Djibril Cissé agacé par Cyril Lignac, il tape du poing sur la table dans Tous en cuisine

Ce vendredi 29 août, Djibril Cissé était l’invité star de Tous en cuisine. Si d’habitude tout se passe bien avec les invités, le footballeur s’est montré particulièrement agacé durant l’émission. Le comportement de l’ancien attaquant de l’équipe de France a déplu à de nombreux internautes, qui n’ont pas manqué de le faire savoir sur Twitter.

Un plat mythique dans “Tous en Cuisine“

Comme chaque soir depuis le début de la semaine, Cyril Lignac est de retour sur M6 avec son émission qui a cartonné pendant le confinement, Tous en Cuisine. Pour ce nouveau numéro, le chef était accompagné de loin par son acolyte Jérôme Anthony, et de Simone Zanoni, l’un de ses compères étoilés tout droit venu d’Italie. Ensemble, ils ont proposé aux téléspectateurs de redécouvrir un plat mythique.

Après la chanteuse Alizée ou encore les humoristes Ahmed Sylla, Pascal Légitimus et Booder, ce vendredi 28 août, c’était au tour de Djibril Cissé de mettre la main à la pâte dans l’émission “Tous en Cuisine“. Aidé de son petit de 5 ans prénommé Gabriel, l’ancien l’ancien attaquant de l’équipe de France de football a tenté de faire de son mieux pour suivre la recette du jour : les fameuses pâtes à la carbonara. Mais ce n’était pas aussi simple que ça….

Djibril Cissé particulièrement énervé pendant l’émission

Heureux de participer à l’émission culinaire avec son fils de 5 ans, Djibril Cissé a tout de suite été très regardant concernant les étapes de la recette. Malheureusement pour celui qui est devenu consultant pour RMC, il a fini par perdre le fil. En effet, lorsqu’on est à distance , les coupures internet, les décalages entravent souvent la communication. Ayant besoin des conseils des chefs pour rattraper son retard, le footballeur s’est agacé de voir que personne ne l’écoutait.

Djibril Cissé a demandé plusieurs fois ce qu’il devait faire de ses pâtes cuites, mais il n’a eu aucune réponse :”Les pâtes, on les met dans le gras ? Les amis…?“, a-t-il demandé à plusieurs reprises, refroidissant alors l’ambiance. Jusqu’au moment où il en a eu marre, et il est allé jusqu’à taper sa main contre son plan de travail : “Eh ouais, mais répondez-moi quand je pose une question“. Finalement grâce à ce petit coup de gueule, Cyril Lignac a alors tenté de rettraper le coup en tentant de calmer son invité : “Ouh la, ne t’énerve pas Djibril ! C’est à cause de Jérôme ça, c’est Jérôme qui t’a énervé“, a-t-il dit. Mais le mal était déjà fait…