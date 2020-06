Diam’s sort du silence avec violence en dézinguant des célébrités françaises

Diam’s est active sur les réseaux sociaux. Sur Instagram elle partage notamment des stories où elle prend le temps d’écrire des messages lourds de sens. En effet, depuis quelques temps déjà, elle a retrouvé la sérénité à l’abris de la médiatisation. Diam’s est alors capable de partager son expérience. Parfois elle tente de faire ouvrir les yeux à certaines personnes qui pourraient se reconnaître dans son parcours.

Diam’s change de vie et cela semble lui réussir

Diam’s était une grande star et elle a renoncé à sa gloire pour se consacrer à la spiritualité. Car sa quête du bonheur se trouvait dans sa musique. Son rap lui permettait de se libérer des chaînes matérielles du monde. Mais plus elle rencontrait le succès et moins elle avait la sensation d’arriver au but. Après plusieurs dépressions sévères, elle a compris que son bonheur ne devait pas se trouver là où elle l’avait cherché tout ce temps. C’est alors en se tournant vers la religion que Diam’s découvre enfin sa paix intérieure. Convertie à l’islam, elle est depuis une femme plus forte et sûre d’elle. Diam’s parvient enfin à se retrouver elle-même.

Malgré la fin de sa carrière dans le rap, Diam’s n’a pas pour autant abandonné l’écriture. Elle est toujours aussi douée de sa plume et elle chiot aujourd’hui de la mettre au profit de ses idées sans chercher à en faire profit.

L’écriture reste centrale dans la nouvelle vie de Diam’s

C’est tout simplement de la poésie qu’elle partage alors sur son compte Instagram avec ses fans. Et elle prend aussi le temps de développer certaines idées autour de son expérience pour trouver la paix. Se faisant, elle partage un message dans une de ses stories qui n’est pas passé inaperçu. Et pour cause, se message pourrait être interprété comme une attaque contre les célébrités.

Ce message de l’ancienne star du rap d’adresse aux stars d’aujourd’hui. Diam’s raconte son expérience et comment la gloire l’a détourné de qui elle était vraiment. Selon elle, la notoriété ne vous rapproche pas des gens. Au contraire, elle vous enferme dans une bulle qui n’a plus rien à voir avec l’humanité. Diam’s comprend lorsqu’elle enregistre son dernier morceau en studio qu’il n’y en aura pas d’autres. Elle a été capable de s’écouter et de comprendre ce dont elle avait besoin. Pour Diam’s, il fallait qu’elle trouve un sens à sa vie qui soit davantage humain. Et elle déplore que certains tentent de se protéger par des accessoires futiles de cette gloire. Car elle a pu constater que tenter de se détacher de soi peut être fatal.

Un message simple à l’attention des célébrités

Elle parle alors de certaines personnes sans citer aucun nom. Elle décrit ces célébrités comme portant des lunettes ou des chapeaux. Mais Diam’s est convaincue que de faire ainsi du mystère autour d’eux ne les protègent pas vraiment. Elle ajoute alors qu’il ne faut pas se faire duper par ses artifices en pensant qu’ils pourraient nous protéger. Certains reconnaîtront peut-être Maître Gims ou d’autres stars qui tentent de garder un peu de mystère autour de leurs images. Mais il semblerait que Diam’s mette tout le monde dans le même parier. En effet, elle écrit que toute personne qui est célèbre ou admirée développe un sentiment de suffisance. Et c’est ce sentiment qui, selon elle, détache les stars du monde réel et des émotions sincères.

La simplicité et l’humilité sont des qualités essentielles selon Diam’s pour mener une vie sincère

C’est en tout cas pour retrouver des émotions vraies que Diam’s a choisit de se retirer du devant de la scène. Elle se consacre à présent à sa famille et à sa religion. Elle reste présente sur les réseaux sociaux mais les fans de l’ancienne star du rap ne la verront pas se mettre en avant dans des photos. Diam’s écrit à présent des poésies mais plus seulement pour soulager son âme. Il est à présent question de s’ouvrir sur le monde et de rester proche de lui dans les mots comme dans les actes.

Diam’s partage également sur son compte Instagram des projets professionnels en cours ou achevés. Elle a notamment créé une agence de voyage et écrit deux ouvrages, deux autobiographies. La première s’intitule sobrement Autobiographie et est publiée en 2012. Le second s’intitule Mélanie, française et musulmane et il sort en 2015 dans les librairies. Et les fans de l’ancienne star du rap peuvent ainsi se réjouir que la jeune femme n’ait pas complètement laissé sa plume au placard. Car Diam’s a un talent rare pour l’écriture. Elle a simplement décidé de mettre cette compétence au service de son bien-être intérieur plutôt que de sa gloire dans le monde de la musique. Aussi, un de ses objectifs et de toucher par son histoire et son expérience. Elle espère faire écho aux souffrances que d’autres peuvent rencontrer et les aider à s’en sortir comme elle l’a fait.

La poésie restera une des fidèle alliée de l’ancienne star du rap

Ainsi, Diam’s ne renonce pas en laissant derrière elle sa carrière dans le rap, au contraire elle avance sur une route difficile pour se retrouver elle-même. Une route que nous devons tous prendre à une moment ou à un autre de notre vie. Car trouver le bonheur est l’objectif de tout les humains de cette Terre. Et une partie du travail est faite lorsque nous sommes capables de reconnaître que le bonheur se trouve en nous. Ensuite, il faut savoir le cultiver pour s’épanouir. Si D’am’s a sa méthode et que celle-ci est efficace pour elle, cela ne signifie pas pour autant que nous devons adopter la même. Pour Diam’s il suffit d’ouvrir les yeux au monde et de se laisser guider par les signes qu’il nous envoie. Le plus important, selon la jeune femme, c’est de savoir être vraie avec soi. Et d’agir en conséquence.