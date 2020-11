Didier Raoult : Ses recommandations afin de se débarrasser définitivement du Covid!

Scientifique sulfureux, Didier Raoult revient sur le devant de la scène avec des conseils chocs. Samedi 7 novembre, Laurent Ruquier le recevait dans sa nouvelle émission On est en direct sur France 2. Une fois de plus, le professeur marseillais s’est vanté de faire mieux que tout le monde. Il a dit savoir comment stopper la pandémie en France.

“J’ai passé ma vie à dire que je ne prédisais jamais rien.” Cet été, Didier Raoult a déclaré plusieurs fois que le Covid-19 allait peut-être disparaître d’ici la rentrée de septembre. Il balayait même d’un revers de main l’idée d’une deuxième vague. “Je ne suis pas Nostradamus”, se défendait-il pourtant auprès de David Pujadas fin octobre, sur LCI.

Loin de lui l’idée d’avoir commis une erreur de calcul. “Pourquoi croyez-vous qu’on m’écoute ? C’est parce que je dis toujours ce qui se passe au moment où ça se passe. Je ne fais pas de prédiction. Je prends les gens qui prédisent pour des sorciers. (…) Quand les gens me demandent ce qui se passe, je commence toujours par dire je ne sais pas.”

Le professeur ne veut pas “dramatiser”

Didier Raoult rappelle donc en premier lieu au public qu’il ne sait pas. Et la deuxième chose qui lui tient à cœur, c’est de ne pas dramatiser : “Moi, je ne veux pas faire peur aux gens. Je ne manie pas la peur pour effrayer les gens. Je pense que ce pays vit une erreur dramatique qui est la dramatisation perpétuelle”, a-t-il estimé sur LCI. “Qu’est-ce qu’on va suggérer ? Que tout le monde reste enfermé toute sa vie parce qu’il y a un virus ? (…) Je suis optimiste, mais je ne vois pas de raison d’être pessimiste.”

Sa solution pour chasser le virus du pays !

En quelques semaines, sa position a-t-elle changé ? La France vit désormais au rythme d’un second confinement. Les autorités sanitaires anticipent une troisième voire une quatrième vague. Et les hôpitaux sont saturés. Mais Didier Raoult pense avoir la solution pour chasser définitivement le virus du pays. D’après l’éminent chercheur, pour éviter une « troisième épidémie », il faudrait « fermer les frontières ».

« La courbe épidémique n’est pas du tout la même en fonction des pays. Nous sommes un pays très touristique, comme l’Espagne, l’Italie, l’Angleterre », a développé l’infectiologue. Car « ces pays ouverts aux quatre vents ». Ils risquent ainsi d’autres vagues épidémiologiques : « A partir du moment où on a ouvert nos frontières, il y a eu des centaines de milliers de gens qui sont venus en Espagne, en France, à Marseille on a une population touristique absolument énorme. »

Didier Raoult l’affirme dit haut et fort : « La seule manière si on veut éviter d’avoir de nouveaux virus, c’est de fermer les frontières, de rester enfermé chez soi ». Mais heureusement, il se rend bien compte que sa solution n’en est pas vraiment une : « Ce n’est juste pas possible. », finit-il par lâcher.