Diana: ses dernières confidences et déclarations avant de décéder, faites à sa meilleure amie!

Plus de 20 ans après sa disparition, le mythe de Lady Diana est toujours bien présent dans les esprits. L’histoire d’une femme qui aura connu un parcours hors du commun et dont la vie aura été décortiquée dans les moindres détails aussi bien durant son existence qu’après sa mort. Bien des années après ce tragique accident à Paris le 31 août 1997, beaucoup de questions se posent encore sur les circonstances de ce crash dans le pont de l’Alma, mais aussi sur sa vie privée à l’époque.

Alors qu’elle avait divorcé du prince Charles d’Angleterre en 1996, la mère de William et Harry avait visiblement refait sa vie. Récemment, son amie Rosa Monckton faisait des révélations sur les amours de la princesse à l’époque des faits. Disparue en même temps que le milliardaire égyptien Dodi Al-Fayed, alors qu’ils quittaient leur hôtel parisien, Lady Diana aurait été amoureuse d’un autre homme à la même période.

Car avant de rencontrer celui avec lequel elle allait disparaître, Lady Diana était amoureuse d’un autre homme, le chirurgien Hasnat Khan. Rosa Monckton a des doutes sur ses projets de mariage avec le célèbre héritier égyptien. Selon elle, le docteur Kahn était réellement le deuxième plus grand amour de la vie de Diana. Elle émettait donc une théorie que Dodi Al-Fayed aurait été un moyen de rendre jaloux l’homme qu’elle aimait vraiment. Des déclarations qui n’engagent évidemment que cette amie.

Mais il y a une chose qui est certaine, c’est que la vie amoureuse de Lady Di aura fait la une des médias comme aucune autre vedette auparavant. Suivie en permanence par une horde de paparazzis, elle ne pouvait faire un seul pas sans être suivie et épiée par un grand nombre de personnes qui cherchaient le dernier scoop ou la moindre image croustillante. Il existe d’ailleurs une théorie qui établirait que ce serait pour échapper à des journalistes que le chauffeur de la Mercedes aurait tenté de fuir en causant l’accident fatal qui a eu lieu le 31 août 1997.

Ce que l’on sait des événements, lors de vacances avec Dodi Al-Fayed en juillet, les deux amoureux sont passés par la Côte d’Azur direction Nice puis Monaco, ils avaient également séjourner auparavant à Portofino, avant de finalement rejoindre Paris. Lors de leur séjour dans l’état monégasque, Dodi Al-Fayed aurait demandé à Diana de choisir une bague de fiançailles dans l’une des plus belles bijouteries du Petit Rocher. Le bijou devait être livré à Paris quelques jours plus tard, mais 48 heures après son arrivée dans la capitale française, elle décède d’un accident de la route survenu sous le pont de l’Alma.

Diana Spencer était, en effet, arrivée à Paris à bord du jet privé de Dodi Al-Fayed la veille de sa disparition. Alors qu’ils se reposaient dans l’hôtel particulier de Dodi, la présence de nombreux paparazzis devant chez eux, les a obligé à changer leur plan. Le couple s’est donc rendu au restaurant “ l’Espadon au Ritz, place Vendôme. Arrivé sur les lieux vers 22 h, le couple choisissait de dîner dans la suite royale du palace pour plus de discrétion. Après le repas, ils s’enfuient par une porte dérobée à bord d’une puissante Mercedes conduite par Henri-Paul, directeur de la sécurité du Ritz, et accompagnés de leur garde du corps, Trevor Rees-Jones. Selon l’enquête, le véhicule serait rentré dans le tunnel à une vitesse très élevée et aurait fait une embardée qui devait les projeter dans un pilier du pont. Dodi Al-Fayed et Henri-Paul le chauffeur meurent sur le coup.

Transportée d’urgence à l’hôpital, Lady Diana fera plusieurs arrêts cardiaques dans l’ambulance avant de finalement être déclarée décéder vers 4 h du matin. Une annonce qui fera très rapidement le tour du monde. Laissant deux enfants, Lady Diana a également laissé un grand vide dans le cœur de ses fans qui la suivent par millions tout autour de la planète. Une femme divorcée quelques mois plus tôt, qui se sentait libre et qui avait décidé de vivre sa vie comme elle l’entendait loin de la pression du palais de Buckingham. Une attitude qui peut faire penser à celle de son fils Harry qui a quitté l’Angleterre pour rejoindre les États-Unis il y a quelques mois pour lui aussi échapper à une certaine pression royale.

Concernant sa célèbre maman, les choses semblent toujours aussi mystérieuses sur aussi bien les circonstances de son accident que sur les réelles relations qu’elle entretenait avec Dodi Al-Fayed. Le jour de ses funérailles, le 6 septembre 1997, dans l’abbaye de Westminster, un homme en noir était assis au centre de l’église visiblement très ému et très triste. Cet homme, s’était le Docteur Hasnat Khan et sa tante qui avaient été invités à la cérémonie par le majordome Paul Burrell. Pour celui qui avait vécu une histoire passionnée avec Lady Diana durant plus de 2 ans, cette perte paraissait réellement insurmontable.

Un couple qui aura dû vivre caché et une notoriété de sa compagne qui faisait peur à Hasnat Khan. Selon certaines sources, après que le divorce du prince Charles et de Lady Diana ait été officialisé en 1996, il existait d’ailleurs un projet de mariage entre le chirurgien et la duchesse de Kensington. Mais quelque temps après, en juillet 1997, la princesse prend quelques jours de repos en Méditerranée en compagnie de ses enfants et de Dodi Al-Fayed, le fils du milliardaire Mohamed Al-Fayed. À la fin du mois, Diana et Hasnat se retrouvent dans le parc de Battersea, un quartier au sud de Londres.” Elle était bizarre “ se rappelle le chirurgien. ” Le lendemain, nous nous sommes rejoint chez elle et elle m’a dit que tout était terminé entre nous “. Une rupture difficile à comprendre pour l’homme d’origine pakistanaise. Un changement de comportement assez inexplicable qui s’ajoute aux déclarations très étranges également de son amie Rosa Monckton.

Alors qu’en était-il vraiment ? Lady Diana, souhaitait-elle se marier avec Dodi Al-Fayed ? Était-elle encore amoureuse du chirurgien ? Souhaitait-elle se mettre sous la protection du milliardaire comme certaines rumeurs le laissent à penser ? Ou au contraire s’agissait-il d’une mesure de diversion ? Connaissons-nous réellement aujourd’hui les exactes circonstances de sa mort ? Une liste de questions qui reste encore aujourd’hui ouverte plus de 23 ans après sa disparition.