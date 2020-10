Diego El Glaoui poste des photos sans vêtements, l’amoureux d’Iris Mittenaere "censuré" s'énerve !

Diego El Glaoui et Iris Mittenaere sont ensemble depuis plus d’un an déjà. Les tourteaux ne se quittent plus et partagent des images de leurs nombreux voyages sur Instagram. Mais si tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, Diego El Glaoui a un coup de gueule à partager à ses fans. En effet, le fiancé d’Iris Mittenaere a vu l’une de ses publications censurée car il ne porte aucun vêtements dessus. De quoi exaspérer le bellâtre car il s’agit d’une photo amusante. Une image sur laquelle l’on ne peut que deviner seulement, qu’il ne porte pas de vêtements.

Diego El Glaoui et Iris Mittenaere passent encore des vacances magiques ensemble

Iris Mittenaere et Diego El Glaoui étaient en séjour aux Maldives. De quoi permettre aux amoureux de faire des images incroyables. Dans ce lieu idyllique, ils n’avaient que l’embarras du choix pour faire des clichés sublimes. Tant et si bien qu’ils ont aussi voulu faire des images amusantes. Car Iris Mitteanere et Diego El Glaoui partagent une complicité rare qui leur permet de s’amuser ensemble autant que des enfants. Ainsi, certainement pour amuser sa dulcinée, Diego El Glaoui a décidé de laisser son maillot de bain au placard pour emprunter un toboggan aquatique.

Allongé sur le côté, une main derrière la tête et l’autre savamment positionné pour masquer ses attributs masculins, il effectue sa glissade et la fait immortaliser. Mais voilà, lorsqu’il la publie, Instagram prévient le jeune homme que son contenu contrevient aux règles de la communauté. Pour avoir laissé son maillot de bain au dressing, il s’expose de trop selon les règles du réseau social.

Diego El Glaoui est hors de lui. Il trouve injuste de se faire censurer alors que rien n’est montré explicitement. Surtout qu’il connaît d’autres comptes Instagram dans lesquels les images sont beaucoup plus suggestives. Et qu’elles ne sont évidemment pas censurées. Le compagnon d’Iris Mitteanere décide donc de reposter cette image de lui qu’Instagram juge non-conforme. Certes, il ne porte pas de vêtements sur la photo, mais tout est fait pour que cela ne se remarque pas. Conscient qu’elle pourrait de nouveau se voir censure, le jeune homme se lâche dans la légende pour dénoncer les mesures prises à son encontre.

Une censure “ridicule” et “injuste” selon le compagnon d’Iris Mitteanere

La colère de Diego El Glaoui ne se tempère pas et il dénonce les différences de traitements entre les utilisateurs d’Instagram. D’après lui, les personnes les plus célèbres sur le réseaux social obtiennent des passe-droits. Leurs abonnés sont si nombreux qu’ils sont encouragé par l’algorithme. Aussi, il compare les corps des hommes et ceux des femmes et rejoint celles et ceux qui ne supportent pas que les règles soient différentes entre les genres. Un long message colérique défile alors en guise de légende de cette image. Instagram va-t-il reconnaître que la photo de Diego El Glaoui n’est pas si équivoque que cela ? Ou va-t-elle de nouveau se voir censurée ? Dans le doute, les fans du jeune homme feraient bien de faire une capture d’écran.