquante, l’ex-rappeuse française est partie en 2017 en Arabie Saoudite vivre pleinement sa nouvelle religion, et sa nouvelle vie avec son mari et ses deux enfants. Diam’s, de son vrai nom, Mélanie Georgiades avait complètement changé de vie et souhaité se lancer dans le tourisme religieux.

Mais si Diam’s avait toujours réussi à rester très discrète, aujourd’hui depuis son changement de vie, elle revient au-devant de la scène avec ce projet qu’elle tient tant à réaliser, et qui commence à faire grand bruit dans les médias. En effet, elle risquerait la prison et 15 000 euros d’amende à cause de sa nouvelle activité pour laquelle elle se bat depuis quelques mois déjà. Diam’s annonçait le 20 février dernier qu’elle ouvrait une agence de voyage, appelée Hégire Voyages spécialisée dans la Omra, le pèlerinage à La Mecque.

L’Hégire qui signifie immigration du point de vue de Médine, est un événement majeur de l’histoire de l’islam, car il désigne le départ du prophète Mahomet et de plusieurs de ses disciples de La Mecque vers l’oasis de Yathrib, ancien nom de Médine, en l’an 622. Une ville dans laquelle Diam’s avait passé énormément de temps. « Depuis mon premier voyage dans les lieux saints, je nourris un rêve : celui d’ouvrir ma propre agence de voyages et d’offrir à mes frères et sœurs la possibilité de venir faire la Omra dans les meilleures conditions, en toute confiance et en toute sérénité », explique-t-elle à ses followers.

« Après des mois et des mois de travail, j’ai pu composer une équipe professionnelle, de confiance, qui vous accompagnera au mieux lors de votre séjour », avait-elle alors expliqué. Une compagnie qui propose des voyages spirituels, clés en mains, pour tous les croyants qui souhaitent réaliser cette étape importante dans leur vie musulmane. Des formules en groupe ou individuel, durant toute la durée du pèlerinage ou seulement l’espace d’un week-end pour les plus occupés, des voyages conforts et des voyages de prestige.

Comme elle l’avait aussi annoncé, l’ex chanteuse souhaite également retrouver ses clients à Médine, durant la Omra à la Mecque afin de faire partager son expérience personnelle. Hégire Voyages proposait aussi à ses futurs clients de réserver en direct sur son site internet ou par téléphone auprès de son équipe, ou encore de « convenir d’un rendez-vous dans notre agence parisienne », comme le disait sa publicité.

Si pour la Omra qui correspond au » petit pèlerinage « , il n’est pas nécessaire de détenir un visa religieux comme pour le Hajj, mais seulement un visa touristique. Ce projet qui lui tient tant à cœur semble non seulement actuellement vraiment compromis, mais elle risquerait désormais aussi de la prison.

En effet, si elle avait prévu le démarrage en mars dernier, son rêve a non seulement été arrêté pour les raisons de confinement et de pandémie du covid-19 qui sévit dans le monde, mais en plus, il lui donne aussi beaucoup de fil à retordre pour le mettre administrativement en place. En effet, pour promouvoir de tels voyages, les obligations ne manquent pas. Il faut obtenir l’accord du ministre Saoudien du Hajj, et en France, détenir toutes les autorisations inhérentes à cette profession.

« Il faut savoir que pour organiser un pèlerinage à la Mecque, il faut d’abord être agréé par le Ministère saoudien du hajj », explique Jean-Pierre Mas, le président du syndicat. EDV a contacté le Conseil du culte musulman et SOS Pelerin, et averti la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes pour signaler un exercice illégal de la profession. Le syndicat envisageait donc une action en justice.

« Pour avoir une agence de voyage en France, il faut obtenir un numéro d’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours d’Atout France…, ce qui n’est pas le cas de Hégire Voyages », révèle un expert juridique spécialisé en droit des sociétés. À cela s’ajoute, un problème d’assurance « responsabilité civile pour couvrir ses clients en cas de problèmes physiques ou matériels à l’étranger, et elle ne dispose pas non plus des garanties financières obligatoires ». Hégire Voyages n’a pas respecté ces conditions et enfreint les règles de la législation française. Le Syndicat s’était senti obligé d’alerter les autorités.

Pour organiser des pèlerinages à La Mecque, l’agence doit être immatriculée auprès d’Atout France et référencée par le ministre compétent en Arabie Saoudite. « Nous avons envoyé un dossier à la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du 93 et au service des enquêtes ». Une plainte a également été déposée auprès du tribunal d’instance et nous avons sensibilisé le Conseil français du culte musulman, ainsi que l’association SOS pèlerins. » Le dossier est suivi de très près « , ajoute Jean-Pierre Mas.

Pour essayer de trouver une solution, Diam’s avait voulu vendre son concept via une autre plateforme : Atout France, World Tour. Mais après vérification sur le registre des opérateurs de voyages et de séjours, l’agence aurait été radiée, le jeudi 5 mars 2020. Ces informations ont été dévoilées par TourMag, 1er média des pros du tourisme depuis 1998. Il s’agit là d’un nouveau coup dur pour Mélanie Georgiades. « De toute façon, depuis l’épidémie de coronavirus, nous ne recevons plus aucune demande », indique le responsable d’Hégire Voyages en Arabie Saoudite.

De plus, la publicité quelque peu négative faite par les médias concernant le lancement de sa nouvelle agence lui cause beaucoup de tort. « Nous avons reçu des insultes et des menaces de la part de personnes de l’extrême-droite. Nous ne recevons plus nos clients que sur rendez-vous et notre conseiller voyages à Paris a peur de venir travailler ». Des irrégularités administratives pour lesquelles elle risquerait une peine d’emprisonnement de 1 an et 15 000 euros d’amende.

Diam’s n’abandonne pas son rêve et serait en train de tout mettre en œuvre pour régulariser son activité au niveau de la législation française. Mais une mauvaise publicité avant même l’ouverture de son agence risquerait de jouer aussi en sa défaveur …