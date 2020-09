Diane Koh-Lanta: après son retour, elle reçoit un 2ème coup de couteau dans le dos

Décidément, cette saison de Koh–Lanta, les 4 terres est très spéciale. Une année qui se révèle extraordinaire en de nombreux points, comme l’avait d’ailleurs annoncé Denis Brogniart. Il y a quelques semaines, l’animateur avait prévenu : il va y avoir de gros changements ! Notamment grâce aux nouvelles règles en application. Mais un événement particulier a également eu lieu lors du conseil surprise du 18 septembre dernier. Diane a été éliminée. Il s’agit de la deuxième fois que la candidate devait quitter le jeu en très peu de temps !

Deux départs en moins de 8 jours, une décision difficile à avaler pour l’ancienne membre de l’équipe de l’Est (orange). En effet, la semaine dernière, alors que tous les membres de l’équipe avaient voté contre Estelle, elle avait réussi à se sortir de la situation. Son collier d’immunité lui a permis de rester dans l’aventure. Cela voulait dire qu’Estelle avait toutes les cartes en main. Et elle avait pris la décision d’éliminer sa rivale, Diane. Une décision qui avait attristé toute l’équipe qui malheureusement ne pouvait rien faire pour la sauver. Mais comme d’habitude dans Koh–Lanta, les situations peuvent rapidement évoluer.

Samuel avait dû abandonner le jeu pour des raisons médicales. La production avait ainsi décidé de réintégrer un candidat pour le reste de l’aventure. Leur choix s’était donc porter sur Diane qui par miracle était revenue dans Koh–Lanta. Très heureuse et surprise de cette deuxième chance, la jeune femme rejoignait cette fois-ci, l’équipe du Nord. Un groupe dans lequel elle s’est immédiatement sentie à l’aise. Diane s’est rapidement rapprochée d’Angélique et de Lola, membres de l’équipe violette. Adrien s’est rapidement méfié de cette alliance qui, selon lui, comportait de nombreux risques. La possibilité que les filles se liguent contre lui et ne l’éliminent définitivement du jeu lors d’un prochain conseil.

C’était sans savoir qu’il existait de nouvelles règles du jeu. Décidément, cette saison de Koh–Lanta réserve beaucoup de surprises. Des changements que le célèbre animateur Denis Brogniart n’avait donc annoncé qu’en partie. On savait depuis longtemps que cette année était différente. Contrairement aux autres saisons, Koh–Lanta, les 4 terres voit s’affronter cette saison 4 équipes de 6 aventuriers. Ce sont donc 24 candidats initialement entrés dans le jeu, qui se départagent la victoire finale. De plus, les équipes sont divisées en régions de la France et portent le nom de couleurs.

Une autre nouveauté est l’existence de l’île de l’exil. Loin d’être un coin de paradis, il s’agit d’une bande de terre sans eau et sans nourriture que redoutent maintenant les candidats. Mais une autre règle a également changé. Et personne n’avait prévenu les candidats jusqu’à ce jour ! La grande nouveauté est que lors de l’épreuve d’immunité, le classement sera encore plus important. Les autres années, seule la dernière équipe devait éliminer l’un de ses membres. Mais pour cette saison spéciale, ce sont bien les trois équipes perdantes qui se livreront à l’exercice. Cerise sur le gâteau, la dernière équipe reçoit un autre châtiment. C’est-à-dire qu’ils doivent renvoyer de leur groupe, et sur-le-champ, un de leurs compagnons.

Lors de ce dernier épisode, c’était les Nordistes qui apprenaient cette nouvelle règle à leur plus grande stupéfaction. Et quand Denis Brogniart disait sur-le-champs… Cela veut dire immédiatement. Plus question de mettre en place des stratagèmes, des théories ou des alliances, non, il faut décider tout de suite. Un vent de panique soufflait donc chez les gens du Nord qui n’avaient plus le choix. Mis devant le fait accompli, un candidat devait quitter Koh–Lanta. Et à ce petit jeu, c’est une fois de plus Diane qui a perdu. La jeune femme était donc éliminée pour la seconde fois en deux semaines, dans deux équipes différentes, une situation difficile à accepter.

Koh-Lanta

Dans une interview récente sur MyTF1, la jolie blonde avouait que cette dernière élimination avait été encore plus difficile à encaisser que la première. Elle avouait ne pas se douter du tout qu’elle faisait peur à Adrien. Elle espérait réellement pouvoir s’intégrer au nouveau groupe.

Mais malgré ce double échec, Diane ne regrette pas d’avoir participé à l’aventure. Une chance énorme pour cette jeune femme qui rêvait depuis très longtemps d’avoir l’opportunité d’intégrer Koh–Lanta. Si finalement l’aventure n’aura pas duré longtemps, elle aura même connu le luxe de faire partie de deux équipes. Elle affirme d’ailleurs que si son cœur est ” orange “, elle a été extrêmement bien accueillie chez les ” violets “. Elle se souviendra longtemps de sa rencontre avec Lola et Angélique qui lui ont été d’une grande aide :” J’aurais vraiment aimé, dans l’idéal, faire une alliance orange/violet à la réunification. Je n’aurais pas pu trahir cette équipe qui m’avait si bien accueilli “.

Selon la jeune femme, cette expérience sera l’une des plus marquantes de sa vie. Et longtemps, elle se souviendra de ceux avec qui elle a partagé l’aventure : “ On a du mal à décrire les liens qui nous unissent tellement ils sont forts. C’est un peu comme une famille. Jodie est, en ce moment même, à côté de moi et elle rigole. Je sais que Jodie sera à mon mariage. Elle sera certainement la marraine de mes enfants ” confiait Diane au sujet de son ancienne partenaire d’aventure. Des moments forts qui resteront gravés dans sa mémoire. Diane avoue également avoir vécu une réelle émotion en voyant un teaser de l’épisode 4 de Koh–Lanta, les 4 terres : ” j’ai vu les premières minutes de l’épisode 4 sur MyTF1 cette semaine. J’ai vu à quel point les oranges étaient affectés par mon départ. Cela m’a fait chaud au cœur. Je me rencontre que notre amitié est sincère et cela me touche profondément “.

Diane a juste un seul regret. Elle aurait souhaité rester quelques jours de plus afin de mieux s’intégrer à l’équipe du Nord et de pouvoir renverser la tendance : “ C’est un vote facile que je comprends tout à fait. J’avais conscience que ma complicité avec Lola et Angélique agaçait Adrien qui est un fin stratège. Je pense que si j’étais restée une ou deux journées de plus, j’aurais pu éviter cette élimination “ regrette la jeune femme. Un retour inattendu dans l’aventure qui, malheureusement pour elle, n’aura pas duré très longtemps.