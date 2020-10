Diana (L’Île de la Tentation) en couple avec un fan, son cadet de 18 ans (liaison torride)

Diana est une ancienne candidate de télé-réalité. Elle se faisait connaître dans L’Île de la Tentation lors de la première saison en 2002. Elle était de retour à la télévision sur le plateau de TPMP le mardi 13 octobre dernier. Invitée justement pour témoigner de son expérience dans les émissions de rencontre. Car en ce moment sur Canal+, La Flamme fait un carton. Il s’agit d’une série parodique du Bachelor qui est signée Jonathan Cohen. L’occasion donc pour TPMP d’en faire la promotion en l’invitant et de laisser la parole à Diana et d’autres comme Thierry Olive (L’amour est dans le pré) ou encore Marjolaine (Greg le Millionaire) pour témoigner du phénomène. Et Diana va marquer le coup en faisant une déclaration à son amoureux en plein direct.

La Flamme cartonne, la série se moque allègrement des émissions de télé-réalité de rencontres

Diana arrivait en 2002 sur les écrans donc, sur L’Île de la Tentation. Le principe du jeu était de proposer à des couples de tester la solidité de leurs sentiments en mettant à l’épreuve leurs fidélités. Diana arrivait au bras de Brendon mais ne repartira pas avec lui. En effet, comme elle l’explique alors sur le plateau de TPMP, c’était “l’île de la décision” pour elle. Cyril Hanouna tente de savoir si les émissions de dating sont vraiment faites pour permettre aux candidats de trouver l’amour. Car c’est en effet le principe avancée dans la parodie de Jonathan Cohen. La Flamme met en scène Marc, une jeune homme de 40 ans imbu de sa personne et hilarant malgré lui. Ses prétendantes sont des actrices célèbres telles que Leïla Bekti, Florence Foresti ou encore Géraldine Nakache. La parodie est inspirée du Bachelor et d’une parodie américaine de ce concept, Burning Love.

Retrouvez Jonathan Cohen sur Canal+ dans une parodie détonnante

La chaîne C8, est-il nécessaire de le rappeler, fait partie du groupe Canal+. Ainsi, Jonathan Cohen est en terrain conquis en arrivant sur le plateau de TPMP pour parler de La Flamme. Mais ce sont de véritables scores d’audience pour ce programme parodique vraiment très drôle. Le premier épisode est disponible en clair, sans abonnement. Pour la suite, il faudra être adhérant Canal+ pour en profiter.

Diana témoigne de son expérience dans L’Île de la Tentation sur le plateau de TPMP

Après des moments très drôles, il est temps de laisser la parole aux invités venus témoigner de leurs expériences dans de véritables émissions de dating. Et c’est Diana qui fait parler d’elle sur les réseaux sociaux suite à son discours. En effet, elle va parler vrai et sans détours. Mais surtout, elle va saisir l’occasion du direct pour déclarer son amour à son compagnon. Car depuis 8 ans, elle est en couple avec l’un de ses fans. Elle déclare alors qu’aujourd’hui, c’est elle qui est fan de lui. Cependant un détail supplémentaire va retenir l’attention du public de TPMP, le fait que ce fan soit de 18 son cadet.

Alors, Diana ne regrette pas d’avoir participé à L’Île de la Tentation. Cela lui a permis de faire des choix difficiles mais aussi de passer d’agréables moments. De plus, la notoriété acquise à la suite de la diffusion du show a eu un impact positif sur sa vie. En effet, elle explique que sa vie a basculé pour lui permettre de saisir davantage d’opportunités. L’une d’elle étant de participer à d’autres émissions de télévision. Notamment Révélations dans laquelle elle a rencontré la personne qui partage sa vie depuis.

Que sont devenus Brandon et Diana, couple star de L’île de la tentation ? #TPMP pic.twitter.com/ZaN3FrMwij — TPMP (@TPMP) March 9, 2018

Une témoignage émouvant dans lequel Diana déclare sa flamme à son compagnon

Diana est également connue pour avoir participé à la saison 2 des Anges de la télé-réalité. Mais ses souvenirs, aussi incongrus soient-ils, ne sont pas faits de regrets. Car ils façonnent la personne qu’elle est aujourd’hui. Ainsi, si elle avait le choix de recommencer, elle referait la même chose. En effet, si le destin existe, c’est de vivre sa vie de cette manière qui lui a permis de croiser la route de celui qu’elle aime depuis déjà 8 ans. Son Julien est tout pour elle. Diana émeut les fans de TPMP et tout le plateau de l’émission en disant que oui, elle est en couple avec un fan, mais qu’à présent c’est elle qui est fan de lui. Alors, sans ses passages télévisés Diana n’aurait peut-être pas rencontré celui qui la fait vibrer.

L’ancienne candidate de L’Île de la Tentation raconte avec émotion sa rencontre avec son amoureux. Elle a tout de suite été frappée par son regard. Il était en effet d’une profondeur rare selon elle. Avec le sentiment de pouvoir lire au fond de lui en plongeant son regard dans le sien, Diana est rapidement tombée amoureux. Et surtout, elle était intimement convaincue que Julien était une belle personne avec des intentions nobles dès le moment de leur rencontre. Voilà un discours qui a dû faire plaisir au principal intéressé.

Une chose est sûre, Diana ne retournera pas faire des émissions de dating pour le moment. Elle roucoule depuis déjà 8 ans dans les bras de son admirateur, qu’elle admire à présent à son tour. Rien ne semble pouvoir entacher son idylle et il faut évidemment leur souhaiter que leur amour dure encore longtemps. Cela dit, il n’est pas certain qu’elle conseille à des amies de trouver l’amour à la télévision. Les histoires durables y sont rares et ce n’est peut-être pas donné à tout le monde de construire une relation devant des milliers de téléspectateurs. La pression médique est effectivement un paramètre important.