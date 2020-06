Diam’s prochainement un énorme Clash! Révélations choquantes sur la chanteuse !

Diam’s renonce à la scène et à la gloire depuis quelques temps déjà. En effet, après son dernier album paru en 2009, la chanteuse disparaît des radars. Mais elle réapparaît quelques mois plus tard et ses fans découvrent que la rappeuse s’est convertit à l’islam. Depuis, elle se consacre pleinement à sa vie de famille et à sa religion. Mais elle est toujours présente sur les réseaux sociaux et partage des textes qui expliquent comment elle a trouvé une sérénité qu’elle recherchait depuis tant d’années. Cependant, un de ses textes pourraient se prêter à interprétation. Vous allez voir que cela pourrait effectivement jeter de l’huile sur le feu, bien que cela ne soit pas l’intention de Diam’s.

Diam’s partage des textes lourds de sens sur son compte Instagram

L’ancienne rappeuse se concentre sur d’autres projets depuis sa disparition du devant de la scène. Les fans de Diam’s peuvent se rassurer de constater qu’elle n’a rien perdu de son talent pour l’écriture. En effet, sur Instagram, il est facile d’avoir des nouvelles de l’ancienne star de la chanson. Diam’s continue de partager des textes mais il faut bien avouer que ces derniers sont beaucoup moins contestataires que ceux que les fans avaient l’habitude de découvrir dans ses albums. Par contre, elle ne renonce pas à se montrer engagée pour autant. Car Diam’s est persuadée que la religion lui a sauvé la vie. Selon elle, la religion permet à Diam’s de se reconstruire en mettant au centre de sa vie des valeurs humaines essentielles.

En effet, le show-business n’est pas un domaine foncièrement porté sur l’humain. Il s’agit de gagner de l’argent et des prix, de faire en sorte de profiter au maximum d’une gloire parfois éphémère. Et pour Diam’s, cela perdait de plus en plus son sens. Car elle voulait faire du rap sa vie. Mais sa quête du bonheur était sans fins. Elle constatait que le succès, même si il grandissait avec son travail, ne remplissait pas ce vide en elle. Diam’s explique à travers ses ouvrages et son compte Instagram qu’au contraire, elle était éloignée du bonheur par son métier.

Le bonheur n’était pas là où Diam’s l’attendait, il était pourtant sous ses yeux depuis toujours

La gloire et le succès n’étaient pas les vecteurs du bonheur dans sa vie. Diam’s souhaitait renouer avec une certaine simplicité pour se retrouver. Et elle ne cache pas que c’est dans la religion qu’elle a trouvé les forces d’y parvenir. Les fans de Diam’s savant à quel point, malgré son succès, la jeune femme n’a pas eu la vie facile. En 2007, Diam’s a des souffrances liées à sa vie personnelle si importantes qu’elle tombe dans la dépression. Pendant près d’une année, Diam’s va se battre contre elle-même avant de réaliser qu’elle n’est pas son ennemie. Alternant tentatives de suicide et hôpitaux psychiatriques, l’ancienne star du rap finit par trouver la paix qu’elle recherchait toute sa vie. Diam’s se convertit à l’islam en décembre 2008. Et depuis, elle partage son expérience.

Dans ses livres ou sur Instagram, les fans de Diam’s peuvent trouver du réconfort et de l’espoir. En effet, elle n’a de cesse d’expliquer que la gloire n’est pas le but de la vie. Pour se sentir appartenir à ce monde, certains ont besoin d’une forme de reconnaissance. Mais Diam’s se contente alors de la retrouver dans sa foi. Et c’est selon elle la plus belle chose qui aurait pu lui arriver.

Un des messages de Diam’s sur Instagram pourrait lui causer des ennuis ?

Cependant, un de ses messages sur Instagram suscite des questionnements. Il s’agit d’un extrait de son livre autobiographie Mélanie, française et musulmane. L’ancienne star du rap y tient des propos sur des personnes célèbres. Sans citer de nom, elle met devant le fait accompli plusieurs stars de la chanson. Diam’s explique que malgré les mécanismes que les stars adoptent pour se protéger des effets du succès, ils ne peuvent pas y échapper. Selon ses propos, certaines stars tentent de se cacher en se donnant un style. Comme ceux qui se cachent « derrière des lunettes de soleil ou des chapeaux ». Ce sont ces quelques mots qui interrogent les fans et la toile. En effet, ils craignent que certaines stars se sentent directement visées par les propos de Diam’s et qu’elle se retrouve au centre d’une polémique qu’elle n’aura pas désiré.

Diam’s semble avoir évité les polémiques

Pour le moment, pas de polémiques à l’horizon. Et il faut espérer que les personnes qui pourraient se sentir visées par les propos de Diam’s reconnaissent la véracité de ses propos. Car, il est vrai que la gloire peut changer les gens. Personnes n’est si fort mentalement qu’il peut rester indifférent à ce genre de choses. Pour Diam’s c’est évidence et si elle en parle ainsi, c’est pour remettre tout le monde sur un même pied d’égalité. Les fans de l’ancienne star du rap, même inquiets, réalisent bien que les propos de Diam’s n’ont pas pour objet de semer la discorde. Car Diam’s en a finit avec ce monde des polémiques, des rumeurs, des attentes et des envies. Elle se concentre sur l’essentiel et cela passe par savoir apprécier les plaisirs simples de la vie.

Entourée de ses enfants et de son mari, Diam’s n’aspire plus qu’à la tranquillité. L’ancienne star du rap s’implique dans sa foi et cela devient à la fois sa boussole et son moteur. Pour trouver le bonheur et la sérénité, elle a du affronter des orages. Et elle a compris qu’elle devait apprendre à mettre son ego de côté pour y parvenir. Si pour Diam’s c’est la religion qui l’a sauvé, cela ne veut pas dire que cela sera le cas pour tous. Mais nous pouvons néanmoins tous apprendre de son expérience et retenir que le succès ne fait pas le bonheur.