Doc Gynéco n’ira plus jamais à TPMP ! on vous dit pourquoi !

Doc Gynéco a posé un lapin à Cyril Hanouna ce lundi 14 septembre. IL avait rendez-vous sur le plateau de TPMP mais ne n’est jamais présenté…

Doc Gynéco a tenu à s’exprimer sur la signification de ce geste.

L’absence du célèbre chanteur français a suscité la curiosité de nombreux téléspectateurs de Touche pas à mon poste, « que lui est -il arrivé ? » Se sont-ils demandé?

Le rappeur avait en effet « disparu » au moment de se présenter sur le plateau.

ce lundi 14 septembre, pourtant l’interprète de « Viens voir le docteur » ou « Vanessa » devait faire un retour sur le plateau du célèbre talk show animé par Baba, mais rien ne s’est passé comme convenu.

“Sachez qu’à 18h50 la production le cherche. Il était avec moi au bureau ce matin et puis, plus de nouvelles”, a dévoilé le papa de Lino et Bianca dans l’émission A prendre ou à laisser.