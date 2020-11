Diana: Interview choc en 1995, William heureux l’enquête est réouverte “pour la vérité”

La BBC a annoncé l’ouverture d’une enquête indépendante sur la fameuse interview réalisée en 1995 par Martin Bashir. Dans une récente interview, le prince William a salué cette décision Diana. Explications.

Ouverture d’une enquête sur l’interview de 1995

Ce mercredi 18 novembre, la BBC a annoncé qu’elle avait nommé un juge principal à la retraite pour mener une enquête sur l’interview de Diana en 1995. En effet, le frère de cette dernière, Charles Spencer, est certain que le journaliste Martin Bashir a utilisé de faux documents et d’autres tactiques malhonnêtes pour convaincre Diana d’accepter l’interview. Ainsi, l’enquête examinera si les mesures prises par le diffuseur et par le correspondant étaient appropriées et si ces actions ont influencé la décision de la princesse de donner l’interview.

Mais ce n’est pas tout, il examinera également la conduite de M. Bashir, peu connu à l’époque mais propulsé par ce scoop vers une carrière internationale, et examinera « les supposés relevés de comptes » dont parle M. Spencer. Elle s’intéressera aussi de près à ce que la BBC savait et si l’institution avait sciemment protégé son journaliste : “La BBC est déterminée à obtenir la vérité sur ces évènements, c’est pourquoi nous avons commissionné une enquête indépendante. Lord Dyson est une figure éminemment respectée et saura mener cette procédure” a notamment déclaré la chaîne. De son côté, Martin Bashir qui se remet d’une opération du cœur et de complications liées au covid-19, n’a pas pu réagir.

Diana : Le Prince William se dit satisfait par l’ouverture de l’enquête

Pour rappel, l’interview de 1995 est celle où Diana a déclaré que “nous étions trois dans ce mariage“, faisant notamment référence à la relation du prince Charles avec Camilla Parker-Bowles. D’ailleurs, elle avait également déclaré qu’elle avait une liaison avec un homme également. Cet entretien, a été regardé par des millions de personnes et a provoqué une onde de choc à travers la monarchie : “Cette enquête indépendante est un pas dans la bonne direction”, a notamment salué le prince William, ce mercredi soir.

Le Prince William ajoute ensuite : “Cela devrait aider à établir la vérité derrière les actions qui ont mené à l’interview de “Panorama” et aux décisions prises par ceux qui étaient à la BBC à l’époque”. Lady Di et le prince Charles s’étaient séparés en 1992, avant de divorcer en 1996. Le prince Charles, héritier de la Couronne, avait ensuite épousé Camilla, lors d’une discrète cérémonie civile, en 2005. En 1997, Diana est décédée dans un accident de voiture à Paris en 1997 alors qu’elle était poursuivie par des paparazzi.