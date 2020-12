Distric Z déjà en danger, la FIN? La société de Arthur mise en demeure par ALP

Il y a quelques jours, les téléspectateurs de TF1 ont pu découvrir la nouvelle émission produite par Arthur. En effet, District Z a fait son apparition sur les écrans. Pourtant, le succès ne semble pas être au rendez-vous. Pire, la société de production en charge du programme est accusée d’avoir copié un autre célèbre jeu d’aventure. Mais les ennuis ne s’arrêtent pas là pour District Z. Ainsi, les internautes se sont véritablement déchaînés par le biais de vives critiques. LD People vous livre les moindres détails de cette histoire à rebondissements.

District Z : déjà dans la tourmente !

Un succès plus que mitigé

La chaîne de télévision TF1 attendait sûrement beaucoup de cette nouvelle diffusion. D’ailleurs, Arthur et sa société de production avaient annoncé cela comme un très grand événement. Tous les moyens humains et financiers ont, en effet, été rassemblés pour cette production grandiose. Mais quelques jours après la première et la seconde diffusion, les premières réactions du public ne semblent pas être à la hauteur des espérances. Ainsi, les téléspectateurs ne semblent pas convaincus.

Mais Arthur doit faire face à un autre problème de taille. En effet, Alexia Laroche-Joubert, la célèbre productrice de Fort Boyard, a envoyé un courrier par le biais de son avocat à l’animateur. Car selon elle, il existerait trop de similitudes entre District Z et Fort Boyard. Dès lors, elle souhaite que le tir soit rapidement rétabli. LD People vous explique ce que demande la célèbre productrice.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par District Z (@districtz)

Arthur : Une mise en garde avant un procès possible

Selon les premières informations, Arthur et ses associés ont donc bien reçu un courrier de la part de Adventure Line Productions. Cette société est notamment à la tête de concepts comme Fort Boyard, mais également de Koh-Lanta. Sa directrice, Alexia Laroche-Joubert révèle des problèmes ” en matière de violation du format “ après la découverte des deux premiers épisodes District Z. Elle serait même prête à entamer des poursuites devant les tribunaux, si un accord n’est pas trouvé entre les deux sociétés. De plus, un autre sujet semble également susciter la polémique. Puisque Arthur a engagé un grand nombre de réalisateurs et de membres des équipes techniques de Fort Boyard pour sa propre émission. Satisfaction, la société d’Arthur, productrice de District Z est donc mise en demeure de réagir.

TF1 est également montée au créneau par le biais de son directeur des contenus, Ara Aprikian. En concertation avec Alexia Laroche-Joubert, l’homme de télévision arrive ainsi aux mêmes constatations. Dès lors, ils souhaitent tous deux trouver un terrain d’entente rapide avec Satisfaction, la société d’Arthur. Voilà donc une histoire qui commence mal pour District Z. Car en plus de ses problèmes juridiques, les audiences ne sont pas au rendez-vous. Si le premier épisode à rencontré un succès correct, la deuxième diffusion n’a vu que 2 millions de téléspectateurs devant leur petit écran. Pour TF1, il s’agit bien évidemment d’un score loin d’être à la hauteur. Alors Arthur et ses équipes vont-elles changer leur fusil d’épaule ? Ou bien va-t-il décider de ne pas réagir à ses critiques ? LD People reste en tout cas en alerte pour vous tenir informé de la suite des événements.