Didier Deschamps et Brigitte Macron main dans la main à Nice !

Brigitte Macron et Didier Deschamps étaient notamment présents, dans une ambiance festive, pour la clôture de cette édition 2022. Le maire de Nice Christian Estrosi et sa compagne ont également été vus à cet événement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pièces Jaunes (@piecesjaunes)

Brigitte Macron et Didier Deschamps observés en bonne complicité à Nice pour la fin de Pièces jaunes 2022

Le déplacement de la première dame Brigitte Macron et du sélectionneur des bleus Didier Deschamps n’est pas passé inaperçu à Nice le 4 février dernier. En effet, la première dame, présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, et le sélectionneur, parrain de l’opération une nouvelle fois, étaient présents pour la clôture de la 33ème édition de l’opération Pièces jaunes. Les deux personnalités publiques ont ainsi passé une journée rythmée par plusieurs activités.

Accompagné de Christian Estrosi, de Laura Tenoudji et de la vice-présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France Anne Barrère, le duo a visité les projets financés à la Fondation Lenval.

C’était aussi l’occasion pour les deux célébrités de participer à un bain de foule festif avec les habitants de la ville. Quelques élèves de plusieurs classes niçoises ont aussi pu parler à la première dame et au sélectionneur, et des autographes ont même été signés.

L’après-midi de cette journée fut un très beau moment de partage et de collecte de Pièces jaunes, qui s’est déroulé à la colline du Château. Cela fut notamment rythmé par différents spectacles et animations.

Les enfants en ont d’ailleurs profité pour ramener leurs tirelires. Au total, près d’une tonne de pièces ont été collectées, pour un montant avoisinant les 11 000 euros.

Un duo déjà présent lors du lancement de l’opération

Comme à cette clôture, le duo formé par la première dame et le sélectionneur des bleus était également présent lors du lancement de l’opération de collecte des Pièces jaunes. Cette cérémonie avait eu lieu le 12 janvier dernier à la Poste du Louvre, à Paris.

À cette occasion, les deux personnalités avaient déjà rencontré des enfants d’un groupe de karaté de la région Île-de-France, venus avec leurs tirelires Pièces jaunes customisées. « Toutes les causes méritent d’être défendues. Je suis particulièrement sensible à celle des enfants. Aider le quotidien de ces petits et des adolescents hospitalisés me tient à cœur. Si ma notoriété peut permettre d’aider l’association, c’est bien. C’est toujours une fierté, un privilège d’apporter un soutien à toutes ces familles, de sensibiliser les gens, même si la période est difficile, compliquée. », expliquait Didier Deschamps à cette occasion.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Médias France (@mediasfrance_)

L’opération Pièces Jaunes, une initiative améliorant la vie des enfants et adolescents hospitalisés

Cette édition a une fois encore permis de récolter des fonds pour la Fondation des Hôpitaux.

Cette collecte de fonds a entre autres déjà permis à la Fondation des Hôpitaux de financer la Fondation Lenval dans le but d’améliorer les services de psychiatrie à l’enfance, afin que chaque patient bénéficie d’une prise en soin sur mesure.

L’opération Pièces Jaunes, depuis son lancement en 1989, a permis de financer, en Provence-Alpes-Côte d’Azur par exemple, 473 projets pour un montant total de 7 088 635 euros.