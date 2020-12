Doralyse Les Reines du shopping: Enlève le haut, on voit tout, les internautes adorent!

Les Reines du shopping ont repris pour une nouvelle semaine de compétition. Et le thème imposé par Cristina Cordula risque de faire tourner la tête du public. En effet, il s’agit de créer une tenue qui comporte une pièce de lingerie ! De quoi booster l’audimat de l’émission si vous voulez notre avis. Les candidates seront-elels à la hauteur ? Doralyse, l’une des candidates de la semaine, risque de partir avec une longueur d’avance. Car d’après les publications de son compte Instagram, il est clair que la jeune femme adore les sous-vêtements ! Attention les yeux, LDPeople vous a dégoté des images de la participante qui sont à couper le souffle !

Les Reines du shopping reviennent pour une semaine au thème osé

Les Reines du shopping se renouvellent chaque semaine. À travers les thèmes imposés pour les looks et les candidates qui changent tous les lundis, le public ne se lasse pas des aventures de Cristina Cordula. Ni même de ses conseils précieux, prodigués de sa voix chaleureuse et chantante. Le lundi 7 décembre ouvre les hostilités sur un tout nouveau thème inédit. Celui de créer un look qui comporte une pièce de lingerie. Et comme candidates pour relever ce défi, cinq mannequins rejoignent Les Reines du shopping. Laquelle d’entre elles sera la plus proche du but ? Il faudra attendre la fin de la semaine pour le découvrir. En revanche, Doralyse pourrait bien avoir une longueur d’avance sur ses adversaires. En effet, la découverte de son compte Instagram permet de supposer qu’elle est très à l’aise en lingerie.

Doralyse est une mannequin qui a des formes généreuses. C’est aussi, il faut l’avouer, ce qui a attiré l’attention de votre magazine en ligne LDPeople. Car si ces mannequins sont assez rares, elles ont le vent en poupe. En effet, le monde change et les jeunes femmes ont besoin de modèles auxquelles elles peuvent s’identifier. Doralyse représente ainsi un idéal très attendu, qui manquait au paysage de la mode des dernières années. Et cerise sur le gâteau, elle tombe sur le thème parfait pour elle dans les Reines du shopping. Car la jeune femme a l’habitude de poser en lingerie. Son compte Instagram en témoigne, elle est à couper le souffle dans de la dentelle fine. Cependant, il va falloir réussir à créer une tenue composée d’une pièce de lingerie. Le tout n’est donc pas de défiler en petite tenue !

Doralyse a un avantage indéniable sur ses concurrentes ?

Attention, Doralyse ne connaissait pas le thème imposé de la semaine avant de rejoindre l’émission. Et c’est son amour de la mode en général qui l’a conduite à participer aux Reines du shopping. Ainsi, il est clair que la belle brune a un léger avantage sur ses concurrentes. Néanmoins, elle ne devra pas sous-estimer ses adversaires qui sont elles aussi des mannequins et donc familière avec les styles et les tendances en tout genre. Cristina Cordula va se régaler en découvrant les sélections des candidates. Et le public devrait en prendre plein la vue ! En attendant de retrouver Les Reines du shopping sur M6, voici comme promis, une sélection LDPeople des photos sublimes de Doralyse en lingerie fine, voire topless, sur Instagram.

